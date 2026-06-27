Alex Baena tỏa sáng, Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026 Bàn thắng duy nhất của Alex Baena đã giúp Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng H. Thất bại này đồng nghĩa với việc đại diện Nam Mỹ chính thức phải chia tay World Cup 2026 ngay từ vòng bảng.

Trận thư hùng tại Guadalajara giữa Tây Ban Nha và Uruguay trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng H World Cup 2026 đã kết thúc với những kịch bản trái ngược. Trong khi đoàn quân của HLV Luis de la Fuente khẳng định sức mạnh của ứng cử viên vô địch với ngôi đầu bảng, thì Uruguay của Marcelo Bielsa phải cay đắng rời giải sau một màn trình diễn thiếu hiệu quả.

Sự áp đảo của La Roja và sai lầm của Muslera

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát trận đấu. Với những hạt nhân như Rodri, Pedri và đặc biệt là thần đồng Lamine Yamal, đại diện châu Âu duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới gần 70%. Phút thứ 2, Yamal đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên khi trừng phạt đường chuyền hỏng của Bentancur, kiến tạo cho Oyarzabal dứt điểm suýt thành bàn.

Sức ép nghẹt thở được cụ thể hóa bằng 5 quả phạt góc chỉ trong 20 phút đầu tiên. Uruguay dù nỗ lực phản kháng với những tình huống bứt tốc của Federico Valverde, nhưng sự vô duyên của Darwin Nunez trên hàng công đã khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc. Phút 27, Nunez bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi thực hiện pha đánh gót hụt bóng sau đường căng ngang dọn cỗ của Valverde.

Tây Ban Nha làm chủ thế trận trước Uruguay. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 42. Từ nỗ lực dốc bóng sát biên ngang của Marcos Llorente, Alex Baena băng vào thực hiện cú dứt điểm nhanh. Dù bóng đi không quá hiểm, nhưng thủ thành kỳ cựu Fernando Muslera đã mắc sai lầm sơ đẳng khi để bóng trôi qua tay đi vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của đại diện Nam Mỹ.

Baena ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Sự bất lực của Marcelo Bielsa và tấm thẻ đỏ muộn

Bước sang hiệp hai, HLV Marcelo Bielsa thực hiện thay đổi gây sốc khi rút Muslera ra nghỉ để nhường chỗ cho Sergio Rochet. Đây được xem là dấu chấm hết buồn cho trận đấu World Cup thứ 19 của thủ môn kỳ cựu này. Tuy nhiên, những điều chỉnh nhân sự sau đó, bao gồm việc rút Federico Valverde ra nghỉ ở phút 57, đã không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Trận đấu dần trở nên vụn vặt bởi những pha va chạm quyết liệt. Uruguay trong cơn bế tắc đã sử dụng lối chơi rắn để hạn chế sự hưng phấn của đối thủ. Phía bên kia, Tây Ban Nha vẫn duy trì sự điềm tĩnh và suýt có bàn nhân đôi cách biệt nếu Dani Olmo không đệm bóng vọt xà ở phút 63 sau nỗ lực đột phá của Yamal.

Uruguay chia tay World Cup 2026. Ảnh: Sky Sports.

Những phút cuối trận chứng hiện sự rệu rã của Uruguay. Đỉnh điểm của sự thất vọng là tấm thẻ đỏ trực tiếp của Canobbio ở phút 90+5 sau pha vào bóng thô bạo với Cubarsi. Thất bại 0-1 khiến Uruguay dừng bước tại vòng bảng với vỏn vẹn 2 điểm, không thể lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với vị trí nhất bảng H, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ đối đầu với đội tuyển Áo tại vòng 16 đội. Màn trình diễn ổn định và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu đang biến "La Roja" thành đối thủ đáng gờm nhất tại giải đấu năm nay.

Ảnh: BongDa.com.vn.

Thông số trận đấu Uruguay 0-1 Tây Ban Nha