Alexander Isak lộ áp lực tâm lý nặng nề trong ngày cùng Liverpool tái ngộ Newcastle Trở lại St. James' Park trong màu áo Liverpool, Alexander Isak đối mặt làn sóng la ó dữ dội và bộc lộ nhiều dấu hiệu bất an trước khi đội nhà giật lại 1 điểm.

Hậu trường ngày trở lại sân St. James' Park của Alexander Isak đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Ngôi sao 26 tuổi người Thụy Điển phải đối diện trực tiếp với làn sóng phẫn nộ từ các cổ động viên Newcastle ngay ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh.

Đây là lần đầu tiên chân sút này tái xuất tại chốn cũ kể từ thương vụ chuyển nhượng sang Liverpool với mức phí 125 triệu bảng hồi tháng 9 năm ngoái. Những tiếng la ó xuất hiện ngay khi tiền đạo sinh năm 1999 bước xuống từ xe bus của đội khách và liên tục vang lên dữ dội theo từng bước di chuyển của anh trên mặt cỏ.

Isak gặp khó trong ngày trở lại St. James' Park. Ảnh: Getty.

Sự căng thẳng sau lớp vỏ bọc điềm tĩnh

Dù cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, tiền đạo đắt giá của Liverpool vẫn không giấu được sự ức chế về mặt tâm lý. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton phân tích trên OLBG rằng Alexander Isak đã bộc lộ khoảng 9 dấu hiệu hành vi bất thường, phản ánh trạng thái tinh thần không hề thoải mái khi chạm trán đội bóng cũ.

Trong lúc tiến vào đường hầm, Isak liên tục thực hiện động tác mím chặt môi. Biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn thiếu vắng nụ cười hay nét háo hức thường thấy của một cầu thủ trở về nơi từng gắn bó. Đôi lông mày của anh hơi hạ thấp, trong khi ánh mắt liên tục nhìn xuống mặt sàn thay vì ngẩng cao đầu quan sát khán đài.

Theo chuyên gia Stanton, phản xạ tránh né ánh nhìn xung quanh chứng minh nỗ lực trốn chạy khỏi tâm điểm chú ý và những lời thóa mạ từ người hâm mộ đội chủ nhà. Cầu thủ người Thụy Điển cố tỏ ra vô cảm như một khối đá nhằm che giấu mọi cung bậc cảm xúc, từ tức giận cho đến căng thẳng.

Bên cạnh đó, dáng đi vội vã cùng chiếc tai nghe chụp kín tai cũng là chi tiết đáng chú ý. Chuyên gia nhận định hành động đeo tai nghe thực chất là một lớp khiên ngụy trang để thuyết phục đám đông rằng bản thân không bận tâm, bất kể thiết bị có đang phát nhạc hay không.

Kịch tính ở những giây cuối cùng

Trái ngược với màn trình diễn tương đối mờ nhạt và bế tắc của cá nhân tiền đạo người Thụy Điển, cục diện trên sân lại khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Sức ép từ khán đài dường như đã hạn chế đáng kể tầm ảnh hưởng của Isak trên hàng công.

Dẫu vậy, Liverpool vẫn kịp giật lại 1 điểm quý giá trong chuyến làm khách bão táp. Ở phút bù giờ thứ 9 (90+9), tiền vệ Dominik Szoboszlai thực hiện thành công cú sút phạt đền găm bóng thẳng vào góc cao khung thành, ấn định tỷ số hòa nghẹt thở cho The Kop.