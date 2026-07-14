Alexander Sorloth bị dọa giết sau thất bại của Na Uy tại World Cup 2026: Khi ranh giới giữa người hùng và tội đồ bị xóa nhòa Một quyết định sai lầm trong tích tắc của Alexander Sorloth trước Đội tuyển Anh không chỉ khiến Na Uy dừng bước tại tứ kết World Cup 2026, mà còn đẩy tiền đạo này vào làn sóng bạo lực mạng kinh hoàng.

Trong bóng đá đỉnh cao, khoảng cách giữa vinh quang và vực thẳm đôi khi chỉ nằm ở một nhịp chạm bóng hoặc một quyết định chuyền ngang. Đối với Alexander Sorloth, khoảnh khắc tại phút 44 trong trận tứ kết World Cup 2026 với Đội tuyển Anh sẽ còn ám ảnh anh lâu dài, không chỉ bởi kết quả trên bảng điện tử mà còn bởi sự an nguy của chính gia đình mình.

Khoảnh khắc định mệnh tại tứ kết

Trận đấu đang trôi về những phút cuối hiệp một, Na Uy đang nắm lợi thế cực lớn với bàn dẫn trước 1-0. Từ một tình huống chuyển trạng thái mẫu mực, Martin Odegaard thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Tam sư, mở ra một cơ hội phản công không thể thuận lợi hơn. Alexander Sorloth băng xuống tốc độ, bên cạnh anh là Erling Haaland đang di chuyển vào vị trí cực kỳ trống trải.

Vào thời điểm đó, hàng thủ Đội tuyển Anh chỉ còn duy nhất John Stones nỗ lực lùi về bọc lót. Một đường chuyền ngang đơn giản sẽ đặt Haaland vào tư thế đối mặt với khung thành trống của Jordan Pickford. Tuy nhiên, thay vì chọn giải pháp đồng đội, chân sút thuộc biên chế Atletico Madrid lại quyết định giữ bóng thêm một nhịp để vượt qua Stones. Sự chần chừ này đã khiến góc sút bị thu hẹp và cú dứt điểm cuối cùng bị chặn lại.

Phản ứng của Erling Haaland ngay sau đó đã nói lên tất cả. Siêu sao của Manchester City buông thõng hai tay, đứng chết lặng với vẻ mặt đầy bất lực. Trong bóng đá, những cơ hội như vậy tại một vòng knock-out World Cup thường không xuất hiện lần thứ hai.

Cái giá đắt của sự ích kỷ

Sự nghiệt ngã của bóng đá ập đến ngay tức thì. Chỉ 3 phút sau sai lầm của Sorloth, vào phút thứ 45+2, Jude Bellingham đã trừng phạt sự lãng phí của Na Uy bằng bàn gỡ hòa quý giá. Bàn thắng này không chỉ thay đổi tỷ số mà còn đảo ngược hoàn toàn tâm lý thi đấu của cả hai đội. Na Uy sau đó đã phải nhận thất bại chung cuộc và chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Cay đắng hơn, chỉ 3 phút sau sai lầm này, Jude Bellingham đã ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Anh, đảo ngược hoàn toàn thế trận và gián tiếp khiến Na Uy bị loại.

Phân tích trên sóng BBC, cựu danh thủ Alan Shearer không ngần ngại chỉ trích: "Đó là một tình huống xử lý quá ích kỷ và thiếu quyết đoán. Ở đẳng cấp này, bạn phải đặt lợi ích đội bóng lên trên hết. Sorloth đã có thể kết liễu trận đấu nhưng anh ta đã chọn cách khó nhất".

Dù sau trận đấu, Sorloth đã phân trần rằng anh cố gắng đợi Stones di chuyển để mở ra một góc chuyền thuận lợi hơn cho Haaland, nhưng lời giải thích này không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ từ quê nhà.

Vượt qua giới hạn của thể thao

Điều tồi tệ nhất không nằm ở những lời chỉ trích chuyên môn. Một làn sóng bạo lực mạng kinh khủng đã nhắm thẳng vào Alexander Sorloth và những người thân của anh. Lena Selnes, bạn gái của tiền đạo này, đã phải công khai những tin nhắn đe dọa lấy đi mạng sống mà cô nhận được trên Instagram.

Nhiều kẻ quá khích đã dùng những lời lẽ cực đoan, ép buộc Sorloth phải tự sát. Trước tình hình nghiêm trọng, Lena Selnes tuyên bố sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Cô chia sẻ trong sự đau đớn: "World Cup mang lại niềm vui lớn, nhưng cũng kéo theo quá nhiều sự thù hận. Những tin nhắn này buộc tôi phải lên tiếng để bảo vệ gia đình mình".

HLV trưởng Đội tuyển Na Uy, ông Stale Solbakken, đã gọi đây là một "bi kịch" của bóng đá hiện đại. Ông nhấn mạnh rằng không một cầu thủ nào đáng bị đối xử như vậy sau một sai lầm trên sân cỏ. Câu chuyện của Sorloth là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng độc hại trên mạng xã hội, vốn đã từng khiến hậu vệ Jaminton Campaz của Colombia phải sống ẩn dật tại Mỹ vì lo ngại cho an toàn tính mạng.

Thất bại tại World Cup 2026 của Na Uy có thể là một nỗi đau về mặt thể thao, nhưng sự an toàn và danh dự của con người là điều không bao giờ được phép bị xâm phạm bởi những cảm xúc cực đoan của người hâm mộ.