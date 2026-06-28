Algeria 3-3 Áo: Hai đội chia điểm Trận cầu sinh tử giữa Algeria và Áo sẽ quyết định cục diện bảng đấu khi cả hai đội đang có cùng 3 điểm. Với phong độ trái ngược ở lượt trận gần nhất, cuộc đối đầu này hứa hẹn kịch tính đến những phút cuối cùng.

Algeria 3 - 3 Áo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Algeria tiếp đón Áo.

11' Thẻ vàng Phút 11': M. Arnautovic (Áo) nhận thẻ vàng (Roughing).

28' BÀN THẮNG! Áo (0-1) Phút 28': M. Arnautovic (Áo) lập công (kiến tạo: D. Alaba). Tỷ số: 0 - 1.

45' BÀN THẮNG! Algeria (1-1) Phút 45': R. Belghali (Algeria) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Áo): M. Gregoritsch vào sân thay M. Arnautovic.

46' Thay người Phút 46' (Áo): F. Grillitsch vào sân thay X. Schlager.

46' Thay người Phút 46' (Áo): P. Wanner vào sân thay R. Schmid.

55' BÀN THẮNG! Áo (1-2) Phút 55': M. Sabitzer (Áo) lập công (kiến tạo: K. Laimer). Tỷ số: 1 - 2.

60' BÀN THẮNG! Algeria (2-2) Phút 60': R. Mahrez (Algeria) lập công (kiến tạo: H. Aouar). Tỷ số: 2 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Áo): K. Danso vào sân thay D. Alaba.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): R. Ait-Nouri vào sân thay J. Hadjam.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): Z. Belaid vào sân thay A. Gouiri.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): S. Chergui vào sân thay R. Belghali.

90+3' BÀN THẮNG! Algeria (3-2) Phút 90+3': R. Mahrez (Algeria) lập công (kiến tạo: H. Aouar). Tỷ số: 3 - 2.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Algeria): F. Ghedjemis vào sân thay H. Aouar.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Áo): S. Kalajdzic vào sân thay P. Mwene.

90+6' BÀN THẮNG! Áo (3-3) Phút 90+6': S. Kalajdzic (Áo) lập công (kiến tạo: M. Gregoritsch). Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Algeria 3-3 Áo Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 11:01 28/06/2026

Trận đấu giữa Algeria và Áo tại World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang trở nên vô cùng căng thẳng. Với việc cả hai đội đều đang sở hữu 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, cuộc chạm trán tại Arrowhead Stadium không khác gì một trận "chung kết" sớm để tranh giành tấm vé tiến vào vòng loại trực tiếp.

09:00 ngày 28/06/2026 - World Cup

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, đội tuyển Áo đang tạm thời chiếm ưu thế nhỏ khi đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Ngay sát phía sau, Algeria xếp ở vị trí thứ 3 cũng với 3 điểm tương tự nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Khoảng cách mong manh này khiến trận đấu tới trở thành cơ hội vàng để một trong hai đội bứt phá, đồng thời tạo ra áp lực cực lớn lên đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Phân tích phong độ hai đội

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, cả Algeria và Áo đều cho thấy sự thiếu ổn định về mặt kết quả. Algeria bước vào trận đấu này với tâm thế cần tìm lại niềm vui sau thất bại ở lượt trận gần nhất. Trước đó, đại diện Bắc Phi đã có một khởi đầu thuận lợi với một chiến thắng, nhưng trận thua vừa qua đã bộc lộ những vấn đề cần phải khỏa lấp ngay lập tức nếu không muốn sớm dừng bước tại giải đấu năm nay.

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Áo lại đang có đà tâm lý thuận lợi hơn. Sau khi để thua ở trận ra quân, họ đã kịp thời đứng dậy bằng một chiến thắng quan trọng ở lượt trận thứ hai. Việc tìm lại được cảm giác chiến thắng giúp các cầu thủ Áo tự tin hơn trong việc bảo vệ vị trí thứ 2 hiện tại. Sự trái ngược về kết quả ở vòng đấu gần nhất giữa hai đội khiến kịch bản tại Arrowhead Stadium trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Dự đoán thế trận chiến thuật

Với tính chất quan trọng của một trận đấu tại World Cup, Algeria nhiều khả năng sẽ phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một chiến thắng để vượt mặt đối thủ trên bảng xếp hạng. Sự khéo léo và tốc độ của các cầu thủ Bắc Phi sẽ là vũ khí chính để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Áo với vị thế hiện tại có thể sẽ chọn cách tiếp cận thực dụng và chặt chẽ hơn. Một kết quả hòa có thể vẫn giúp họ giữ được lợi thế, nhưng trước một Algeria đầy quyết tâm, đại diện châu Âu chắc chắn sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phương án phản công. Sự cân bằng về điểm số dự báo một thế trận giằng co, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ của các ngôi sao sẽ định đoạt số phận trận đấu.

Phong độ gần đây của Algeria

23/06/2026: Jordan 1-2 Algeria (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thua)

11/06/2026: Bolivia 0-4 Algeria (Thắng)

04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thắng)

01/04/2026: Algeria 0-0 Uruguay (Hòa)

Phong độ gần đây của Áo

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thua)

17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thắng)

11/06/2026: Áo - Guatemala

02/06/2026: Áo 1-0 Tunisia (Thắng)

01/04/2026: Áo 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Áo 2 3 LW Algeria 3 3 WL

Phong độ và thống kê đội

Algeria (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Áo (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Algeria

M. Amoura: Hamstring muscle injury (Missing Fixture)

Austria: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Austria

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Austria

Cập nhật đội hình lúc 08:25 28/06/2026

Đội hình chính thức

Algeria

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Vladimir Petkovic

Đội hình xuất phát:

16. Oussama Benbot (G)

17. Rafik Belghali (D)

2. Aïssa Mandi (D)

21. Ramy Bensebaini (D)

13. Jaouen Hadjam (D)

8. Houssem Aouar (M)

19. Nabil Bentaleb (M)

22. Ibrahim Maza (M)

7. Riyad Mahrez (F)

9. Amine Gouiri (F)

10. Farès Chaïbi (F)

Dự bị:

1. Melvin Mastil

23. Luca Zidane

3. Achref Abada

4. Mohamed Tougai

5. Zineddine Belaid

15. Rayan Aït-Nouri

26. Samir Sophian Chergui

6. Ramiz Zerrouki

14. Hicham Boudaoui

24. Yassine Titraoui

11. Anis Hadj Moussa

20. Adil Boulbina

12. Ahmed Nadhir Benbouali

25. Farès Ghedjemis

Áo

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Ralf Rangnick

Đội hình xuất phát:

1. Alexander Schlager (G)

5. Stefan Posch (D)

15. Philipp Lienhart (D)

8. David Alaba (D)

16. Phillipp Mwene (D)

6. Nicolas Seiwald (M)

4. Xaver Schlager (M)

18. Romano Schmid (M)

20. Konrad Laimer (M)

9. Marcel Sabitzer (M)

7. Marko Arnautović (F)

Dự bị: