Algeria 3-3 Áo: Màn rượt đuổi điên rồ và kịch tính phút 90+6 tại World Cup Trận hòa 3-3 đầy kịch tính giữa Algeria và Áo không chỉ cống hiến một bữa tiệc bàn thắng mà còn đưa cả hai đội vào vòng knock-out World Cup sau màn rượt đuổi nghẹt thở đến tận giây cuối cùng.

Trong một kịch bản mà ít người hâm mộ trung lập dám hình dung trước giờ bóng lăn, Algeria và Áo đã tạo nên một trong những trận cầu mãn nhãn nhất vòng bảng World Cup. Dù cả hai chỉ cần một kết quả hòa để dắt tay nhau đi tiếp, nhưng tinh thần cống hiến và tham vọng chiếm ngôi đầu bảng đã biến sân vận động thành một đấu trường rực lửa với 6 bàn thắng được chia đều.

Sự thận trọng bị phá vỡ bởi đẳng cấp ngôi sao

Những phút đầu trận diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn: sự thận trọng bao trùm khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà. Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau quãng nghỉ tiếp nước ở giữa hiệp một, thời điểm mà đẳng cấp của các ngôi sao lên tiếng để thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Arnautovic ghi bàn vào lưới Algeria

Phút 29, David Alaba chứng minh tại sao anh vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Áo. Từ một tình huống quan sát tinh tế, Alaba tung đường chuyền dài vượt tuyến loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Algeria. Marko Arnautovic thoát xuống thông minh, khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0.

Bàn thua như một gáo nước lạnh khiến Algeria bừng tỉnh. Đại diện Bắc Phi đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên khung thành của A. Schlager. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Rafik Belghali đã tạo nên một khoảnh khắc cá nhân xuất thần với pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Màn rượt đuổi không tưởng và cao trào phút bù giờ

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu không hề giảm sút. Áo một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 55 nhờ công của Marcel Sabitzer sau đường dọn cỗ của Konrad Laimer. Tuy nhiên, niềm vui của người Áo chỉ kéo dài đúng 5 phút trước khi Riyad Mahrez bắt đầu tầm ảnh hưởng của mình. Từ đường chuyền của Houssem Aouar, Mahrez dứt điểm tinh tế gỡ hòa 2-2.

Đỉnh điểm của sự điên rồ đến ở những phút bù giờ. Phút 90+3, cả khán đài như nổ tung khi Mahrez hoàn tất cú đúp, đưa Algeria dẫn trước 3-2. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Algeria, thì ở phút bù giờ cuối cùng (90+6), Saša Kalajdzic đã trở thành người hùng của nước Áo với pha đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Gregoritsch, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Algeria Áo Tỷ số 3 3 Cầu thủ ghi bàn Belghali (45'), Mahrez (60', 90+3') Arnautovic (29'), Sabitzer (55'), Kalajdzic (90+6') Kiến tạo Aouar (2 lần) Alaba, Laimer, Gregoritsch

Cục diện bảng J và hành trình phía trước

Kết quả hòa nghẹt thở này mang lại niềm vui cho cả hai phía. Áo chính thức đi tiếp với vị trí nhì bảng J và sẽ đối đầu với thử thách cực đại mang tên Tây Ban Nha tại Los Angeles trong vòng 32 đội. Trong khi đó, Algeria lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu diễn ra tại Vancouver.

Trận đấu tại bảng J đã khép lại, nhưng dư âm về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của cả Algeria và Áo chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một biểu tượng của sự kịch tính tại kỳ World Cup lần này.

Đội hình xuất phát