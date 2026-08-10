ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo: Mẫu tablet gaming 8,8 inch 120Hz trang bị chip Dimensity 7400 ALLDOCUBE ra mắt iPlay 80 mini Turbo với màn hình 8,8 inch 2.5K 120Hz, chip Dimensity 7400 và đèn RGB độc đáo, giá dự kiến chỉ khoảng 5,3 triệu đồng.

Hãng công nghệ ALLDOCUBE chuẩn bị mở rộng dòng máy tính bảng nhỏ gọn với mẫu iPlay 80 mini Turbo. Đây là thiết bị thứ ba thuộc phân khúc màn hình nhỏ được hãng ra mắt trong năm nay, tập trung tối ưu cho nhu cầu chơi game và giải trí đa phương tiện với mức giá dự kiến khoảng 199,99 USD (tương đương 5,3 triệu đồng).

Sản phẩm sở hữu sự kết hợp giữa vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, màn hình 8,8 inch độ phân giải 2.5K tần số quét 120Hz và dải đèn RGB độc đáo ở mặt lưng. Thiết bị hứa hẹn lấp đầy khoảng trống giữa các dòng tablet giá rẻ cấu hình thấp và các mẫu tablet gaming flagship đắt đỏ trên thị trường.

Cấu hình kỹ thuật tổng quan của ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 8,8 inch, độ phân giải 2.5K, tần số quét 120Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Điểm nhấn thiết kế Hệ thống đèn LED RGB phong cách gaming ở mặt lưng Giá dự kiến mở bán 199,99 USD (Khoảng 5,3 triệu đồng) Thời gian ra mắt 13/08/2026 (Nhật Bản) | 16/08/2026 (Quốc tế)

Thiết kế gọn nhẹ 8,8 inch hướng đến trải nghiệm cầm nắm và hệ thống RGB

Thay vì sử dụng kích thước lớn từ 10 đến 12 inch như đa số tablet thông thường, ALLDOCUBE chọn kích thước 8,8 inch cho iPlay 80 mini Turbo. Thiết kế nhỏ gọn này giúp người dùng dễ dàng cầm nắm bằng hai tay trong thời gian dài mà không gây mỏi cổ tay, rất thích hợp để chơi game di động hoặc thao tác bằng một tay khi di chuyển.

Bên cạnh kiểu dáng linh hoạt, thiết bị còn ghi điểm nhờ mặt lưng tích hợp hệ thống đèn LED RGB mang đậm dấu ấn gaming. Chi tiết thiết kế này không chỉ giúp máy trở nên nổi bật so với các đối thủ truyền thống mà còn tạo sự phân biệt rõ ràng với dòng sản phẩm iPlay 80 mini Pro.

Khả năng hiển thị sắc nét với màn hình 2.5K tần số quét 120Hz

Màn hình là một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên phiên bản Turbo này. Máy được trang bị tấm nền 8,8 inch với độ phân giải đạt chuẩn 2.5K, mang lại mật độ điểm ảnh cao giúp các chi tiết hình ảnh, văn bản và đồ họa trong game hiển thị sắc nét, rõ ràng.

Đặc biệt, việc bổ sung tần số quét 120Hz mang đến phản hồi mượt mà trong từng thao tác cuộn trang, chuyển cảnh hay khi trải nghiệm các tựa game nhịp độ nhanh. Sự kết hợp giữa độ phân giải cao và tốc độ làm tươi nhanh giúp thiết bị duy trì lợi thế cạnh tranh lớn so với các dòng máy tính bảng giá rẻ phổ thông.

Hiệu năng từ vi xử lý MediaTek Dimensity 7400

Về sức mạnh phần cứng, ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7400. Đây là con chip tầm trung được tối ưu tốt về hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng, đáp ứng mượt mà các tác vụ đa nhiệm hằng ngày cũng như việc xử lý các tựa game phổ biến.

Dù hãng chưa công bố toàn bộ thông số kỹ thuật chi tiết như dung lượng RAM, bộ nhớ trong hay dung lượng pin, việc trang bị nền tảng Dimensity 7400 cho thấy sản phẩm được định hình rõ ràng nhằm cải thiện hiệu suất xử lý so với các thiết bị đời trước.

Lịch khởi bán và chiến lược giá phân phối

Theo kế hoạch từ nhà sản xuất, iPlay 80 mini Turbo sẽ chính thức ra mắt đầu tiên tại thị trường Nhật Bản vào ngày 13/8/2026 thông qua các nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon Japan và Rakuten. Chương trình ưu đãi đợt đầu tại đây kéo dài đến hết ngày 16/8/2026.

Sau đó, sản phẩm sẽ được mở bán rộng rãi trên thị trường quốc tế từ ngày 16/8/2026 với mức giá ưu đãi khởi điểm dự kiến khoảng 199,99 USD (khoảng 5,3 triệu đồng). Với mức giá hợp lý cùng thông số cấu hình ấn tượng, iPlay 80 mini Turbo hứa hẹn là sự lựa chọn hấp dẫn cho người dùng muốn sở hữu một mẫu tablet gaming nhỏ gọn.