Ally McCoist đánh giá Chelsea là 'ngựa ô' đua vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Xabi Alonso Huyền thoại Ally McCoist nhận định sự xuất hiện của Xabi Alonso cùng dàn tân binh chất lượng giúp Chelsea trở thành thách thức lớn nhất của Arsenal.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh hứa hẹn diễn ra đầy kịch tính khi các đội bóng lớn liên tục thực hiện những xáo trộn nhân sự chiến lược. Đánh giá về cục diện giải đấu, cựu danh thủ Ally McCoist nhận định Arsenal vẫn giữ vị thế ứng cử viên số một, nhưng Chelsea mới là cái tên ẩn chứa khả năng gây bất ngờ lớn nhất dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xabi Alonso.

Sự cân bằng chiến thuật và bản lĩnh của Chelsea dưới thời Xabi Alonso

Thượng tầng Chelsea đã tạo nên bước ngoặt lớn khi bổ nhiệm Xabi Alonso vào vị trí HLV trưởng. Ngay lập tức, đại diện tây London chi ra 117 triệu bảng để sở hữu tài năng trẻ Morgan Rogers, đồng thời thực hiện nước đi khôn ngoan bằng việc chiêu mộ hai cựu binh giàu kinh nghiệm là Jordan Henderson và Danny Welbeck.

Ally McCoist đánh giá cao sự bổ sung nhân sự hợp lý của Chelsea dưới thời Xabi Alonso.

Theo phân tích của Ally McCoist trên kênh talkSPORT, sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm dày dạn chính là chìa khóa giúp Chelsea lột xác. Nhận định về cấu trúc đội hình mới của Chelsea, ông cho biết: "Tôi rất hứng thú với những gì Chelsea đang thực hiện. Việc bổ nhiệm Xabi Alonso là một quyết định vô cùng sáng suốt. Những cầu thủ như Henderson hay Welbeck sẽ mang lại sự kết nối và bản lĩnh cần thiết trong phòng thay đồ – điều mà họ còn thiếu trước đây."

Arsenal và khát vọng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh

Dù đánh giá cao tiềm năng của Chelsea, McCoist khẳng định Arsenal mới là đội bóng sở hữu nền tảng vững chắc nhất. Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm bằng chức vô địch thuyết phục mùa trước, đoàn quân của HLV Mikel Arteta tiếp tục gia tăng sức mạnh lực lượng trên thị trường chuyển nhượng.

Pháo thủ đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền đạo Christos Tzolis cùng thủ thành Illan Meslier từ Leeds United. Bên cạnh đó, đội chủ sân Emirates đang tiến gần đến thương vụ Bruno Guimaraes trị giá 75 triệu bảng và tiếp tục đàm phán chiêu mộ ngôi sao Vinicius Junior từ Real Madrid.

"Arsenal là ứng viên số một trong mắt tôi. Họ sở hữu sự ổn định chiến thuật rõ ràng và liên tục bổ sung những nhân tố chất lượng. Dù Liverpool hay Manchester United đều có những bước tiến, Arsenal vẫn tỏ ra toàn diện hơn cả," McCoist chia sẻ thêm.

Cục diện biến động của các đối thủ lớn

Bức tranh cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh còn ghi nhận dấu hỏi lớn dành cho Manchester City khi bước vào giai đoạn không còn sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, bất chấp việc tiền vệ Rodri vừa có kỳ World Cup bùng nổ. Sự chuyển giao này mở ra cơ hội cho các đối thủ bám đuổi, trong đó Chelsea hội tụ đủ các yếu tố để bứt phá trở thành ẩn số thú vị trong cuộc đua đến ngai vàng.