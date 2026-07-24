Alphabet lập kỷ lục doanh thu gần 120 tỷ USD: Mảng đám mây bùng nổ, Gemini đuổi sát ChatGPT Alphabet đạt doanh thu kỷ lục 119,8 tỷ USD trong quý II nhờ mảng điện toán đám mây. Cùng lúc đó, AI Gemini tiến sát mốc 1 tỷ người dùng của ChatGPT.

Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hai mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ điện toán đám mây và công cụ tìm kiếm.

Google Cloud bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng 82%

Trong các mảng kinh doanh, Google Cloud tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Dù công cụ tìm kiếm vẫn đóng góp doanh thu lớn nhất, dịch vụ đám mây lại ghi nhận tốc độ bùng nổ khi mang về 24,8 tỷ USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.

Bên cạnh đó, giá trị các hợp đồng đã ký nhưng chưa ghi nhận doanh thu (backlog) của Alphabet đã chạm mốc 514 tỷ USD. Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi cho biết tập đoàn đang hoạt động trong bối cảnh nguồn cung hạ tầng còn hạn chế, trong khi nhu cầu triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) từ cả khách hàng doanh nghiệp lẫn nội bộ đều duy trì ở mức rất cao.

Alphabet ghi nhận doanh thu quý II kỷ lục nhờ mảng đám mây bùng nổ. Ảnh: Bloomberg

Tăng tốc đầu tư hạ tầng AI và tối ưu hóa vận hành

Để đáp ứng sức nóng từ thị trường AI, Alphabet quyết định nâng kế hoạch chi tiêu vốn (CapEx) trong năm 2026 lên mức 195-205 tỷ USD, vượt so với dự báo 190 tỷ USD trước đó. Khoảng 60% chi phí đầu tư hạ tầng trong quý II được phân bổ cho hệ thống máy chủ AI, phần còn lại phục vụ trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng.

Bà Anat Ashkenazi thừa nhận việc đẩy mạnh đầu tư sẽ tạo áp lực nhất định lên biên lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng đây là chiến lược bắt buộc để mở rộng năng lực tính toán và giữ lợi thế cạnh tranh lâu dài. Ngoài xây dựng trung tâm dữ liệu mới, Google còn tăng cường thuê thêm hạ tầng từ các đối tác bên ngoài.

Trợ lý AI Gemini cán mốc 950 triệu người dùng, áp sát ChatGPT

Ở mảng sản phẩm dành cho người dùng cuối, trợ lý trí tuệ nhân tạo Gemini ghi nhận đà tăng tốc ấn tượng khi đạt khoảng 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Con số này tăng trưởng vượt bậc so với mức 650 triệu vào tháng 10/2025 và 750 triệu hồi đầu năm nay.

Theo Tổng Giám đốc Sundar Pichai, lượng người dùng hoạt động hằng ngày của Gemini đã tăng gấp ba lần chỉ trong vòng một năm. Cột mốc 950 triệu giúp Gemini tiến rất gần tới thành tích 1 tỷ người dùng của ChatGPT từ OpenAI. Đồng thời, Google cũng ra mắt phiên bản Gemini 3.6 Flash nhằm tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả lập trình cho các nhà phát triển.