Altay Bayindir chia tay Manchester United gia nhập Celta Vigo theo dạng cho mượn Thủ thành Altay Bayindir chuẩn bị rời Manchester United để khoác áo Celta Vigo theo hợp đồng cho mượn một mùa giải sau 3 năm bế tắc tại Old Trafford.

Chiến dịch thanh lý và tái cấu trúc lực lượng của Manchester United đang diễn ra vô cùng dồn dập trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thủ thành Altay Bayindir là cái tên tiếp theo phải dọn dẹp hành lý rời sân Old Trafford để chuyển đến khoác áo Celta Vigo tại giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) theo dạng cho mượn kéo dài trọn vẹn một mùa giải.

Altay Bayindir sẽ rời Man United. (Ảnh: Getty Images)

Hành trình mờ nhạt và cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Old Trafford

Gia nhập Manchester United vào mùa hè năm 2023 dưới thời cựu huấn luyện viên Erik ten Hag, Altay Bayindir từng nhận được nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên, thực tế tại môi trường bóng đá Anh lại diễn ra vô cùng chật vật đối với người gác đền 28 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong suốt 3 năm thuộc biên chế Quỷ đỏ, Bayindir chỉ tích lũy vỏn vẹn 17 lần ra sân bắt chính cho đội một. Sự xuất hiện cùng vị trí số một gần như tuyệt đối của Andre Onana suốt hai mùa giải trọn vẹn đã đóng chặt cơ hội thể hiện mình của thủ thành này.

Tình thế càng trở nên khó khăn hơn khi câu lạc bộ chiêu mộ thành công Senne Lammens vào mùa hè năm ngoái. Lammens nhanh chóng vươn lên chiếm lấy suất bắt chính trong đội hình. Bên cạnh đó, việc ban lãnh đạo mang về thủ môn kỳ cựu Karl Darlow dưới dạng chuyển nhượng tự do gần đây đã chính thức khép lại mọi hy vọng cạnh tranh thời lượng thi đấu của Bayindir tại Old Trafford.

Chi tiết thỏa thuận và lịch trình gia nhập Celta Vigo

Quá trình đàm phán giữa Manchester United và Celta Vigo hiện đã bước vào những giai đoạn cuối cùng. Tờ Metropolitano cho biết các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng cho mượn gần như đã được thống nhất hoàn toàn. Đồng thời, tờ Manchester Evening News cũng xác nhận Bayindir sẽ chính thức bước qua cánh cửa rời câu lạc bộ trong vài ngày tới.

Theo thông tin từ tờ AS của Tây Ban Nha, thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào Chủ nhật hoặc thứ Hai. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, anh sẽ bay thẳng sang Ý để hội quân cùng Celta Vigo trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Dấu ấn cuối cùng trước ngày rời Old Trafford

Dù tương lai đã được định đoạt từ trước, huấn luyện viên Michael Carrick vẫn điền tên Bayindir vào danh sách đăng ký thi đấu trong trận giao hữu gặp Atletico Madrid tại Thụy Điển hồi cuối tuần. Ở trận đấu này, Manchester United đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Bryan Mbeumo.

Chuyến chuyển giao sang Celta Vigo được kỳ vọng sẽ giúp Altay Bayindir cứu vãn sự nghiệp, tìm lại cảm giác bóng và suất thi đấu chính thức sau thời gian dài phải làm quen với băng ghế dự bị tại Nước Anh.