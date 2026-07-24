Aluminij và Dinamo Tirana chia điểm ở vòng loại Conference League Aluminij hòa Dinamo Tirana 1-1 ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Sportni park Aluminij, khi Berisha ghi bàn cho đội khách còn Vrbanec lập công cho chủ nhà, khép lại trận đấu mà không đội nào giành chiến thắng.

Aluminij 1 - 1 Dinamo Tirana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Aluminij tiếp đón Dinamo Tirana.

15' H. Berisha đưa Dinamo Tirana vượt lên Phút 15, H. Berisha lập công, giúp Dinamo Tirana mở tỷ số 0-1.

30' D. Simunic nhận thẻ vàng Phút 30', D. Simunic của Aluminij nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo để cầu thủ này cũng như đội chủ nhà chơi thận trọng hơn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Aluminij thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', H. Sorensen vào sân thay D. Simunic. Aluminij đang bị Dinamo Tirana dẫn 0-1.

52' V. Koderman nhận thẻ vàng Phút 52', V. Koderman của Aluminij nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Aluminij trong trận, khi đội chủ nhà vẫn đang bị Dinamo Tirana dẫn 0-1.

61' Aluminij thay người ở phút 61 Phút 61, Aluminij điều chỉnh nhân sự khi P. Petrisko vào sân thay B. Osuji. Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức sống cho những phút tiếp theo.

63' H. Sorensen nhận thẻ vàng Phút 63, H. Sorensen của Aluminij nhận thẻ vàng. Aluminij tiếp tục phải nhận thẻ khi đang bị Dinamo Tirana dẫn 0-1.

71' Aluminij thay người ở phút 71 Phút 71', A. Bloudek vào sân thay E. Taylor bên phía Aluminij.

81' Dinamo Tirana thay người ở phút 81 Phút 81', Dinamo Tirana đưa D. Fadairo vào sân thay F. Ruci. Trận đấu bước vào những phút cuối với Dinamo Tirana đang dẫn trước.

84' Aluminij gỡ hòa nhờ M. Vrbanec Phút 84, M. Vrbanec lập công giúp Aluminij gỡ hòa 1-1 trước Dinamo Tirana. Bàn thắng đến muộn khiến trận đấu trở lại thế cân bằng.

90+3' R. Schaubach nhận thẻ vàng muộn Phút 90+3', R. Schaubach của Aluminij nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Aluminij cần giữ sự tập trung khi tỷ số đang là 1-1.

KT Kết thúc: Aluminij 1-1 Dinamo Tirana Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:22 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Aluminij vs Dinamo Tirana

Thời gian: 01:00 ngày 24/07/2026

Sân vận động: Sportni park Aluminij

Aluminij sẽ tiếp Dinamo Tirana tại Sportni park Aluminij trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Những dữ liệu hiện có cho thấy Dinamo Tirana bước vào trận đấu với phong độ gần đây chưa thật sự ổn định, nhưng đội bóng này đang nắm lợi thế về kết quả đối đầu.

Dinamo Tirana chưa duy trì được sự ổn định

Trong hai trận gần nhất, Dinamo Tirana có một chiến thắng và một thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách vẫn có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết để kiểm soát mọi trận đấu.

Với một trận đấu trên sân khách, Dinamo Tirana sẽ cần cân bằng giữa khả năng chủ động tấn công và yêu cầu bảo vệ khu vực phòng ngự. Một cách tiếp cận quá cởi mở có thể khiến đội bóng đánh mất sự cân bằng, trong khi việc lùi quá sâu sẽ làm giảm sức ép lên Aluminij.

Đối đầu nghiêng về Dinamo Tirana

Aluminij và Dinamo Tirana mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Dinamo Tirana giành chiến thắng, còn Aluminij không thắng và cũng không có trận hòa trong lần chạm trán này.

Đây là cơ sở để đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, lợi thế từ đối đầu chỉ mang tính tham khảo khi hai đội chuẩn bị cho một cuộc so tài mới. Aluminij vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và gây sức ép ngay từ những phút đầu.

Điểm then chốt nằm ở cách triển khai thế trận

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể huấn luyện viên hai đội sẽ lựa chọn cách bố trí nào.

Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát không gian ở khu vực giữa sân. Đội giành được quyền chủ động tại đây sẽ có điều kiện đưa bóng lên phía trên thường xuyên hơn, đồng thời hạn chế đối phương tổ chức các đợt tấn công có tính liên kết.

Aluminij có thể hướng tới việc tận dụng sân nhà để đẩy cao nhịp độ và gây áp lực lên hàng phòng ngự Dinamo Tirana. Ngược lại, đội khách cần duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến, đặc biệt trong những thời điểm phải chống đỡ sức ép liên tục.

Nhận định trước trận

Aluminij có lợi thế sân nhà, nhưng Dinamo Tirana sở hữu điểm tựa từ chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất. Phong độ của đội khách đang xen kẽ giữa thắng và thua, khiến cục diện trận đấu khó được xem là một chiều.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm chuyển đổi trạng thái và mức độ chính xác trong các tình huống tiếp cận khu vực nguy hiểm. Aluminij cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, trong khi Dinamo Tirana phải chứng minh rằng chiến thắng trước đó không chỉ là lợi thế về mặt tâm lý.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà cả hai đội đều có lý do để nhập cuộc thận trọng. Dinamo Tirana được đánh giá cao hơn về kết quả đối đầu, còn Aluminij có cơ hội cân bằng cán cân bằng cách duy trì cường độ thi đấu và tận dụng tốt không gian trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Aluminij · 0 thắng 0 hòa Dinamo Tirana · 1 thắng Aluminij 0 - 1 Dinamo Tirana DT

Aluminij 5 trận gần nhất B H B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dinamo Tirana 5 trận gần nhất T T B H T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới