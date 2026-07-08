Alvaro Arbeloa chính thức dẫn dắt Fulham: Sự trở lại Ngoại hạng Anh và vòng xoay ghế nóng kỳ thú Cựu HLV Real Madrid Alvaro Arbeloa ký hợp đồng 3 năm với Fulham, mở đầu cho cuộc hoán đổi vị trí đầy kịch tính giữa Jose Mourinho và Marco Silva tại các CLB hàng đầu châu Âu.

Craven Cottage vừa chính thức xác nhận một trong những thương vụ bổ nhiệm gây chú ý nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026. Alvaro Arbeloa, cựu danh thủ từng lên ngôi vô địch World Cup và Champions League, đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm để trở thành tân HLV trưởng của Fulham. Sự kiện này không chỉ đánh dấu màn tái xuất của Arbeloa tại Ngoại hạng Anh mà còn hoàn tất một vòng xoay nhân sự đầy kịch tính trên băng ghế chỉ đạo tại châu Âu.

Alvaro Arbeloa chuyển sang dẫn dắt Fulham. Ảnh: Getty Images

Vòng xoay "ghế nóng" kịch tính giữa London, Lisbon và Madrid

Việc bổ nhiệm Arbeloa là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc hoán đổi vị trí tay ba đầy thú vị. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đến Fulham để thay thế Marco Silva, người vừa quyết định chuyển sang dẫn dắt gã khổng lồ Bồ Đào Nha, Benfica. Tại Lisbon, Silva tiếp quản chiếc ghế từ Jose Mourinho.

Đáng chú ý hơn cả, "Người đặc biệt" Mourinho sau khi rời Benfica đã chọn quay trở lại Real Madrid – chính là vị trí mà Arbeloa vừa để lại sau mùa giải 2025/2026. Sự luân chuyển này tạo nên một kịch bản hiếm thấy trong lịch sử bóng đá hiện đại, khi ba chiến lược gia hàng đầu trực tiếp thay thế vị trí của nhau tại ba câu lạc bộ danh tiếng.

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Thử thách mới tại Craven Cottage

Chủ sở hữu Fulham, ông Shahid Khan, không giấu nổi sự kỳ vọng vào vị tân thuyền trưởng. Chia sẻ về quyết định này, ông khẳng định Alvaro Arbeloa là ứng viên hàng đầu sau các cuộc đàm phán chuyên sâu hồi tháng 6. "Tôi rất vui mừng khi Alvaro chấp nhận thử thách đưa Fulham tiến lên phía trước. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ sớm thấy được tầm nhìn và giá trị mà ông ấy mang lại cho tương lai câu lạc bộ," ông Khan cho biết.

Đáp lại sự tin tưởng, Arbeloa bày tỏ niềm tự hào khi được dẫn dắt đội bóng lâu đời nhất London: "Tôi thực sự vinh dự khi bắt đầu giai đoạn mới tại Fulham. Tôi cảm thấy trách nhiệm lớn lao khi được giao trọng trách dẫn dắt đội bóng tranh tài tại đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới như Ngoại hạng Anh."

Hành trình từ Bernabeu đến sự khẳng định tại Anh

Trước khi cập bến Fulham, Arbeloa đã có quãng thời gian đầy áp lực tại Real Madrid. Ông được bổ nhiệm vào tháng Giêng sau khi Xabi Alonso bị sa thải, nhưng không thể giúp "Kền kền trắng" tránh khỏi mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Dẫu vậy, tư duy chiến thuật hiện đại và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh (trong màu áo Liverpool) là những yếu tố then chốt giúp ông thuyết phục được ban lãnh đạo Fulham.

Mùa giải 2025/2026, Fulham cán đích ở vị trí thứ 11. Với sự xuất hiện của Arbeloa, đội bóng Tây London kỳ vọng sẽ bứt phá khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng để cạnh tranh một vị trí trong top dự cúp châu Âu. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, nhưng với kinh nghiệm tích lũy từ môi trường khắc nghiệt tại Real Madrid, Arbeloa được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho lối chơi của đội bóng chủ sân Craven Cottage.