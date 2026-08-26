Nhịp cầu nhân ái Ấm áp chương trình “Nâng bước em đến trường” lần thứ VI Chiều 26/8, tại xã Cát Tiên, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức chương trình thiện nguyện “Nâng bước em đến trường” lần thứ VI, năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và bà Trần Thị Thế Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên trân trọng cảm ơn Tạp chí Phụ nữ Mới, các đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm đã quan tâm, đồng hành, dành những tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực cho học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phát biểu tri ân các đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm

Chương trình “Nâng bước em đến trường” được tổ chức với mong muốn tiếp thêm động lực để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em ở vùng xa, có thêm điều kiện đến trường, yên tâm học tập và rèn luyện.

Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, sẻ chia, góp phần tiếp sức cho các em trên hành trình học tập.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, địa phương và các đơn vị tài trợ tặng quà cho các em học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 20 chiếc xe đạp và 400 phần quà cho học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3. Tổng giá trị các hoạt động trao tặng tại chương trình đạt 414 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo địa phương và các đơn vị tài trợ tặng quà cho các em học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Chương trình còn diễn ra các tiết mục giao lưu văn nghệ do các nghệ sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn cùng các tiết mục của các đơn vị, địa phương thuộc 3 xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3. Không khí chương trình trở nên vui tươi, gần gũi và ấm áp, tạo thêm niềm vui cho các em học sinh và gia đình.

Đông đảo các em học sinh tham dự chương trình

Thông qua chương trình, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài, góp phần chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để con đường đến trường của các em thêm thuận lợi và nhiều hy vọng.