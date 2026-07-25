Việc tử tế Ấm lòng những nghĩa cử cao đẹp Những hành động đẹp của người dân và lực lượng công an cơ sở đang ngày càng lan tỏa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ sự trung thực khi giao nộp tài sản nhặt được, tinh thần tương thân tương ái với người có hoàn cảnh khó khăn đến sự kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tất cả đã góp phần xây dựng hình ảnh một cộng đồng nhân văn, nghĩa tình và giàu trách nhiệm.

Công an xã Đạ Tẻh 2 hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hiền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lan tỏa sự tử tế từ những điều bình dị

Giữa nhịp sống hối hả, những câu chuyện về người tốt, việc tốt vẫn lặng lẽ diễn ra mỗi ngày, góp phần bồi đắp những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Mới đây, anh Lương Quốc Minh (SN 1999), ở xã Tân Thành khi đến một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Hải đã nhặt được một chiếc ví do người khác đánh rơi. Không chần chừ, anh mang chiếc ví đến Công an xã Tân Hải giao nộp, với mong muốn công an hỗ trợ tìm chủ sở hữu. Từ những thông tin có trong ví, Công an xã nhanh chóng xác minh và trao trả nguyên vẹn tài sản cho người đánh mất.

Tương tự, trong lúc lưu thông trên quốc lộ 27, anh Hà Đức Ngọc Thương (SN 1986), xã Đam Rông 3 phát hiện một chiếc ví da màu đen nằm bên đường. Bên trong là căn cước công dân, giấy phép lái xe cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên anh K’ Tuyến và các thành viên trong gia đình. Ngay sau đó, anh Thương mang toàn bộ tài sản đến Công an xã Đam Rông 3 để giao nộp. Từ dữ liệu dân cư quốc gia, lực lượng công an nhanh chóng xác định được chủ nhân chiếc ví, liên hệ và trao trả đầy đủ giấy tờ.

Có lẽ giá trị lớn nhất không nằm ở chiếc ví hay số tài sản bên trong, mà ở cảm giác nhẹ nhõm của người đánh rơi khi nhận lại đầy đủ giấy tờ và niềm vui khi biết rằng giữa cuộc sống vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng lựa chọn điều đúng đắn.

Chị Trần Quỳnh Oanh, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, nhận lại tài sản bị mất

Những người giữ bình yên bằng cả tấm lòng

Nếu sự trung thực của người dân làm đẹp thêm cuộc sống thì những việc làm gần dân, vì dân của lực lượng công an cơ sở lại tiếp tục nối dài những giá trị nhân văn ấy. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đạ Tẻh 2 biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1955), trú thôn 2. Bà Hiền sống trong căn nhà đơn sơ, thiếu cả nước sinh hoạt, nước uống sạch lẫn điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Không chỉ dừng lại ở việc khảo sát, lực lượng công an đã phối hợp, vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay giúp đỡ gia đình bà Hiền hơn 70 m đường ống đưa nước sinh hoạt và nước uống sạch về tận nhà. Mỗi tháng bà được hỗ trợ 15 kg gạo để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ mang đến những phần quà, Công an xã còn trực tiếp sửa chữa bếp gas, thay bình gas mới, lắp đặt lại hệ thống điện, dọn dẹp nhà cửa.

Còn Chi đoàn Công an xã Đạ Tẻh 2 nhận đỡ đầu em Nguyễn Phạm Minh Khôi (SN 2021), em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cùng bà ngoại tuổi cao, sức yếu và không có nguồn thu nhập ổn định. Từ nguồn quỹ đoàn, Chi đoàn thường xuyên hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, động viên, chăm lo để em có thêm điều kiện học tập.

Chưa dừng lại ở đó, trong những ngày mưa lớn, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2 mới đây, tổng thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng. Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Đạ Tẻh 2 đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng xuống địa bàn, phối hợp Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trung tá Nguyễn Tiến Công - Trưởng Công an xã Đạ Tẻh 2 cho biết, bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là đấu tranh, xử lý các loại tội phạm mà còn là xây dựng niềm tin, củng cố tình đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong Nhân dân. Mỗi hành động đẹp, dù nhỏ, đều góp phần làm cho cuộc sống bình yên hơn. Khi người dân trung thực trả lại tài sản nhặt được, khi cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng sẻ chia với người khó khăn hay có mặt kịp thời để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, đó đều là những việc làm góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, nghĩa tình.