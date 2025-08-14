Đất nước con người Ẩm thực Tây Nguyên giữa lòng phố Dưới tán thông xanh, giữa không gian trang trí mang màu sắc bình dị, âm nhạc du dương mang âm hưởng núi rừng, thực khách như cảm nhận trọn vẹn hơn phong vị ẩm thực đặc sắc của các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên.

Bản Garden - ẩm thực đồng bào Tây Nguyên nằm nép mình trên một sườn đồi với những cây mai anh đào và thông xanh mát ở phường Xuân Hương - Đà Lạt. Sáng lập và vận hành quán là những người trẻ sinh ra và lớn lên tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũ như: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Nhiều du khách tò mò tìm đến thưởng thức ẩm thực truyền thống của đồng bào Tây Nguyên

“Dù có đi đâu thì mình vẫn mãi nhớ về những món ăn của tuổi thơ”, Huỳnh Anh Nhật Lệ - cô chủ quán sinh năm 1994 chia sẻ. Nhật Lệ sinh ra và lớn lên tại ngôi làng có tuổi đời hàng trăm năm của người đồng bào Jrai (tỉnh Gia Lai). Ẩm thực và văn hóa của miền đất ấy đã ăn sâu vào tâm trí của cô để rồi đi học, đi làm ở bất cứ đâu, Nhật Lệ vẫn cứ vương vấn mãi. Đến khi sinh sống tại Đà Lạt - giữa mảnh đất nhộn nhịp và phát triển du lịch nổi tiếng, cô ấp ủ một địa chỉ mang những gì đặc sắc nhất của ẩm thực Tây Nguyên.

Lần đầu tiên được thưởng thức món ăn của đồng bào Tây Nguyên, anh Nguyễn Hoàng Vinh, vị khách đến từ Vĩnh Long cảm giác vô cùng thú vị. “Các món có vị khá lạ nhưng cũng rất vừa ăn. Tuy khác hẳn với khẩu vị của người miền Tây nhưng cũng rất ấn tượng, rất đáng để thử”, anh Vinh chia sẻ. Theo anh Vinh, thay vì chọn những món ăn quen thuộc như những lần trước, anh và nhóm bạn của mình đã tìm đến Bản Garden theo thông tin trên mạng xã hội. Chút tê cay ngay đầu lưỡi, vị thơm nồng của các món vách bò, cà đắng, cá giã, măng xào ớt, thịt nướng muối kiến vàng… đã tạo nên dư vị khó quên.

Huỳnh Anh Nhật Lệ cho biết, Bản Garden được mở từ đầu năm 2025. Bản thân là người yêu thích văn hóa truyền thống của các dân tộc nên trước khi mở quán, Nhật Lệ cũng đã đi đến nhiều vùng đất khác nhau, tìm hiểu những món ăn đặc trưng của người địa phương. Cô cũng dành thời gian để hiểu thêm về nếp sống, văn hóa gắn liền với sự phong phú của ẩm thực.

“Mỗi món ăn mang theo một câu chuyện, gắn liền với đời sống, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số. Và mỗi nguyên liệu mang đặc trưng của vùng đất, phù hợp với điều kiện thời tiết. Ẩm thực là một phần quan trọng của văn hóa nên chúng tôi xác định phát triển cần phải tôn trọng văn hóa, tôn trọng những giá trị truyền thống”, chị Nhật Lệ chia sẻ thêm.

Để có nguồn nguyên liệu đúng vị, chị Nhật Lệ cũng phải tìm đến các buôn làng của người Ê đê ở Đắk Lắk để mua các loại nguyên liệu như: lá mì, rau rừng, lá bép, cà đắng, cá khô và các loại gia vị như củ ném, ớt, cỏ ngọt... bảo đảm luôn tươi xanh để cho hương vị món ăn trọn vẹn nhất.

Và một trong những yếu tố đặc biệt là những món ăn ở Bản Garden do chính tay chàng đầu bếp trẻ Pipur Thôi, chàng trai người dân tộc Ê đê chế biến. Pipur Thôi sinh ra tại Đắk Lắk và đã có 10 năm kinh nghiệm làm đầu bếp tại các nhà hàng, khu du lịch. Thế nhưng khi được đứng trong gian bếp với mùi khói nồng, cùng những nguyên liệu quen thuộc để chế biến các món ăn dân dã từ thuở ấu thơ, cậu như trở về không gian của chính mình.

Các món ăn được chế biến đơn giản để giữ lại vị tươi ngon nhất của nguyên liệu

Theo Pipur Thôi, các món ăn của người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên thường chế biến bằng các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, cách chế biến cũng không quá cầu kỳ, không sử dụng nhiều gia vị. Đồng thời, để phù hợp với thực khách, các món ăn dù vẫn nấu theo cách truyền thống nhưng có sự điều chỉnh về độ cay, đắng.

Được chính tay mang những gì tinh túy, đặc sắc nhất trong ẩm thực truyền thống của dân tộc mình đến với khách hàng từ khắp mọi miền và cả những vị khách nước ngoài, Pipur Thôi không khỏi tự hào. Bởi đó cũng là cách mà những người trẻ như anh gìn giữ những yếu tố văn hóa truyền thống và đưa chúng gần gũi hơn với cộng đồng.