Amazfit Bip Max nhận cập nhật: Smartwatch màn hình 3.000 nits bổ sung tính năng ghi âm Zepp Health phát hành firmware 3.12.03 cho Amazfit Bip Max, bổ sung tính năng ghi âm khi tập luyện và tối ưu chỉ số HybridCharge trên mẫu smartwatch màn hình 3.000 nits.

Amazfit Bip Max, mẫu đồng hồ thông minh giá rẻ nhưng sở hữu cấu hình vượt trội của Zepp Health, vừa chính thức nhận được bản cập nhật phần mềm mới. Với mức giá khoảng 100 USD, thiết bị này đang thu hút sự chú ý nhờ độ sáng màn hình cực cao và các tính năng hỗ trợ tập luyện chuyên sâu.

The Amazfit Bip Max is receiving a new software update

Thông số kỹ thuật ấn tượng trong phân khúc giá rẻ

Dù nằm trong phân khúc phổ thông, Amazfit Bip Max sở hữu những thông số thường chỉ thấy trên các dòng cao cấp. Đáng chú ý nhất là màn hình có độ sáng lên tới 3.000 cd/m² (nits), cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt. Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị bộ nhớ trong 4 GB, hỗ trợ lưu trữ và hiển thị bản đồ ngoại tuyến (offline maps) – một tính năng hiếm hoi trong tầm giá này.

Thông số Chi tiết Độ sáng màn hình 3.000 cd/m² (nits) Bộ nhớ trong 4 GB (Hỗ trợ bản đồ ngoại tuyến) Thời lượng pin Lên đến 20 ngày Giá tham khảo Khoảng 100 USD

Những cải tiến trên bản cập nhật Firmware 3.12.03

Bản cập nhật mới có dung lượng khoảng 15,41 MB, tập trung vào việc tinh chỉnh trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa các chỉ số sức khỏe. Dưới đây là những thay đổi quan trọng nhất:

1. Chuyển đổi sang chỉ số HybridCharge

Trong phiên bản Zepp Flow mới nhất, chỉ số BioCharge đã được đổi tên thành HybridCharge. Sự thay đổi này nhằm đồng nhất với xu hướng chung của ngành thiết bị đeo (tương tự Garmin), giúp kết hợp dữ liệu sinh lý và lối sống thành một điểm số năng lượng trực quan. Chỉ số này tính toán dựa trên chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng về thể chất và tinh thần từ các hoạt động hàng ngày.

2. Ghi âm giọng nói trong khi tập luyện

Một tính năng thực tế vừa được bổ sung là khả năng ghi lại ghi chú âm thanh ngay trong quá trình tập luyện. Điều này giúp người dùng dễ dàng lưu lại các ý tưởng hoặc lời nhắc mà không cần phải dừng lại hay gián đoạn nhịp độ vận động.

3. Báo cáo buổi sáng chi tiết hơn

Tính năng báo cáo buổi sáng (morning report) đã được nâng cấp để cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu hơn. Ngoài các thông số cơ bản, người dùng giờ đây có thể xem chi tiết về chất lượng giấc ngủ đêm qua và cập nhật tình hình thời tiết ngay khi vừa thức dậy.

Đánh giá giá trị thực tế của bản cập nhật

Mặc dù không phải là một đợt nâng cấp diện mạo hoàn toàn, nhưng firmware 3.12.03 cho thấy cam kết của Zepp Health trong việc duy trì và cải thiện sản phẩm sau khi bán ra. Việc bổ sung tính năng ghi âm và tối ưu hóa chỉ số năng lượng HybridCharge giúp Amazfit Bip Max trở nên thông minh và hữu dụng hơn trong việc theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Với thời lượng pin lên đến 20 ngày và khả năng hiển thị ngoài trời xuất sắc, Amazfit Bip Max tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn smartwatch có hiệu năng trên giá thành (P/P) tốt nhất thị trường hiện nay.