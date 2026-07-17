Amazon Luna cập nhật 3 tựa game miễn phí mới: Trải nghiệm giải đố đỉnh cao cho thành viên Prime Amazon vừa bổ sung Poly Vita, Escape Academy và Framed Collection vào dịch vụ Luna. Thành viên Prime có thể tải về và sở hữu vĩnh viễn các trò chơi này nếu thực hiện trước ngày 19/08.

Amazon vừa chính thức mở rộng thư viện trò chơi trên nền tảng đám mây Luna bằng việc bổ sung ba tựa game mới đầy hấp dẫn. Đây là một phần trong chương trình ưu đãi định kỳ dành cho các thành viên đăng ký dịch vụ Prime, cho phép họ tiếp cận với các trò chơi chất lượng mà không tốn thêm chi phí.

Logo của dịch vụ Amazon Luna.

Danh sách trò chơi mới trên Amazon Luna

Đợt cập nhật lần này tập trung mạnh vào thể loại giải đố với những phong cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Ba trò chơi vừa được thêm vào bao gồm Poly Vita, Framed Collection và Escape Academy. Mỗi tựa game đều mang đến một trải nghiệm riêng, từ không gian thư giãn đến những thử thách trí tuệ kịch tính.

Poly Vita: Hành trình tìm lại mảnh ghép linh hồn

Đến từ Legacy Games, Poly Vita là một trò chơi giải đố nhẹ nhàng, đưa người chơi theo chân Maya – một người lữ hành bị lạc trong những giấc mơ của chính mình. Nhiệm vụ của bạn là giúp Maya tìm lại các mảnh ghép linh hồn bị thất lạc bằng cách tạo ra các lối đi an toàn qua mỗi cấp độ. Lối chơi xoay quanh việc sắp xếp các ô gạch để xây dựng đường đi, đòi hỏi sự tính toán cẩn thận trong từng bước di chuyển để nhân vật có thể thức tỉnh.

Framed Collection: Nghệ thuật thay đổi cốt truyện

Framed Collection (phân phối qua GOG) là bộ sưu tập bao gồm hai phần trò chơi Framed và Framed 2. Đây là những tựa game giải đố từng giành nhiều giải thưởng nhờ cơ chế kể chuyện độc đáo. Thay vì điều khiển nhân vật trực tiếp, người chơi sẽ sắp xếp lại các khung hình của một cuốn truyện tranh hoạt hình để thay đổi diễn biến của cảnh phim. Mỗi cách sắp xếp sẽ dẫn đến một kết quả khác nhau, từ những cuộc tẩu thoát thành công đến những tình huống tréo ngoe đầy hài hước.

Escape Academy: Thử thách phòng thoát hiểm chuyên nghiệp

Khác với hai tựa game trên, Escape Academy (từ Epic Games Store) đưa người chơi vào vai một học viên tại ngôi trường đào tạo các chuyên gia thoát hiểm hàng đầu thế giới. Người chơi sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách phòng thoát hiểm đa dạng, từ việc hack hệ thống, gỡ bom đến thoát khỏi các tòa tháp đang bị ngập lụt.

Đáng chú ý, trò chơi này hỗ trợ cả chế độ chơi đơn và chơi cộng tác (co-op) với bạn bè thông qua mạng nội bộ hoặc trực tuyến. Việc khám phá học viện và gặp gỡ các giảng viên kỳ lạ cũng là một phần thú vị của trải nghiệm này.

Cơ hội sở hữu vĩnh viễn cho người dùng Prime

Theo thông báo từ Amazon, cả ba tựa game này sẽ được cung cấp miễn phí cho đến ngày 19/08/2026. Điều quan trọng nhất mà người dùng cần lưu ý là nếu bạn thực hiện việc nhận game (claim) trước thời hạn này, các trò chơi sẽ thuộc quyền sở hữu của bạn vĩnh viễn.

Việc liên tục bổ sung các tựa game từ nhiều nguồn như Legacy Games, GOG và Epic Games Store cho thấy nỗ lực của Amazon trong việc biến Luna thành một điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng game thủ, cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ chơi game đám mây khác trên thị trường.