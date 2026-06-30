Amazon Luna cập nhật 4 tựa game mới cho hội viên Prime: Từ giải đố đến chiến thuật Amazon vừa bổ sung 4 tựa game mới vào dịch vụ Luna cho hội viên Prime. Danh sách bao gồm Terraforming Mars và Lost Eidolons, yêu cầu người dùng nhận trước khi hết hạn.

Amazon vừa công bố bổ sung 4 tựa game mới vào dịch vụ chơi game đám mây Luna (trước đây là Prime Gaming). Đây là một phần trong nỗ lực định kỳ của hãng nhằm cung cấp thêm giá trị cho hội viên Prime, cho phép họ trải nghiệm các trò chơi đa dạng thể loại mà không tốn thêm chi phí mua lẻ.

Biểu trưng của dịch vụ Amazon Luna.

Chi tiết các tựa game mới trên nền tảng Luna

Các trò chơi mới được cập nhật trải dài từ thể loại hành động roguelike, giải đố nghệ thuật cho đến chiến thuật chuyên sâu. Người dùng cần lưu ý rằng mỗi tựa game đều có thời hạn nhận (claim) nhất định trước khi chương trình kết thúc.

Space Grunts: Chrono Shard

Tựa game này là sự kết hợp giữa phong cách roguelike nhịp độ nhanh và cơ chế chiến đấu theo lượt. Điểm nhấn kỹ thuật của trò chơi nằm ở hệ thống thao túng thời gian thông qua vật phẩm Chrono Shard. Người chơi có thể tua ngược thời gian để sửa chữa sai lầm, tuy nhiên, các thay đổi về môi trường và vật phẩm bỏ lại vẫn sẽ tồn tại trong các lượt chơi sau, tạo nên một hệ thống tiến trình độc đáo.

Please, Touch The Artwork

Nếu người dùng tìm kiếm trải nghiệm thư giãn, đây là lựa chọn phù hợp với hơn 160 cấp độ giải đố được thiết kế thủ công. Trò chơi lồng ghép các câu chuyện thông qua những bức tranh trừu tượng. Nhiệm vụ của người chơi bao gồm việc sắp xếp màu sắc, đường nét theo đúng thứ tự hoặc điều hướng các nhân vật hình khối vượt qua chướng ngại vật để đoàn tụ.

Terraforming Mars

Đây là phiên bản chuyển thể chính thức từ bộ board game nổi tiếng cùng tên. Trong trò chơi này, người chơi điều hành các tập đoàn lớn cạnh tranh để biến Sao Hỏa thành nơi có thể sinh sống được. Các khía cạnh kỹ thuật trong game bao gồm quản lý tài nguyên để tăng nhiệt độ, tạo đại dương và nâng nồng độ oxy, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng trên hành tinh đỏ.

Lost Eidolons: Veil of the Witch

Tựa game cuối cùng trong danh sách là một game nhập vai (RPG) chiến thuật với các yếu tố roguelite. Trò chơi sử dụng hệ thống chiến đấu trên lưới (grid-based), nơi vị trí đứng và các hiệu ứng nguyên tố đóng vai trò quyết định đến thắng bại. Với hơn 200 kỹ năng để mở khóa và các bản đồ được tạo ngẫu nhiên, mỗi lần thất bại sẽ giúp đội hình của người chơi trở nên mạnh mẽ hơn thông qua các nâng cấp vĩnh viễn.

Cách thức truy cập và trải nghiệm

Hội viên Amazon Prime có thể tải xuống và chơi các tựa game này thông qua ứng dụng Luna hoặc trình duyệt web được hỗ trợ. Bên cạnh việc bổ sung game mới, dịch vụ Luna cũng cung cấp khả năng đồng bộ hóa với kho ứng dụng Epic Games Store đối với một số tựa game cụ thể, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc quản lý thư viện trò chơi cá nhân.

Đáng chú ý, các trò chơi này thường được làm mới theo tháng, do đó người dùng nên kiểm tra thường xuyên để không bỏ lỡ các đợt cập nhật nội dung tiếp theo từ Amazon.