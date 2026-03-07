Amazon Luna công bố 12 game miễn phí tháng 7/2026: Phân tích chiến lược đa nền tảng Amazon vừa hé lộ danh sách 12 trò chơi miễn phí cho thành viên Prime trong tháng 7/2026, phân phối qua các nền tảng GOG và Epic Games Store thay vì mã Steam truyền thống.

Amazon vừa chính thức công bố danh sách trò chơi miễn phí dành cho thành viên đăng ký dịch vụ Prime trong tháng 7/2026. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của gã khổng lồ thương mại điện tử nhằm gia tăng giá trị cho hệ sinh thái Prime, bên cạnh các ưu đãi về vận chuyển và truyền hình trực tuyến.

Danh sách trò chơi miễn phí trên Amazon Luna trong tháng 7/2026.

Chiến lược phân phối và hệ sinh thái đa nền tảng

Điểm đáng chú ý trong đợt phát hành lần này là Amazon tiếp tục duy trì chiến lược không cung cấp khóa kích hoạt (key) trên Steam. Thay vào đó, người chơi sẽ nhận game thông qua các nền tảng đối tác như Epic Games Store, GOG hoặc ứng dụng Amazon Games App. Cách tiếp cận này giúp Amazon giảm bớt sự phụ thuộc vào Steam, đồng thời thúc đẩy lưu lượng truy cập cho các nền tảng cạnh tranh và ứng dụng riêng của hãng.

Các trò chơi sẽ được phát hành theo từng đợt vào thứ Năm hàng tuần trong suốt tháng 7. Người dùng cần lưu ý rằng mỗi tựa game đều có thời hạn nhận (claim) nhất định. Tuy nhiên, một khi đã được thêm vào thư viện thành công, người chơi sẽ sở hữu các tựa game này vĩnh viễn ngay cả khi gói Prime hết hạn (tùy thuộc vào chính sách của từng nền tảng cụ thể).

Chi tiết danh sách và lịch phát hành game tháng 7/2026

Danh sách tháng này bao gồm 12 tựa game với sự đa dạng về thể loại, từ hành nhập vai đến giải đố. Đáng chú ý có sự xuất hiện của LoneStar và Symphony of War: The Nephilim Saga, cả hai đều nhận được đánh giá "Rất tích cực" trên hệ thống Steam.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết các tựa game, ngày phát hành và nền tảng hỗ trợ:

Tên trò chơi Ngày khả dụng Nền tảng phân phối CyClones 02/07 GOG LoneStar 02/07 Epic Games Store Symphony of War: The Nephilim Saga 02/07 Epic Games Store Still There 09/07 GOG Regular Factory: Escape Room 09/07 GOG Poly Vita 16/07 Legacy Games Framed Collection 16/07 GOG Escape Academy 16/07 Epic Games Store In Sound Mind 23/07 Amazon Games App Mystic Academy: Escape Room 23/07 GOG Zoria: Age of Shattering 30/07 GOG Weakless 30/07 GOG

Đánh giá giá trị của gói quà tặng tháng này

Việc Amazon Luna (trước đây là Prime Gaming) liên tục tặng các tựa game chất lượng cao cho thấy tham vọng của hãng trong việc giữ chân người dùng trong hệ sinh thái Prime. Mặc dù không tập trung vào các bom tấn AAA mới nhất, nhưng việc lựa chọn các tựa game Indie có đánh giá cao như LoneStar hay Escape Academy mang lại giá trị trải nghiệm thực tế rất lớn cho cộng đồng game thủ PC.

Để nhận các trò chơi này, người dùng chỉ cần truy cập vào trang chủ của Amazon Luna, đăng nhập tài khoản Prime và liên kết với các tài khoản GOG hoặc Epic Games tương ứng. Với việc 3 tựa game đầu tiên đã sẵn sàng, người dùng có thể bắt đầu làm phong phú thư viện game của mình ngay từ bây giờ.