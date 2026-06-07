AMD Ryzen 9 8940HX: Lão tướng Zen 4 vẫn đủ sức đánh bại nhiều dòng chip Zen 5 mới nhất Dù đã ra mắt hơn một năm, vi xử lý Ryzen 9 8940HX dựa trên kiến trúc Zen 4 vẫn chứng minh sức mạnh đáng gờm khi vượt qua nhiều mẫu chip Zen 5 thế hệ mới trong các bài thử nghiệm đa nhân thực tế.

Trong thế giới công nghệ luôn chạy đua theo những con số thế hệ mới nhất, AMD Ryzen 9 8940HX đang tạo nên một ngoại lệ thú vị. Dù sử dụng kiến trúc Zen 4 đã có tuổi đời nhất định, mẫu CPU này vẫn cho thấy hiệu năng đa nhân vượt trội, thậm chí đánh bại các dòng chip Zen 5 mới ra mắt vốn được quảng bá mạnh mẽ về khả năng xử lý AI.

Zen 4 vẫn giữ được sức mạnh đáng nể trên các dòng laptop gaming

Hiệu năng đa nhân: Điểm sáng bất ngờ trước các đối thủ Zen 5

Kết quả thử nghiệm thực tế trên mẫu laptop MSI Crosshair A16 HX cho thấy Ryzen 9 8940HX sở hữu sức mạnh đa luồng đáng kinh ngạc. Đáng chú ý nhất là khi so sánh với Ryzen AI 9 HX 470 – một đại diện tiêu biểu của kiến trúc Zen 5 mới. Trong bài kiểm tra Cinebench R23 đa nhân, Ryzen 9 8940HX đạt khoảng 32.745 điểm, cao hơn tới gần 40% so với con số 23.946 điểm của HX 470.

Sự chênh lệch này chủ yếu đến từ số lượng nhân xử lý thực tế và cách tối ưu hóa cho các tác vụ nặng. Trong khi các dòng chip Ryzen AI mới tập trung nhiều vào hiệu suất trên mỗi watt điện và bộ xử lý thần kinh (NPU) cho AI, thì dòng HX như 8940HX lại ưu tiên tối đa cho sức mạnh thô (raw performance) phục vụ chơi game và làm việc chuyên nghiệp.

Vi xử lý (CPU) Kiến trúc Điểm Cinebench R23 (Đa nhân) AMD Ryzen 9 9955HX Zen 5 36.604 Intel Core Ultra 9 275HX Arrow Lake 35.478 AMD Ryzen 9 8940HX Zen 4 32.745 AMD Ryzen AI 9 HX 470 Zen 5 23.946 AMD Ryzen 9 8945HS Zen 4 16.463

Những đánh đổi về công nghệ và điện năng tiêu thụ

Mặc dù chiếm ưu thế về hiệu năng đa nhân, Ryzen 9 8940HX vẫn bộc lộ những hạn chế cố hữu của một dòng chip tập trung vào hiệu suất thuần túy. Điểm yếu lớn nhất chính là mức tiêu thụ điện năng khá cao, đòi hỏi hệ thống tản nhiệt phải thực sự mạnh mẽ. Điều này lý giải tại sao nó thường xuất hiện trên các dòng laptop gaming dày dặn thay vì các mẫu mỏng nhẹ.

Ngoài ra, so với các dòng chip Zen 5 hay Intel Core Ultra thế hệ mới, 8940HX thiếu hụt bộ xử lý NPU chuyên dụng cho các tác vụ AI. Hiệu năng đơn nhân của nó cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình khá, không quá ấn tượng khi đặt cạnh các đối thủ từ Intel như Core Ultra 9 275HX. Tuy nhiên, đối với các game thủ chuyên nghiệp, những thiếu hụt về AI hay mức tiêu thụ điện thường không phải là rào cản lớn so với lợi ích về tốc độ khung hình và khả năng xử lý đa nhiệm mà nó mang lại.

Vị thế của Zen 4 trong năm 2026

Phân tích cho thấy Ryzen 9 8940HX đang đi trên một ranh giới tinh tế giữa hiệu năng và giá thành. Nó mạnh hơn đáng kể so với các dòng Ryzen AI tầm trung nhưng lại có mức giá dễ tiếp cận hơn so với các siêu phẩm như Ryzen 9 9955HX (vốn yêu cầu những hệ thống tản nhiệt khổng lồ như trên Asus ROG Strix G18).

Với những người dùng ưu tiên hiệu suất đa nhân để render video, chạy máy ảo hoặc chơi các tựa game nặng mà không quá quan tâm đến các tính năng AI thời thượng, các dòng laptop trang bị Ryzen 9 8940HX vẫn là một lựa chọn cực kỳ kinh tế và mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại.