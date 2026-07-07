AMD Ryzen AI Halo: Mini PC dùng chip Strix Halo mạnh ngang RTX 4070 sắp lên kệ giá 3.999 USD Mẫu mini PC Ryzen AI Halo của AMD sở hữu sức mạnh từ APU Ryzen AI Max+ 395 với 128GB VRAM dùng chung, hứa hẹn hiệu năng đồ họa vượt qua cả RTX 4070 Laptop và hỗ trợ mạnh mẽ cho các mô hình AI lớn.

Thị trường máy tính nhỏ gọn (mini PC) chuẩn bị đón nhận một "quái thú" thực thụ khi mẫu AMD Ryzen AI Halo vừa xuất hiện trên hệ thống bán lẻ MicroCenter. Với mức giá niêm yết 3.999 USD, thiết bị này không chỉ là một chiếc máy tính chơi game cao cấp mà còn là một trạm làm việc AI cục bộ mạnh mẽ, dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào ngày 10/07 tới đây.

The AMD Ryzen AI Halo mini PC is set to hit shelves next week.

Sức mạnh từ kiến trúc Strix Halo và APU Ryzen AI Max+ 395

Trái tim của hệ thống là vi xử lý Ryzen AI Max+ 395, thuộc dòng APU Strix Halo thế hệ mới nhất của AMD. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở nhân đồ họa tích hợp (iGPU) Radeon 8060S với 40 đơn vị tính toán (CUs) và khả năng chia sẻ bộ nhớ VRAM lên tới 128GB. Cấu hình này biến chiếc mini PC thành một công cụ lý tưởng cho các tác vụ xử lý mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ngay tại thiết bị mà không cần phụ thuộc vào cloud.

Theo các thử nghiệm thực tế, hiệu năng CPU của dòng chip này tương đương với Ryzen 9 7945HX Dragon Range – vốn là dòng chip hiệu năng cao dành cho laptop gaming đầu bảng. Trong khi đó, iGPU Radeon 8060S cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc khi thách thức trực tiếp các card đồ họa rời như Nvidia RTX 4070 Laptop, thậm chí vượt qua cả hiệu năng của mẫu AtomMan G7 Ti trong một số bài kiểm tra chơi game.

Khả năng xử lý AI vượt trội so với các giải pháp chuyên dụng

AMD định vị Ryzen AI Halo là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nvidia DGX Spark. Kết quả công bố cho thấy thiết bị của AMD đạt hiệu suất cao hơn từ 4% đến 14% trong các tác vụ AI nhất định. Đáng chú ý, trong khi giải pháp của Nvidia bị giới hạn ở hệ điều hành Linux, mini PC từ AMD linh hoạt hơn khi hỗ trợ tốt cả Windows và Linux.

Ryzen AI Halo vs Nvidia DGX Spark, according to AMD.

Máy có khả năng chạy mượt mà các mô hình AI khổng lồ như GPT OSS (120B), Qwen 3.5 (120B), cũng như các mô hình nhỏ hơn nhưng tối ưu như GLM 4.7 Flash hay Qwen 3.6 35B. Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ so với đối thủ Nvidia là máy chỉ trang bị cổng mạng 10G thay vì chuẩn siêu tốc 200 GbE chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu.

Vị thế cạnh tranh và giá bán

Với mức giá 3.999 USD, Ryzen AI Halo đắt hơn khoảng 600 USD so với một đối thủ khác là GMKtec Evo-X2 (hiện có giá khoảng 3.399 USD trên Amazon) dù sử dụng cấu hình tương đương. Tuy nhiên, MicroCenter dường như sẽ là đối tác bán lẻ độc quyền cho dòng sản phẩm này của AMD, nhắm đến nhóm khách hàng cần sự đảm bảo về phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng.

Thông số Chi tiết Vi xử lý (APU) Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo) Đồ họa (iGPU) Radeon 8060S (40 CUs) Bộ nhớ VRAM 128GB (Shared) Giá tham khảo 3.999 USD Ngày mở bán 10/07/2026

Nhìn chung, đây là bước đi táo bạo của AMD trong việc thu hẹp khoảng cách giữa máy tính cá nhân và các trạm làm việc AI chuyên nghiệp. Dù mức giá khá cao, nhưng sự kết hợp giữa tính di động của mini PC và sức mạnh tương đương laptop gaming cao cấp cùng khả năng chạy LLM cục bộ sẽ là điểm cộng lớn cho người dùng chuyên sâu.