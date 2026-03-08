Đời sống Ấn định mốc thời gian cho từng hạng mục dự án đường ở Mũi Né Đây là yêu cầu của đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trong buổi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), phường Mũi Né vào sáng 3/8.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công dự án

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục như: thi công gần 5 km hệ thống thoát nước, mở rộng nền đường khoảng 4,4 km, lát gạch vỉa hè tại nhiều đoạn và thảm nhựa một số vị trí. Giá trị thực hiện đạt khoảng 41% khối lượng hợp đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 8 sẽ tiếp tục thảm nhựa khoảng 1,4 km và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10/2026.

Các phương tiện triển khai thi công dự án

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng với chiều dài gần 4,9 km, nền đường rộng 17 m, kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Hiện còn 10 trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường; một số hộ dân đã được phê duyệt phương án nhưng chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do còn vướng mắc về tài sản, ranh giới và quy hoạch.

Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết báo cáo tiến độ thi công

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cũng kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Mũi Né và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 tập trung hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường đối với 10 hồ sơ còn lại chậm nhất trước ngày 10/8/2026; đồng thời hoàn tất chi trả, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/8/2026 để bảo đảm điều kiện thi công đồng bộ.

Đối với các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, địa phương tiếp tục tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành; trường hợp không đồng thuận sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định thì tổ chức bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định mốc thời gian hoàn thành các hạng mục của dự án

“ Dự án đang chậm tiến độ nên chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan phải thay đổi biện pháp thi công, xác định mốc thời gian cụ thể cho từng hạng mục để hoàn thành dự án. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các địa phương trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời nhấn mạnh, đây là tuyến đường huyết mạch của khu du lịch Mũi Né, có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách. Vì vậy, các sở, ngành, UBND phường Mũi Né, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu triển khai thi công ngay đối với những vị trí đã giải phóng xong mặt bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án hiện chậm tiến độ so với kế hoạch, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương điều chỉnh biện pháp thi công, triển khai ngay tại những vị trí đã có mặt bằng. Đối với các hộ dân còn lại, các đơn vị liên quan phối hợp với phường Mũi Né sớm hoàn thiện hồ sơ, thực hiện kiểm kê theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần bám sát tiến độ, tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh dự án.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.