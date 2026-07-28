Ấn Độ thử thành công tên lửa phòng không tầm xa thuộc dự án Kusha Ấn Độ vừa đánh chặn thành công mục tiêu mô phỏng tốc độ cao ngoài khơi Odisha, đánh dấu bước tiến mới thuộc dự án phòng không tầm xa Kusha do nước này tự phát triển.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn đất đối không tầm xa thuộc dự án Kusha tại đảo APJ Abdul Kalam ngoài khơi bang Odisha. Cuộc thử nghiệm nhằm kiểm chứng khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không đang di chuyển với tốc độ cao ở độ cao lớn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tự chủ công nghệ phòng không đa tầng của New Delhi.

Tên lửa Prithvi (P-II) được phóng thử từ khu thử nghiệm tích hợp tại Chandipur, Orissa, Ấn Độ. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Thông số kỹ thuật và vai trò chiến thuật của dự án Kusha

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 23/7 đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu kỹ thuật đề ra. Tên lửa đánh chặn đã tiêu diệt chính xác mục tiêu mô phỏng ở tốc độ cao và độ cao lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá sự kiện này là cột mốc quan trọng, đưa quốc gia Nam Á tiến gần hơn tới nhóm ít các nước sở hữu khả năng tự thiết kế và chế tạo tổ hợp phòng không tầm xa.

Về cấu trúc kỹ thuật, dự án Kusha được thiết kế với 3 phiên bản tên lửa có tầm bắn lần lượt là 150 km, 250 km và từ 350 km đến 400 km. Khi hoàn thiện và đưa vào trực chiến, hệ thống này sẽ đảm nhận vai trò lấp khoảng trống tác chiến giữa tổ hợp tầm trung Barak-8 (tầm bắn khoảng 70 km) và hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf do Nga sản xuất (tầm bắn 400 km).

Đặc biệt, biến thể tầm bắn 350-400 km được kỳ vọng nâng cao đáng kể năng lực vô hiệu hóa các mối đe dọa từ xa, đặc biệt là tại các khu vực biên giới nhạy cảm. Toàn bộ các thành phần cấu thành mạng lưới Kusha — bao gồm tên lửa, đài radar cảnh giới và trung tâm điều khiển chỉ huy — đều do DRDO phối hợp cùng các doanh nghiệp nội địa phát triển.

Lộ trình hoàn thiện và chiến lược tự cường quốc phòng

Chương trình phát triển hệ thống Kusha là một phần trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ tự cường (Atmanirbhar Bharat) nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Sự bùng nổ của các hình thức tác chiến mới bằng thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm xa buộc quân đội Ấn Độ phải ưu tiên xây dựng hệ thống phòng không nhiều lớp khép kín.

Nhằm củng cố năng lực quốc phòng toàn diện, Hội đồng Mua sắm quốc phòng Ấn Độ trước đó đã phê duyệt gói ngân sách trị giá 5,4 tỷ USD, trong đó tập trung quy mô lớn cho các hệ thống phòng không tiên tiến và khí tài chống UAV.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhận định hệ thống Kusha vẫn cần thêm từ 3 đến 4 năm thử nghiệm thực địa trước khi chính thức được nghiệm thu và đưa vào biên chế chiến đấu. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, quân đội Ấn Độ tiếp tục duy trì các tổ hợp S-400 Triumf nhập khẩu từ Nga làm lực lượng nòng cốt bảo vệ không phận tầm xa.