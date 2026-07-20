Ấn Độ và Nepal cho học sinh nghỉ học để theo dõi chung kết World Cup 2026 Sức hút của chung kết World Cup 2026 khiến Ấn Độ và Nepal cho học sinh nghỉ học. Trong khi đó, Neymar chi 23 triệu USD mua du thuyền và Barca mở cửa cho các trụ cột ra đi.

Sức nóng của trận chung kết World Cup 2026 đã vượt xa khỏi ranh giới của những sân vận động, tạo nên một hiện tượng xã hội chưa từng có tại khu vực Nam Á. Để đảm bảo người hâm mộ có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc lịch sử, chính quyền nhiều bang tại Ấn Độ và Nepal đã đưa ra những quyết định mang tính đột phá về giáo dục.

Cơn sốt World Cup: Khi bóng đá quan trọng hơn trường học

Tại Ấn Độ, các bang Kerala, Manipur và Meghalaya đã chính thức tuyên bố ngày thứ Hai, 20/7, là ngày nghỉ lễ dành riêng cho học sinh. Quyết định này nhằm giúp các em có thể thức đêm theo dõi trận chung kết mà không lo ngại về việc học tập vào sáng hôm sau. Đáng chú ý, ông N. Samsudheen, Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Kerala, đã trực tiếp chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội với thông điệp đầy gần gũi: "Vui chưa, các cháu?".

Tại Nepal, mức độ ưu tiên dành cho bóng đá còn lớn hơn. Chính phủ nước này đã thông báo cho học sinh nghỉ học tới 2 ngày. Thậm chí, kỳ thi cấp trung học phổ thông quốc gia – một sự kiện giáo dục quan trọng – cũng đã được hoãn lại để nhường chỗ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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FIFA xem xét loại bỏ đợt nghỉ uống nước 3 phút

Bên cạnh sức nóng từ người hâm mộ, những vấn đề chuyên môn và vận hành giải đấu cũng đang được thảo luận sôi nổi. Cựu huấn luyện viên Arsene Wenger, hiện là Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, cho biết tổ chức này sẽ đánh giá lại quy định về "cooling break" (đợt nghỉ uống nước) sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Trong suốt giải đấu, quy định này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ cả các đội bóng lẫn khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng khoảng thời gian nghỉ 3 phút là quá dài và làm gián đoạn nhịp độ trận đấu một cách không cần thiết. Đã có những nghi ngại rằng đây thực chất là cái cớ để các đơn vị truyền hình chèn thêm quảng cáo. Ông Wenger gợi ý rằng trong tương lai, đợt nghỉ này có thể chỉ được áp dụng tùy theo điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nên rút ngắn xuống còn 1 phút để đảm bảo tính chuyên môn.

Neymar và chiến thuật né tránh truyền thông bằng siêu du thuyền

Trong một diễn biến khác bên ngoài sân cỏ, siêu sao Neymar tiếp tục khẳng định đẳng cấp xa hoa khi chi 23 triệu USD để sở hữu siêu du thuyền mang tên "Enejota". Tên gọi này là cách phát âm chữ viết tắt "NJ" (Neymar Junior) trong tiếng Bồ Đào Nha.

Điểm đặc biệt của chiếc du thuyền này không chỉ nằm ở động cơ mạnh mẽ 1450 mã lực mà còn ở nguồn gốc của nó. Vốn là một tàu chở hàng được cải tạo tinh vi, "Enejota" cho phép Neymar di chuyển dọc vùng biển Brazil một cách kín đáo. Đây được xem là chiến thuật của tiền đạo này để tận hưởng những kỳ nghỉ riêng tư, tránh sự soi mói của các tay săn ảnh (paparazzi).

Triết lý chuyển nhượng của Joan Laporta: Hạnh phúc là ưu tiên

Tại Tây Ban Nha, Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta, vừa đưa ra những tuyên bố đáng chú ý về chính sách nhân sự của câu lạc bộ. Trong bối cảnh đội bóng đang theo đuổi những mục tiêu chất lượng như Julian Alvarez, ông Laporta khẳng định sự hạnh phúc của cầu thủ là yếu tố tiên quyết.

"Tại Barca, khi một cầu thủ cảm thấy không hạnh phúc, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để họ ra đi một cách dễ dàng nhất," ông Laporta chia sẻ. Thông điệp này không chỉ thể hiện sự tự tin của Barcelona trong việc thu hút nhân tài mà còn là lời cảnh báo ngầm đối với những cầu thủ không còn tâm huyết với đội bóng xứ Catalonia. Ông cũng nhắc lại rằng lịch sử đã chứng minh nhiều cầu thủ từng tuyên bố không đến Barca nhưng cuối cùng vẫn gia nhập đội chủ sân Camp Nou.