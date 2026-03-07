Ấn Độ yêu cầu WhatsApp dừng triển khai tính năng Username: Bài toán giữa quyền riêng tư và an ninh mạng Bộ Công nghệ Ấn Độ lo ngại tính năng đặt tên người dùng của WhatsApp sẽ tạo điều kiện cho tội phạm mạo danh cơ quan chính phủ, yêu cầu Meta phản hồi trong vòng 3 ngày.

Chính phủ Ấn Độ vừa có động thái can thiệp mạnh mẽ vào lộ trình phát triển của WhatsApp, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới. Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MeitY) đã gửi thông báo yêu cầu Meta, công ty mẹ của WhatsApp, tạm dừng triển khai tính năng đặt tên người dùng (username) trên toàn quốc do những lo ngại sâu sắc về vấn đề an ninh mạng.

Xung đột pháp lý quanh tính năng Username của WhatsApp

Tính năng đặt tên người dùng được xem là một trong những nâng cấp quan trọng nhất về quyền riêng tư của WhatsApp trong nhiều năm qua. Thay vì chia sẻ số điện thoại cá nhân, người dùng có thể sử dụng một định danh duy nhất để kết nối với người khác. Tuy nhiên, tại thị trường lớn nhất của mình là Ấn Độ, Meta đang phải đối mặt với một rào cản pháp lý bất ngờ.

Tính năng đặt tên người dùng của WhatsApp đang đối mặt với những rào cản pháp lý lớn.

Trong thông báo gửi tới Meta, MeitY lập luận rằng việc cho phép người dùng tự do đặt tên có thể tạo điều kiện cho các hành vi mạo danh và lừa đảo danh tính. Cơ quan này đặc biệt lo ngại về tình trạng tội phạm mạng có thể đăng ký các tên dùng gần giống với tên của các cá nhân có tầm ảnh hưởng, cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính hoặc các bộ ngành chính phủ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Rủi ro mạo danh và những lo ngại từ chính phủ

Theo phân tích từ phía MeitY, việc triển khai username mà chưa qua các vòng tham vấn kỹ lưỡng với chính phủ có thể dẫn đến sự bùng nổ của các vụ tấn công giả mạo (impersonation). Bộ này nhấn mạnh rằng các đối tượng xấu có thể lợi dụng kẽ hở này để tạo ra các tài khoản có vẻ ngoài "chính chủ", từ đó chiếm đoạt tài sản hoặc phát tán thông tin sai lệch.

Meta hiện chỉ có 3 ngày để đưa ra phản hồi chính thức về các vấn đề mà chính phủ Ấn Độ nêu ra. Nếu không đưa ra được các biện pháp bảo vệ thỏa đáng, Meta có thể phải đối mặt với các hành động pháp lý nghiêm khắc từ phía cơ quan quản lý nước này.

Phản ứng trái chiều từ các tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số

Động thái của chính phủ Ấn Độ đã vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ quyền tự do internet. Tổ chức Internet Freedom Foundation (IFF) cho rằng yêu cầu của MeitY thiếu cơ sở pháp lý vững chắc. IFF lập luận rằng việc chính phủ cố gắng kiểm soát một tính năng sản phẩm hợp pháp trước khi nó được ra mắt là một tiền lệ nguy hiểm cho sự phát triển công nghệ.

Theo IFF, nếu logic này được áp dụng rộng rãi, chính phủ có thể can thiệp vào bất kỳ tính năng nào của bất kỳ công ty công nghệ nào, từ việc thiết lập cài đặt quyền riêng tư mặc định trên trình duyệt cho đến các phương thức đăng nhập trên ứng dụng thanh toán.

Nỗ lực cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm người dùng

Về phía WhatsApp, mặc dù tính năng username vẫn đang trong giai đoạn triển khai hạn chế, Meta khẳng định họ đã xây dựng các cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt. Cụ thể, WhatsApp đã thực hiện việc đặt trước và bảo vệ các tên người dùng của các nhân vật công chúng và các thương hiệu lớn để giảm thiểu rủi ro mạo danh.

Cuộc đối đầu này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật của WhatsApp tại Ấn Độ mà còn đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc quản lý an ninh mạng của chính phủ và quyền tự chủ của các công ty công nghệ trong việc cải thiện quyền riêng tư cho người dùng. Kết quả của cuộc tranh chấp này sẽ quyết định tốc độ tiếp cận một trong những nâng cấp bảo mật lớn nhất của WhatsApp tại thị trường tỷ dân này.