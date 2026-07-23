An Giang: Đẩy nhanh tuyến đường 16.000 tỷ đồng kết nối khu vực Long Xuyên và Rạch Giá Tuyến đường dài 53km với quy mô 8 làn xe dự kiến khởi công giai đoạn 2026-2027, đóng vai trò trục xương sống thúc đẩy liên kết vùng và giảm tải cho Quốc lộ 80.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu tỉnh An Giang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Trong đó, dự án đường kết nối khu vực Rạch Giá - Long Xuyên với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng được xác định là trục chiến lược tạo dư địa phát triển mới cho địa phương.

Chi tiết quy hoạch tuyến đường 16.000 tỷ đồng

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên đang trong giai đoạn khẩn trương chuẩn bị đầu tư. Công trình có tổng chiều dài khoảng 53km, bề rộng quy hoạch lên tới 80m. Điểm đầu dự án tại nút giao Lạc Hồng (Phường Rạch Giá, Kiên Giang) và điểm cuối kết nối trực tiếp vào tuyến tránh Long Xuyên (Phường Long Xuyên, An Giang).

Dự án được đề xuất triển khai theo hai giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1: Xây dựng 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ.

Xây dựng 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ. Giai đoạn 2: Hoàn thiện quy mô 8 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ.

Đáng chú ý, quỹ đất hai bên tuyến được quy hoạch để phục vụ giai đoạn 2, trong đó định hướng phát triển tuyến đường sắt đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Giải pháp kỹ thuật được nghiên cứu theo hướng kết hợp giữa đường đắp nền và cầu cạn để phù hợp với địa hình nhiều kênh rạch, đảm bảo khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Động lực tăng trưởng từ hạ tầng chiến lược

Tại Thông báo số 385/TB-VPCP, Phó Thủ tướng đánh giá An Giang sở hữu lợi thế địa lý đa dạng để phát triển kinh tế biển, nông nghiệp và du lịch. Đặc biệt, khu vực này được kỳ vọng đóng vai trò cực tăng trưởng của vùng và cả nước thông qua các cơ chế đặc thù.

Đặc biệt, Phú Quốc được xác định có tiềm năng trở thành “khu kinh tế đặc biệt”, đóng vai trò cực tăng trưởng của vùng và cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của An Giang tăng trưởng 8,83%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Để duy trì đà tăng trưởng, tỉnh được yêu cầu tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng cao như kinh doanh bất động sản, logistics, y tế và công nghệ cao. Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông sẽ là chìa khóa để khơi thông các nguồn lực còn ách tắc.

Tăng tốc loạt dự án cao tốc trọng điểm

Bên cạnh tuyến nối Long Xuyên - Rạch Giá, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, ưu tiên các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 và mạng lưới cao tốc vùng.

Tăng tốc loạt dự án giao thông trọng điểm

Các dự án ưu tiên bao gồm:

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Tuyến đường N1.

Nâng cấp cửa khẩu Khánh Bình và đầu tư mạng lưới cấp điện cho khu vực Thổ Châu.

Đối với vấn đề vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu phương án thi công cầu cạn cho các tuyến cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long. Giải pháp này nhằm giảm áp lực sử dụng cát san lấp, bảo đảm độ ổn định công trình trước tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp.

Cảnh báo và lưu ý

Thông tin về quy mô và tiến độ dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các văn bản pháp lý chính thức để nắm bắt lộ trình triển khai chi tiết của từng giai đoạn.