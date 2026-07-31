An Giang duyệt quy hoạch hàng loạt đô thị mới từ Phú Quốc đến Bảy Núi An Giang đồng loạt phê duyệt các đồ án và nhiệm vụ quy hoạch chung quy mô lớn tại Phú Quốc, Long Xuyên, Rạch Giá và Bảy Núi đến năm 2050.

Tỉnh An Giang đã liên tục thông qua và phê duyệt hàng loạt đồ án, nhiệm vụ quy hoạch chung cùng các quy hoạch phân khu quy mô hàng chục nghìn hecta. Động thái này nhằm định hình không gian phát triển đô thị đa cực, tập trung vào mô hình đô thị xanh, thông minh, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao tầm nhìn đến năm 2050.

Thống nhất đồ án quy hoạch chung 5 đô thị động lực

UBND tỉnh An Giang đã thống nhất thông qua đồ án quy hoạch chung cho 5 đô thị trọng điểm. Đây là bước đi chiến lược nhằm xác lập hệ thống đô thị hạt nhân cho địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Rạch Giá: Quy mô khoảng 14.142 ha đất liền cùng 1.100 ha khu vực lấn biển. Định hướng trở thành đô thị xanh, thông minh, đa trung tâm, đóng vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và thí điểm mô hình đô thị Carbon Zero.

Quy mô khoảng 14.142 ha đất liền cùng 1.100 ha khu vực lấn biển. Định hướng trở thành đô thị xanh, thông minh, đa trung tâm, đóng vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và thí điểm mô hình đô thị Carbon Zero. Long Xuyên: Diện tích hơn 9.531 ha, dự kiến quy mô dân số đạt khoảng 288.130 người vào năm 2050. Đô thị này giữ vai trò là trung tâm thương mại, giáo dục, y tế và logistics nông nghiệp.

Diện tích hơn 9.531 ha, dự kiến quy mô dân số đạt khoảng 288.130 người vào năm 2050. Đô thị này giữ vai trò là trung tâm thương mại, giáo dục, y tế và logistics nông nghiệp. Châu Đốc: Phát triển thành trung tâm du lịch văn hóa – tâm linh, du lịch sông nước cấp vùng, đồng thời là đầu mối dịch vụ, thương mại biên mậu kết nối với Campuchia.

Phát triển thành trung tâm du lịch văn hóa – tâm linh, du lịch sông nước cấp vùng, đồng thời là đầu mối dịch vụ, thương mại biên mậu kết nối với Campuchia. Tịnh Biên: Diện tích khoảng 12.493 ha (trong đó khu vực cửa khẩu chiếm 10.079 ha), hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại III, tập trung vào logistics biên giới và du lịch sinh thái.

Diện tích khoảng 12.493 ha (trong đó khu vực cửa khẩu chiếm 10.079 ha), hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại III, tập trung vào logistics biên giới và du lịch sinh thái. Chi Lăng: Quy mô khoảng 5.000 ha, định hướng là đô thị sinh thái, đầu mối kết nối vùng Bảy Núi kết hợp phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 3 đô thị mới

Bên cạnh các đô thị động lực, An Giang đã ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung cho 3 đô thị mới gồm Thoại Sơn, Phú Tân và Tri Tôn.

Cụ thể, Quyết định số 3052/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị mới Thoại Sơn với quy mô khoảng 6.891 ha. Đô thị này được định hướng phát triển lên đô thị loại III, kết hợp giữa nông nghiệp công nghệ cao, logistics và du lịch sinh thái dựa trên cảnh quan cụm núi Sập, hồ Ông Thoại. Dự báo dân số đến năm 2050 đạt từ 50.000 đến 55.000 người.

Tại Phú Tân, Quyết định số 3240/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch với quy mô hơn 4.187 ha, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp, chế biến nông sản và dịch vụ thương mại giáp tỉnh Đồng Tháp. Quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 60.000 người vào năm 2050.

Ngoài ra, Quyết định số 3242/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị mới Tri Tôn với diện tích khoảng 7.314 ha, trở thành trung tâm du lịch sinh thái – tâm linh và dịch vụ thương mại của vùng Bảy Núi. Dân số dự kiến đạt khoảng 70.000 người vào năm 2050.

Đẩy mạnh quy hoạch phân khu du lịch cao cấp tại Phú Quốc

Đáng chú ý, tại đặc khu Phú Quốc, địa phương đã phê duyệt liên tiếp hai đồ án quy hoạch phân khu quan trọng nhằm cụ thể hóa không gian phát triển phía Bắc và Tây Bắc đảo.

Quyết định số 3392/QĐ-UBND phê duyệt phân khu khu vực Bãi Ông Lang – Cửa Cạn (phân khu 3) với quy mô 4.431,43 ha. Đây được xác định là khu đô thị – du lịch hỗn hợp, trung tâm giáo dục công nghệ cao, dịch vụ thương mại và đô thị sinh thái kết hợp sân golf, dự kiến phục vụ quy mô dân số khoảng 91.200 người.

Song song đó, Quyết định số 3429/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu ven biển phía Tây Bắc (phân khu 11) diện tích 1.171,27 ha. Phân khu này tập trung các loại hình dịch vụ du lịch cao cấp như sân golf rộng 144,28 ha, casino, khu nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái mật độ thấp với quy mô phục vụ khoảng 32.000 người.

Mô hình phát triển đa cực và tác động tới thị trường bất động sản

Các quyết định quy hoạch đồng loạt thể hiện tư duy phát triển đô thị đa cực của tỉnh An Giang, kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông như QL.91, các tuyến tỉnh lộ ĐT.948, ĐT.949 và đường Rạch Giá – Long Xuyên kết nối vào cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Việc hoàn thiện khung pháp lý quy hoạch giúp khai thông nguồn lực đất đai, mở ra cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản ở nhiều phân khúc khác nhau, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đất đô thị mới, bất động sản logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Lưu ý pháp lý: Các đồ án và nhiệm vụ quy hoạch nêu trên là định hướng ở cấp vĩ mô. Thông tin quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh kỹ pháp lý, tiến độ cắm mốc và quy hoạch chi tiết 1/500 trước khi thực hiện giao dịch bất động sản.