An Giang phê duyệt quy hoạch chung đô thị Chợ Mới rộng hơn 5.000 ha đến năm 2050 UBND tỉnh An Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Chợ Mới tỷ lệ 1/5.000, hướng tới phát triển trung tâm dịch vụ nông - thủy sản và du lịch sinh thái sông nước.

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Chợ Mới đến năm 2050 với tỷ lệ 1/5.000. Đồ án quy hoạch có quy mô hơn 5.042 ha, đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị, tạo cơ sở pháp lý cho quản lý đầu tư xây dựng và kết nối hạ tầng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phạm vi quy hoạch và chỉ tiêu phát triển dân số

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Chợ Mới với diện tích 5.042,7 ha (tương đương 50,43 km²). Về ranh giới tiếp giáp, phía Bắc giáp xã Phú Tân (tỉnh Đồng Tháp), phía Nam và Tây giáp xã Nhơn Mỹ, phía Đông giáp xã Long Điền. Ranh giới chính thức sẽ được cập nhật đồng bộ với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án đề ra tiến độ thực hiện theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 - 2035 và dài hạn đến năm 2050. Dự báo quy mô dân số đô thị Chợ Mới đạt khoảng 54.650 người vào năm 2030, tăng lên 55.400 người vào năm 2035 và reaching khoảng 60.700 người vào năm 2050.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại III (QCVN 01:2021/BXD), phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, chỉ tiêu đất dân dụng dao động từ 50-100 m²/người, đất đơn vị ở mới đạt 28-55 m²/người. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo từng giai đoạn triển khai.

Định hướng không gian và kết nối hạ tầng giao thông

Đô thị mới Chợ Mới được xác định là trung tâm đầu mối cung cấp dịch vụ phục vụ ngành nông nghiệp và thủy sản cho vùng phụ cận. Quy hoạch yêu cầu đánh giá toàn diện hiện trạng kinh tế - xã hội, định hướng tổ chức không gian đô thị - nông thôn và thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung.

Đáng chú ý, đồ án chú trọng tăng cường kết nối giao thông với đô thị Long Xuyên - trung tâm động lực phát triển về thương mại, y tế và đào tạo của tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, đô thị Chợ Mới sẽ kết nối trực tiếp với xã Long Điền qua tuyến Quốc lộ 80B, hình thành chuỗi liên kết công nghiệp chế biến, cung ứng lúa gạo, hoa màu và thủy sản quy mô lớn.

Khai thác hành lang sông nước và phát triển đô thị xanh

Nhiệm vụ quy hoạch đặt trọng tâm vào việc khai thác cảnh quan dọc sông Tiền, sông Vàm Nao và rạch Ông Chưởng để hình thành các khu du lịch sinh thái sông nước. Đồ án cũng định hướng mở rộng không gian công cộng, công viên cây xanh và sắp xếp lại các cụm dân cư ven sông theo tập quán sinh hoạt đặc thù của địa phương.

Ngoài ra, phương án quy hoạch phải tích hợp giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông, rà soát hệ thống bến thủy nội địa và bố trí quỹ đất hạ tầng an ninh. Quy trình lập đồ án áp dụng các tiêu chí đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và sử dụng năng lượng tái tạo theo quy định hiện hành.

Lộ trình thực hiện và công tác quản lý

Đồ án đô thị mới Chợ Mới là 1 trong 17 quy hoạch chung đô thị mới nằm trong Kế hoạch của UBND tỉnh An Giang giai đoạn 2025-2026, nhằm chuyển đổi các trung tâm hành chính cũ thành các đô thị hiện đại, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh.

UBND xã Chợ Mới chịu trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để triển khai. Hội đồng thẩm định tỉnh sẽ tiến hành thẩm định trước khi trình UBND tỉnh An Giang xem xét phê duyệt chính thức.