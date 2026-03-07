An Giang phê duyệt quy hoạch đô thị mới Thoại Sơn quy mô gần 7.000ha UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Thoại Sơn đến năm 2050 với diện tích 6.891ha, định hướng trở thành đô thị loại III hiện đại.

Ngày 30/6/2026, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Thoại Sơn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi khu vực này thành một trung tâm kinh tế đa ngành, kết hợp giữa nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và dịch vụ logistics.

Quy mô dân số và phạm vi quy hoạch chi tiết

Phạm vi quy hoạch bao phủ toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Thoại Sơn với khoảng 6.891ha (tương đương 68,91 km²). Vị trí địa lý của đô thị mới này có tính kết nối liên vùng cao khi phía Đông giáp xã Định Mỹ và xã Thạnh Quới; phía Tây giáp xã Óc Eo và xã Mỹ Thuận; phía Nam giáp xã Tân Hội và xã Thạnh An (TP. Cần Thơ); phía Bắc giáp xã Tây Phú và xã Định Mỹ.

Quy hoạch đô thị mới Thoại Sơn bao phủ diện tích gần 7.000ha, giáp ranh với TP. Cần Thơ.

Về dự báo quy mô dân số, quy hoạch đặt mục tiêu đạt khoảng 38.000 – 40.000 người vào năm 2030 và tăng lên 50.000 – 55.000 người vào năm 2050. Các chỉ tiêu kỹ thuật được áp dụng linh hoạt theo tiêu chuẩn đô thị loại III (QCVN 01:2021/BXD), với đất dân dụng dự kiến đạt 50-100 m²/người và đất đơn vị ở mới từ 28-55 m²/người.

Phát triển đô thị sinh thái từ nền tảng “Vịnh Hạ Long thu nhỏ”

Một trong những điểm nhấn quan trọng của quy hoạch là việc bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên đặc trưng. Khu vực Thoại Sơn nổi tiếng với cụm núi Sập, Ba Thể, núi Tượng và hồ Ông Thoại – nơi thường được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ” của miền Tây nhờ sự kết hợp hài hòa giữa núi non hùng vĩ và mặt nước xanh biếc.

Khu vực hồ Ông Thoại được quy hoạch thành lõi cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái và cấp nước sinh hoạt.

Quy hoạch mới yêu cầu nghiên cứu các giải pháp cải tạo hồ Ông Thoại để phục vụ song song hai mục tiêu: cấp nước sinh hoạt và phát triển du lịch. Đồng thời, các dự án hạ tầng phải đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua hệ thống trữ nước tự nhiên, hạn chế bơm cát san lấp để giữ nguyên cao độ và hệ sinh thái bản địa.

Định hướng đô thị thông minh và trung tâm Logistics

Đô thị mới Thoại Sơn không chỉ dừng lại ở chức năng cư trú mà được định hướng trở thành đô thị đa ngành. Cụ thể, khu vực này sẽ tập trung vào các trụ cột chính: sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ, du lịch tâm linh và là đầu mối giao thông, logistics quan trọng của tỉnh An Giang.

Quy hoạch nhấn mạnh việc lồng ghép đô thị thông minh và tăng trưởng xanh vào hạ tầng kỹ thuật.

Việc triển khai quy hoạch sẽ được thực hiện theo lộ trình ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2050. UBND xã Thoại Sơn được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị tư vấn để lập hồ sơ quy hoạch chi tiết, lấy ý kiến cộng đồng trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định. Sự hình thành của đô thị này được kỳ vọng sẽ nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của An Giang và tạo ra lực đẩy mới cho thị trường bất động sản khu vực phía Nam tỉnh.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại địa phương trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.