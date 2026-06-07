An Giang quy hoạch 5 đô thị hạt nhân: Xây đảo nhân tạo và mở rộng không gian lấn biển Tỉnh An Giang vừa thông qua đồ án quy hoạch 5 đô thị trọng điểm đến năm 2050. Điểm nhấn là chiến lược lấn biển, xây đảo nhân tạo tại Rạch Giá và phát triển các trung tâm logistics, đô thị Carbon Zero.

Tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh An Giang, các đại biểu đã thống nhất thông qua 5 đồ án quy hoạch chung cho các đô thị: Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên và Chi Lăng. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa địa phương trở thành vùng kinh tế động lực với hệ thống đô thị xanh và bền vững.

Đô thị Rạch Giá: Hạt nhân kinh tế biển và thí điểm Carbon Zero

Theo quy hoạch đến năm 2050, Rạch Giá được định hướng trở thành đô thị trung tâm của tỉnh, đóng vai trò hạt nhân về hành chính, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ. Đô thị này sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm kết hợp định hướng giao thông công cộng (TOD), thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, không gian đô thị Rạch Giá sẽ mở rộng mạnh mẽ về phía Tây để hình thành các khu đô thị lấn biển và đảo nhân tạo. Đồng thời, khu vực phía Đông Bắc sẽ phát triển theo trục động lực Rạch Giá - Long Xuyên. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành trung tâm hành chính mới, các khu trung tâm logistics và đặc biệt là khu thí điểm đô thị Carbon Zero nhằm bảo vệ môi trường bền vững.

Phối cảnh đô thị Rạch Giá

Long Xuyên: Trung tâm đào tạo và logistics nông nghiệp

Đối với đô thị Long Xuyên, quy hoạch xác định đây là cực tăng trưởng động lực, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Không gian đô thị phát triển theo mô hình "đa trung tâm mở", dựa trên hệ thống sông Hậu và các trục giao thông chiến lược như tuyến Rạch Giá - Long Xuyên và cảng Mỹ Thới.

Các phân khu chức năng chính tại Long Xuyên bao gồm:

Khu trung tâm lịch sử hiện hữu.

Khu đô thị công nghiệp - logistics tại phía Nam.

Khu đô thị giáo dục, khoa học công nghệ tại phía Tây.

Khu đô thị thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp công nghệ cao.

Các đô thị sẽ là động lực tăng trưởng mới cho địa phương

Phát triển kinh tế biên mậu và du lịch tâm linh

Bên cạnh hai đô thị lớn, các đô thị Tịnh Biên, Châu Đốc và Chi Lăng cũng đóng vai trò then chốt trong cấu trúc kinh tế của tỉnh:

Đô thị Tịnh Biên: Định hướng trở thành đô thị loại III vào năm 2050, tập trung vào kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch sinh thái biên giới. Không gian phát triển gắn liền với Khu kinh tế cửa khẩu An Giang.

Đô thị Châu Đốc: Giữ vai trò trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch tổ chức không gian theo chuỗi dọc trục Tân Lộ Kiều Lương, kết nối các khu vực trọng điểm như Núi Sam, sông Hậu và kênh Vĩnh Tế.

Đô thị Chi Lăng: Đóng vai trò kết nối tiểu vùng phía Bắc, phát triển theo mô hình sinh thái gắn với thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Trục cảnh quan chủ đạo được xác định dọc theo kênh Trà Sư.

Sau khi thực hiện sắp xếp và sáp nhập địa giới hành chính, An Giang hiện là tỉnh có diện tích lớn nhất miền Tây với khoảng 9.888 km². UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức các đồ án quy hoạch này.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại các cơ quan quản lý địa phương trước khi thực hiện giao dịch bất động sản.