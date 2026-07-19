An Giang quy hoạch đô thị mới Châu Phú quy mô 8.000 ha đạt chuẩn loại III UBND tỉnh An Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị mới Châu Phú với quy mô hơn 8.011 ha. Đây là bước đi chiến lược nhằm hình thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và logistics bền vững đến năm 2050.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3320/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Châu Phú đến năm 2050. Đây là một phần trong chiến lược đẩy mạnh đô thị hóa bền vững của tỉnh có diện tích lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Quy mô và vị trí chiến lược của đô thị mới Châu Phú

Đô thị mới Châu Phú có tổng diện tích quy hoạch khoảng 8.011 ha (tương đương 80,11 km²), bao trọn địa giới hành chính xã Châu Phú. Vị trí địa lý của đô thị được xác định cụ thể: phía Tây Bắc giáp xã Vĩnh Thạnh Trung và xã Thanh Mỹ Tây; phía Đông Nam giáp xã Bình Mỹ; phía Đông Bắc giáp xã Bình Thạnh Đông và phía Nam giáp xã Vĩnh An.

Theo định hướng Quy hoạch tỉnh An Giang, Châu Phú nằm trong tiểu vùng phía Đông – khu vực trọng điểm về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nuôi trồng thủy sản nước ngọt tập trung. Đô thị này không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn đóng vai trò thúc đẩy kinh tế nông nghiệp cho toàn tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy hoạch đô thị mới Châu Phú sẽ nghiên cứu bổ sung tính chất chức năng phù hợp với định hướng phát triển vùng.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và dự báo dân số

Đô thị mới Châu Phú được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn đô thị loại III. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật sẽ áp dụng theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, đảm bảo tính linh hoạt với đặc thù địa phương. Cụ thể, diện tích đất dân dụng đạt từ 50-100 m²/người và đất đơn vị ở mới đạt từ 28-55 m²/người.

Dự báo quy mô dân số của đô thị qua các giai đoạn như sau:

Năm 2025: Khoảng 39.609 người.

Khoảng 39.609 người. Năm 2030: Đạt khoảng 42.000 người.

Đạt khoảng 42.000 người. Năm 2035: Đạt khoảng 43.000 người.

Đạt khoảng 43.000 người. Năm 2050: Dự kiến đạt 49.000 người.

Mục tiêu cốt lõi của quy hoạch là cụ thể hóa các định hướng quốc gia và vùng, tạo cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư và quản lý trật tự xây dựng. Đô thị sẽ tập trung vào các chức năng nghiên cứu, sản xuất và chế biến thực phẩm, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Hạ tầng giao thông là đòn bẩy phát triển

Hiện nay, hạ tầng giao thông tại xã Châu Phú đã có nền tảng tương đối tốt với hơn 30 tuyến đường tổng chiều dài trên 180 km. Trong đó, Quốc lộ 91 chạy qua địa bàn khoảng 5 km, đóng vai trò huyết mạch kết nối thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc. Hệ thống giao thông thủy cũng rất phát triển với mạng lưới kênh rạch như Kênh 7, Kênh 10, Kênh 13.

Giai đoạn 2026-2030, địa phương dự kiến triển khai 22 công trình giao thông trọng điểm với tổng chiều dài 86,7 km, kinh phí đầu tư hơn 280 tỷ đồng. Các hạng mục ưu tiên bao gồm bê tông hóa lộ nông thôn, nâng cấp tuyến Tây Kênh 1, Tây Kênh 2 và xây dựng cầu Kênh 7 kết nối với xã Bình Mỹ.

Việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật là điều kiện tiên quyết để Châu Phú trở thành đô thị loại III hiện đại.

Tầm nhìn đô thị hóa đa cực tại An Giang

Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, An Giang hiện là tỉnh có diện tích lớn nhất miền Tây (gần 9.889 km²). Quy hoạch đô thị mới Châu Phú nằm trong chiến lược hình thành hệ thống đô thị đa cực của tỉnh, kết nối với các trục kinh tế động lực như cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và hành lang kinh tế biên giới.

Việc chuyển tiếp từ mô hình đô thị loại IV lên loại III sau khi sắp xếp hành chính mở ra cơ hội lớn để Châu Phú thu hút vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics sông nước và du lịch sinh thái. UBND xã Châu Phú sẽ là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.