Khám phá An toàn cho hành trình chinh phục thiên nhiên Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng nhiều không gian trải nghiệm ngoài trời đặc sắc, Lâm Đồng đã khẳng định thương hiệu du lịch mạo hiểm - sinh thái. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn, xây dựng các sản phẩm chất lượng và chuyên nghiệp là yêu cầu tất yếu.

Lâm Đồng có nhiều vị trí thuận lợi để khai thác bay dù lượn

Hành trình chinh phục thiên nhiên

Từ đỉnh Lang Biang, những cánh dù đón gió, đưa du khách lướt qua những triền đồi xanh, trên cánh rừng thông, ngắm trọn vẹn vùng trung tâm Đà Lạt. Là người yêu thích các hoạt động mạo hiểm, chị Nguyễn Ngọc Sang (phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho biết, dù lượn là một trong những bộ môn rất phù hợp với Đà Lạt bởi lợi thế cảnh quan thiên nhiên đặc trưng.

Bay giữa bầu trời.

Theo chị, điều tạo nên sức hấp dẫn không chỉ là cảm giác chinh phục độ cao mà còn là cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cao nguyên từ một góc nhìn hoàn toàn khác. “Tôi nghĩ hoạt động này sẽ thu hút nhiều du khách bởi cảnh quan thiên nhiên rất đẹp. Từ trên cao có thể ngắm nhìn đồi núi, rừng thông, sông hồ và toàn cảnh Đà Lạt. Cảm giác bay lượn giữa không trung rất thú vị”, chị Sang chia sẻ.

Chèo sup trên hồ Tuyền Lâm.

Không chỉ dù lượn, nhiều loại hình du lịch mạo hiểm khác tại Lâm Đồng như: vượt thác, chèo thuyền, trekking, đạp xe địa hình hay khám phá rừng cũng đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Những sản phẩm này không chỉ mang đến cảm giác thử thách mà còn giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên, khám phá hệ sinh thái và văn hóa bản địa.

Khách quốc tế ưa thích chinh phục thiên nhiên.

Theo ông Phan Văn Chung, Giám đốc Công ty TNHH Thử Thách Việt, Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung có nhiều lợi thế để phát triển du lịch mạo hiểm nhờ địa hình đa dạng cùng hệ thống rừng, núi, thác nước phong phú. Với hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực này, ông Chung nhận thấy, sức hút đặc biệt của địa phương đối với du khách, nhất là khách quốc tế, đến từ những trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

“Nhiều du khách nước ngoài tìm đến Đà Lạt không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để khám phá, chinh phục thiên nhiên và thử thách bản thân. Chính những trải nghiệm đó đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch mạo hiểm tại địa phương”, ông Chung nhận định.

An toàn là trên hết

Sức hút ấy còn được khẳng định khi Tripadvisor từng bình chọn tour vượt thác và tour tham quan 3 thác nước tại Đà Lạt vào top 25 hoạt động trải nghiệm hấp dẫn nhất thế giới. Đây là minh chứng cho tiềm năng lớn của du lịch mạo hiểm Lâm Đồng, đồng thời mở ra cơ hội đa dạng hóa sản phẩm và thu hút dòng khách yêu thích trải nghiệm, khám phá.

Lướt sóng trên biển Mũi Né.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các ban quản lý khu, điểm du lịch khẩn trương rà soát, lập danh sách các hoạt động kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của khách du lịch đang diễn ra trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: lặn dưới nước, mô tô nước, lướt ván trên biển, ca nô kéo dù bay và các loại hình tương tự.

An toàn trong các hoạt động du lịch mạo hiểm được đặt lên hàng đầu.

Sở yêu cầu các đơn vị chỉ tổ chức hoạt động khi đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật; tuyệt đối không kinh doanh các sản phẩm du lịch tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoặc tổ chức hoạt động khi điều kiện thời tiết không bảo đảm. Đồng thời, các khu, điểm du lịch phải thường xuyên kiểm tra nội quy, biển cảnh báo, lực lượng cứu hộ, phương tiện cứu nạn và hệ thống thông tin liên lạc phục vụ ứng cứu tại chỗ.

Khách quốc tế trekking chinh phục đỉnh Lang BiangKhách quốc tế trekking chinh phục đỉnh Lang Biang

Vào mùa mưa, các yêu cầu an toàn trong du lịch mạo hiểm càng phải được siết chặt. Các đơn vị cần tăng cường đánh giá rủi ro, theo dõi sát thời tiết và yêu cầu hướng dẫn viên giám sát chặt từng đoàn khách để hạn chế tối đa sự cố. Bởi với du khách, trải nghiệm hấp dẫn chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm sự an toàn và yên tâm. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để du lịch mạo hiểm tiếp tục khẳng định vị thế là sản phẩm đặc sắc của Lâm Đồng.