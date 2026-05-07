Văn hóa - Giải trí Ấn tượng đoàn nghệ nhân Lâm Đồng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI Với 4 giải A, 4 giải B, 1 giải C, 10 huy chương và 2 Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho tập thể, cá nhân xuất sắc, đoàn nghệ nhân Lâm Đồng đã ghi nhiều dấu ấn tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn nghệ nhân Lâm Đồng trình diễn trên sân khấu Ngày hội

Đặc sắc không gian trình diễn văn hóa Chăm

Trong suốt 3 ngày, gần 700 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và vận động viên của đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa đã làm nên không gian hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống qua nghệ thuật biểu diễn, nghi lễ dân gian, nghề thủ công, thể thao và quảng bá du lịch cộng đồng.

Đến với ngày hội, 70 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và vận động viên là người Chăm đến từ các xã: Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Phan Sơn đã mang đến những nét văn hóa đặc trưng, phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc của cộng đồng Chăm trên vùng đất Lâm Đồng.

Điểm nhấn nổi bật của đoàn là phần tái hiện trích đoạn Lễ phong chức thầy cả hệ phái Kadhar, là một nghi thức đặc sắc trong đời sống tín ngưỡng của người Chăm Bàlamôn. Đây là nghi lễ đánh dấu việc một chức sắc đủ phẩm hạnh và năng lực đảm nhận vai trò điều hành các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng. Nghệ nhân ưu tú Lâm Tấn Bình, người dàn dựng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn giới thiệu đến công chúng một nghi lễ thiêng liêng còn được lưu giữ trong cộng đồng người Chăm Lâm Đồng. Điều quan trọng nhất là truyền tải đúng tinh thần, giá trị văn hóa và ý nghĩa nhân văn của di sản để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm tự hào về truyền thống của dân tộc mình”. Với sự chuẩn bị công phu, trình diễn tự nhiên, không gò ép, tiết mục đã xuất sắc giành giải A ở nội dung giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Không gian trưng bày văn hóa Chăm của Lâm Đồng cũng thu hút đông đảo khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra ngày hội. Trên diện tích 63 m², không gian được bố cục thành 3 phần như: kể về lịch sử hình thành cộng đồng người Chăm, công cuộc bảo tồn di sản và đời sống hiện đại.

Đoàn nghệ nhân Lâm Đồng trình diễn trên sân khấu ngày hội

Hàng chục hình ảnh, hiện vật quý như: bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm, tượng vua Pô Klong Mơh Nai, tượng Hoàng hậu, bộ Linga - Yoni, nhạc cụ truyền thống, trang phục chức sắc, cùng các sản phẩm OCOP do đồng bào Chăm sản xuất đã góp phần giới thiệu sinh động chiều sâu văn hóa của cộng đồng Chăm Lâm Đồng. Sự sống động trong cách bày trí, giới thiệu, không gian này đã được trao giải A ở nội dung trưng bày, quảng bá văn hóa truyền thống.

Cũng trong không gian trưng bày đó, những đôi tay khéo léo của các nghệ nhân đã tái hiện quy trình làm gốm, dệt thổ cẩm ngay trước mắt du khách.

Tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa

Ấn tượng nhất ngày hội là Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống, đoàn Lâm Đồng đã biểu diễn chương trình nghệ thuật chủ đề “Hồn đất tháp” với 5 tiết mục được dàn dựng công phu đã khắc họa vẻ đẹp của vùng đất, con người và văn hóa Chăm. Nổi bật là tiết mục hòa tấu “Về miền đất tháp” và đơn ca dân ca Chăm “Pô Nai”, cùng đoạt giải A.

Đoàn nghệ nhân Lâm Đồng trình diễn trên sân khấu ngày hội

Nghệ nhân Đinh Đương chia sẻ: “Được hát làn điệu dân ca Chăm trên sân khấu của ngày hội là niềm vui rất lớn. Tôi đã hát bằng cả tình cảm, niềm tự hào trong mỗi câu hát. Giải A cho tiết mục xuất sắc là động lực để tôi tiếp tục gìn giữ, truyền dạy dân ca Chăm cho lớp trẻ”.

Trong hoạt động quảng bá du lịch cộng đồng, đại diện các làng nghề Chăm đã giới thiệu kỹ năng đón tiếp, hướng dẫn du khách và quảng bá các điểm đến văn hóa. Phần dự thi của chị Mai Thị Khánh Linh với nội dung giới thiệu trải nghiệm văn hóa Chăm tại di tích tháp Pô Sah Inư được trao giải B, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch.

Ở lĩnh vực thể thao và trò chơi dân gian, đoàn Lâm Đồng thi đấu đầy nỗ lực ở cả 5 môn: bóng đá nam, bóng chuyền nam, kéo co, đẩy gậy và đội nước nữ, giành được 10 huy chương các loại, đã thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và thi đấu cao thượng.

Đoàn nghệ nhân Lâm Đồng trong không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa Chăm

Khép lại ngày hội, đoàn Lâm Đồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động. Đặc biệt, nghệ nhân Cửu Đặng Long An được bộ tặng Bằng khen cá nhân tiêu biểu vì những đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống dân tộc Chăm.

Nhận vinh dự này, nghệ nhân Cửu Đặng Long An xúc động: “Đây không chỉ là niềm vui của riêng tôi mà còn là sự ghi nhận đối với những người nhiều năm gìn giữ văn hóa Chăm. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao truyền cho thế hệ trẻ để những giá trị truyền thống luôn sống mãi trong đời sống tinh thần của người Chăm”.