Anbernic RG SP có gì đáng chú ý trong bản máy chơi game gập lấy cảm hứng từ Game Boy Advance SP Anbernic RG SP dùng màn hình IPS 3,4 inch, chip Allwinner H700 và hệ điều hành Linux 64-bit. Máy hỗ trợ tối đa 30 trình giả lập, phát trực tuyến từ máy tính và xuất hình qua HDMI.

Anbernic RG SP là máy chơi game cầm tay dạng gập lấy cảm hứng từ Game Boy Advance SP, hướng đến nhu cầu chơi game cổ điển bằng trình giả lập. Video mở hộp mới của Anbernic đã công bố chi tiết thiết kế, cấu hình, phụ kiện và các tính năng kết nối, nhưng giá bán cùng thời điểm phát hành vẫn chưa được hãng xác nhận.

Thiết bị trang bị màn hình IPS ép liền 3,4 inch, độ phân giải 720 × 480 pixel theo tỷ lệ 3:2; dùng chip Allwinner H700, RAM 1 GB và pin 3.300 mAh. Đây là cấu hình tập trung vào trải nghiệm giả lập cùng tính di động, thay vì cạnh tranh với các máy chơi game cầm tay hiệu năng cao.

Thiết kế gập ưu tiên bảo vệ màn hình và thao tác nhanh

RG SP có kích thước 83 × 82 × 24 mm, nặng khoảng 168 gram. Máy sẽ có bốn lựa chọn màu với bề mặt hoàn thiện ánh kim và logo acrylic ở mặt trên. Kiểu dáng vỏ sò giúp bảo vệ màn hình khi đóng máy, đồng thời giảm diện tích chiếm chỗ khi mang theo.

Theo video của Anbernic, viền màn hình có các đệm cao su ở bốn góc để hấp thụ lực khi gập nắp. Cơ chế này nhằm tránh phần màn hình và thân máy va chạm trực tiếp, một chi tiết quan trọng với thiết bị đóng mở thường xuyên.

Anbernic RG SP sẽ được bán kèm hộp bán lẻ thiết kế mới.

Trong hộp, người mua nhận được máy RG SP, miếng dán bảo vệ màn hình bằng kính và cáp USB-A sang USB-C. Hộp có hai tông trắng, đỏ và in hình thiết bị ở mặt trước.

Màn hình 3:2 và nền tảng Allwinner H700

Màn hình 3,4 inch của RG SP là tấm nền IPS ép liền, được đặt thấp hơn bề mặt viền. Độ phân giải 720 × 480 pixel với tỷ lệ 3:2 phù hợp về hình thức với định hướng tái hiện trải nghiệm của Game Boy Advance SP, dù khả năng hiển thị của từng hệ máy giả lập còn phụ thuộc tỷ lệ gốc của trò chơi và phần mềm.

Chip Allwinner H700 kết hợp với 1 GB RAM là nền tảng xử lý của máy. Anbernic cho biết RG SP chạy hệ điều hành của hãng dựa trên Linux 64-bit ngay khi xuất xưởng, hỗ trợ thay đổi giao diện và tối đa 30 trình giả lập.

Anbernic RG SP có màn hình IPS đặt thấp so với viền máy.

Hạng mục Thông số được Anbernic công bố Màn hình IPS ép liền 3,4 inch, 720 × 480 pixel, tỷ lệ 3:2 Bộ xử lý Allwinner H700 Bộ nhớ RAM 1 GB Pin 3.300 mAh, tối đa 6 giờ chơi theo công bố Sạc Tối đa 7,5 W Kết nối không dây Wi-Fi 5 và Bluetooth 4.2 Kích thước, khối lượng 83 × 82 × 24 mm, khoảng 168 gram

Kết nối mở rộng phạm vi sử dụng ngoài giả lập

RG SP hỗ trợ Wi-Fi 5, cho phép phát trực tuyến trò chơi từ máy tính qua Moonlight. Tính năng này có thể mở rộng thư viện trò chơi người dùng tiếp cận, nhưng chất lượng trải nghiệm sẽ phụ thuộc vào mạng nội bộ và hiệu năng của máy tính chủ.

Máy cũng hỗ trợ chơi nhiều người cục bộ không dây. Khi kết nối với màn hình ngoài qua cổng HDMI, người dùng có thể ghép tay cầm không dây bằng Bluetooth 4.2 để chơi cùng gia đình hoặc bạn bè.

Ngoài giả lập, hệ điều hành của máy được cho là có ứng dụng đọc sách điện tử, trình phát đa phương tiện và hỗ trợ phát trực tuyến video trực tuyến. Các chức năng này làm RG SP linh hoạt hơn máy chơi game cổ điển thuần túy, dù thông tin nguồn chưa nêu chi tiết về các dịch vụ video tương thích.

Bản lề, cảm biến Hall Effect và hệ thống phím

Anbernic trang bị cảm biến Hall Effect cho nắp máy. Cảm biến này cho phép RG SP tự đánh thức khi mở nắp và chuyển sang chế độ ngủ khi đóng lại, giúp giảm thao tác bật tắt bằng nút nguồn trong quá trình sử dụng.

Hãng mô tả bản lề kép bằng hợp kim có độ bền cao và hỗ trợ nhiều góc mở. Tuy nhiên, độ bền dài hạn của bản lề chỉ có thể được đánh giá sau khi thiết bị được bán ra và trải qua sử dụng thực tế.

Các tính năng của máy chơi game cầm tay dạng gập Anbernic RG SP.

Cụm phím điều hướng và các nút ABXY dùng công tắc vòm; Anbernic cho biết lực nhấn đã được tinh chỉnh. Trong khi đó, các nút vai dùng công tắc vi mô. Sự khác biệt này có thể tạo cảm giác nhấn khác nhau giữa nhóm phím mặt trước và phím vai.

Cổng USB-C hỗ trợ OTG và cổng HDMI cỡ nhỏ nằm giữa hai nút vai. Cạnh trái có nút âm lượng và một khe thẻ microSD; cạnh phải có nút nguồn, nút đặt lại cùng khe microSD thứ hai. Máy còn có đèn báo nguồn, loa ở phía trên các nút Start và Select, giắc âm thanh ở đáy cùng lỗ đeo dây ở góc dưới bên trái.

Điểm mạnh và những thông tin còn thiếu

Lợi thế rõ nhất của RG SP là thiết kế gập nhỏ gọn, màn hình 3:2, hai khe microSD và bộ tính năng kết nối tương đối đầy đủ gồm Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, Moonlight và HDMI. Cảm biến Hall Effect ở nắp cũng giúp thao tác đóng mở gần với trải nghiệm của một thiết bị cầm tay chuyên dụng hơn.

Đổi lại, pin 3.300 mAh được Anbernic công bố đạt tối đa 6 giờ chơi, nên thời lượng thực tế có thể khác tùy trình giả lập, độ sáng màn hình và kết nối không dây. Quan trọng hơn, hãng chưa công bố giá bán, ngày lên kệ hay danh sách chi tiết các hệ máy được hỗ trợ. Ba yếu tố này sẽ quyết định RG SP có cạnh tranh hay không trong phân khúc máy chơi game giả lập cầm tay.