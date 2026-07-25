Anbernic RG SP: Máy chơi game gập vỏ sò sở hữu cấu hình tốt và giả lập đa nền tảng Anbernic RG SP sở hữu thiết kế gập lấy cảm hứng từ GBA SP, màn hình 3.4 inch cùng khả năng giả lập mượt mà nhiều hệ máy từ GBA đến PSP và PS1.

Hãng Anbernic vừa công bố video thực tế trình diễn mẫu máy chơi game cầm tay RG SP với thiết kế gập vỏ sò lấy cảm hứng từ huyền thoại Game Boy Advance SP. Đoạn video dài 5 phút đã hé lộ trọn vẹn kiểu dáng, các phiên bản màu sắc cũng như khả năng giả lập ấn tượng từ các hệ máy cổ điển cho đến trải nghiệm stream game PC.

Thiết kế gập hoài cổ cùng màn hình sắc nét

Anbernic RG SP tái hiện phong cách thiết kế vỏ sò kinh điển, mang lại sự gọn gàng và bảo vệ màn hình tốt hơn khi di chuyển. Mẫu máy cầm tay này xuất hiện với 4 tùy chọn màu sắc bao gồm Platinum Silver, Graphite Black, Pearl Blue và Pearl Pink. Tất cả các phiên bản màu đều sở hữu lớp hoàn thiện dạng ánh kim metallic finish giúp tăng tính thẩm mỹ.

Anbernic RG SP đang chạy một tựa game GBA.

Về khả năng hiển thị, thiết bị trang bị màn hình IPS kích thước 3.4 inch với độ phân giải 720 × 480 pixel. Tỷ lệ màn hình này phù hợp để hiển thị các tựa game retro mà không bị méo hình hoặc xuất hiện khoảng đen quá lớn.

Cấu hình phần cứng và hiệu năng giả lập đa nền tảng

Anbernic RG SP sở hữu bộ nhớ RAM 1GB cùng viên pin dung lượng 3.000 mAh, đảm bảo thời lượng chơi game liên tục ổn định. Điểm đáng chú ý nhất ở mẫu máy này là khả năng xử lý mượt mà các hệ máy giả lập khác nhau.

Đối với hệ máy Game Boy Advance (GBA), thiết bị hỗ trợ nâng cấp độ phân giải (upscaling) lên gấp 3 lần, mang lại hình ảnh sắc nét hơn đáng kể so với nguyên bản. Video thử nghiệm cho thấy máy vận hành tốt nhiều tựa game GBA nổi tiếng như Fire Emblem, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Golden Sun: The Lost Age và Pokemon Emerald.

Bên cạnh đó, Anbernic RG SP cũng xử lý mượt mà các trò chơi trên Game Boy và Game Boy Color như Kirby's Dream Land 2, Pokemon Pinball, The Legend of Zelda: Link's Awakening, đồng thời hỗ trợ giả lập các hệ máy như PlayStation Portable (PSP), PS1, Nintendo 64, SEGA Saturn và SEGA Dreamcast.

Thông số Chi tiết Kiểu dáng Gập vỏ sò (Clamshell) Màn hình 3.4 inch IPS, độ phân giải 720 × 480 pixel Bộ nhớ RAM 1GB Dung lượng pin 3.000 mAh Màu sắc Platinum Silver, Graphite Black, Pearl Blue, Pearl Pink Hệ máy hỗ trợ GBA (upscale 3x), GB, GBC, PSP, PS1, N64, SEGA Saturn, Dreamcast

Tính năng kết nối đa dạng và trải nghiệm mở rộng

Ngoài khả năng giả lập, Anbernic RG SP còn có thể chạy trực tiếp bản port của tựa game Stardew Valley. Người dùng cũng có thể stream các tựa game PC thông qua Steam, điển hình là thử nghiệm trình diễn thành công với trò chơi Cuphead: Don't Deal with the Devil.

Về kết nối, máy hỗ trợ tính năng Netplay phục vụ nhu cầu chơi game nhiều người qua mạng nội bộ. Thiết bị cho phép xuất hình ảnh không dây lên TV, hỗ trợ kết nối tay cầm qua Bluetooth để chơi đơn hoặc chơi cùng bạn bè.

Thời điểm ra mắt và giá bán

Hiện tại, Anbernic vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như thời điểm phát hành cụ thể của RG SP ra thị trường.