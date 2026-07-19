Andrey Santos rực sáng ngày ra mắt: Man United tìm thấy người kế thừa Casemiro? Thất bại 0-1 trước Wrexham không làm mờ đi điểm sáng Andrey Santos. Với tỷ lệ chuyền bóng 93%, tân binh người Brazil hứa hẹn trở thành 'ông chủ' mới tại sân Old Trafford.

Trận giao hữu đầu tiên của Manchester United trong giai đoạn tiền mùa giải tại Helsinki không mang lại niềm vui về mặt tỷ số, nhưng lại thắp lên hy vọng về một tương lai mới nơi tuyến giữa. Sau 55 ngày rời xa sân cỏ, đoàn quân của Michael Carrick đã nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Wrexham tại sân vận động Olympic. Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng bị lu mờ bởi màn trình diễn đầy hứa hẹn của tân binh Andrey Santos.

Andrey Santos đã có trận ra mắt Man United suôn sẻ. (Ảnh: Getty Images)

Được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà người đàn anh Casemiro để lại, tiền vệ 22 tuổi người Brazil đã lập tức được trao cơ hội đá chính với chiếc áo số 17. Trong 45 phút hiện diện trên sân, Santos không chỉ thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng mà còn chứng minh tại sao Manchester United lại chấp nhận trao cho anh bản hợp đồng dài hạn đến năm 2031.

Nhịp tim mới tại vòng tròn trung tâm

Khía cạnh ấn tượng nhất trong lối chơi của Andrey Santos chính là sự điềm tĩnh lạ thường đối với một cầu thủ trẻ vừa chuyển đến câu lạc bộ lớn. Thống kê sau hiệp một chỉ ra rằng, tiền vệ này đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93%. Anh đóng vai trò như một "trạm luân chuyển" bóng, liên tục lùi sâu nhận bóng từ Tom Heaton để điều tiết nhịp độ trận đấu.

Không chỉ quẩn quanh với những đường chuyền an toàn cho Harry Maguire, Santos còn thể hiện nhãn quan sắc bén với các pha tỉa bóng xuyên tuyến hướng tới Joshua Zirkzee hay Jack Fletcher. Khả năng chọn vị trí và chủ động xin bóng trong các không gian hẹp cho thấy một tư duy chơi bóng hiện đại, giúp Man United thoát pressing một cách mượt mà.

Lá chắn thép và sợi dây liên kết tấn công

Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Santos không hề thiếu đi chất thép cần thiết của một tiền vệ phòng ngự. Ngay từ những phút đầu, anh đã có tình huống phá bóng giải nguy chịu phạt góc đầy quyết đoán. Trong suốt hiệp một, tân binh này có tổng cộng 4 tình huống hỗ trợ phòng ngự thành công, nổi bật là pha xoạc bóng chính xác ngăn chặn đường chuyền của Matty James ở phút thứ 8.

Bên cạnh nhiệm vụ đánh chặn, Santos còn thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc với Mason Mount. Cả hai đã tạo ra những nhịp phối hợp trung lộ sắc nét, mở ra các cơ hội ghi bàn rõ rệt cho Patrick Dorgu và Joshua Zirkzee. Dù các pha dứt điểm cuối cùng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng sự kết nối này là tín hiệu cực kỳ lạc quan cho hệ thống chiến thuật của Michael Carrick.

Andrey Santos đã chơi tự tin. (Ảnh: Getty Images)

Sự ghi nhận từ Michael Carrick

Sau trận đấu, huấn luyện viên Michael Carrick đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho cậu học trò mới trên kênh MUTV. "Tôi nghĩ Andrey và Mason đã làm được một số điều thực sự tốt và kết nối với nhau rất ăn ý. Có những dấu hiệu tích cực từ Andrey ngay trong trận đấu đầu tiên, cậu ấy đang bắt nhịp và tìm lại cảm giác bóng," chiến lược gia người Anh nhận định.

Việc thay thế một tượng đài như Casemiro chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, nhưng 45 phút tại Helsinki đã cho thấy Andrey Santos sở hữu đủ tố chất để gánh vác trọng trách này. Sự trưởng thành về kỹ năng, tư duy không gian và tinh thần chiến đấu xông xáo chính là nền tảng để tiền vệ người Brazil xây dựng vị thế tại Old Trafford trong những trận giao hữu sắp tới gặp Rosenborg.