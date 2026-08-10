Andrey Santos rực sáng trước PSG: Lời khẳng định cho vị trí số 6 thay thế Casemiro tại MU Tân binh 48 triệu bảng Andrey Santos tỏa sáng rực rỡ trong trận hòa PSG 1-1, chứng minh bản thân hoàn toàn đủ năng lực đảm nhận vai trò mỏ neo tuyến giữa của MU.

Màn trình diễn thuyết phục trong trận hòa 1-1 trước Paris Saint-Germain không chỉ giúp tân binh 48 triệu bảng Andrey Santos xua tan những hoài nghi ban đầu, mà còn mang đến câu trả lời rõ ràng cho vị trí mỏ neo tuyến giữa của Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick.

Santos bước vào mùa bóng mới với nhiều kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.

Khả năng điều tiết và kiểm soát không gian vượt trội

Cập bến Old Trafford từ Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, tiền vệ trẻ người Brazil từng nhận về không ít hoài nghi do ít được trao cơ hội thi đấu chính thức tại đội bóng cũ. Tuy nhiên, HLV Michael Carrick đã sớm nhìn ra tiềm năng của Santos và xếp anh thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1.

Trong 63 phút hiện diện trên sân ở cuộc chạm trán PSG, Santos đã cho thấy khả năng làm chủ khu vực trung tuyến đáng kinh ngạc. Anh sở hữu 44 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 95% và chỉ để mất bóng vỏn vẹn 3 lần. Sự điềm tĩnh cùng tư duy phân phối bóng nhịp nhàng của anh đã giúp Quỷ đỏ duy trì sự cân bằng tối ưu giữa tấn công và phòng ngự.

Khao khát kế thừa vai trò của huyền thoại Casemiro

Bên cạnh khả năng cầm nhịp, Santos còn cho thấy sự chủ động trong khâu bọc lót và tranh chấp. Trong khoảng thời gian góp mặt trên sân, tiền vệ người Brazil đã đóng góp 5 hành động phòng ngự then chốt, bao gồm 1 cú tắc bóng, 1 lần đánh chặn, 1 cú phá bóng, 1 lần chặn cú sút và 1 lần thu hồi bóng, đồng thời chiến thắng 3 trong 6 tình huống tranh chấp đôi mươi.

Santos tự tin thay thế Casemiro ở MU. Ảnh: Getty Images.

Trả lời phỏng vấn được nhà báo Samuel Luckhurst trích dẫn, Santos không ngần ngại bày tỏ mong muốn thi đấu lùi sâu trong vai trò của một số 6 thuần túy để hỗ trợ đồng đội. Tiền vệ này nhấn mạnh khao khát tiếp nối chặng đường mà đồng hương Casemiro để lại, khẳng định bản thân tự tin có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe mà đàn anh từng thể hiện tại Manchester United.

Thách thức thực sự chờ đón ở mùa giải mới

Mặc dù màn trình diễn trước PSG đem lại nhiều tín hiệu tích cực, thử thách khắc nghiệt nhất với Andrey Santos vẫn nằm ở đấu trường Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Môi trường bóng đá Anh vốn đòi hỏi thể lực bền bỉ cùng va chạm quyết liệt ở cường độ rất cao.

Nếu duy trì được sự ổn định, khả năng thoát pressing cùng nhãn quan chiến thuật đã thể hiện, Andrey Santos hoàn toàn có thể trở thành phương án lâu dài và đáng tin cậy ở vị trí tiền vệ phòng ngự mà Manchester United tìm kiếm suốt thời gian qua.