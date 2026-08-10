Andrey Santos tỏa sáng giúp Man United giải bài toán tuyến giữa sau khi Casemiro chia tay Tân binh 48 triệu bảng Andrey Santos đang hòa nhập thần tốc tại Man United, trở thành lời giải hoàn hảo cho vị trí mỏ neo mà Casemiro để lại trước mùa giải mới.

Sự ra đi của Casemiro sau khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè 2026 đã để lại một khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa Manchester United. Mặc dù đối mặt với những suy giảm về mặt tốc độ ở giai đoạn cuối sự nghiệp, đẳng cấp, kinh nghiệm cùng 9 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 34 trận Ngoại hạng Anh mùa trước của tiền vệ người Brazil vẫn là di sản vô cùng khó thay thế. Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 48 triệu bảng mang tên Andrey Santos từ Chelsea đang cho thấy đây là một món hời chiến thuật quan trọng của đội chủ sân Old Trafford.

Andrey Santos đang hòa nhập nhanh chóng trong màu áo Man United. Ảnh: Getty Images

Hành trình dập tắt hoài nghi để chiếm trọn niềm tin

Trở thành phương án thay thế một huyền thoại chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là với cầu thủ từng đối mặt với nhiều nghi ngại như Andrey Santos. Tại Stamford Bridge, tiền vệ sinh năm 2004 không thể giành lấy vị trí mỏ neo sở trường trước sự xuất hiện của Moises Caicedo. Những khoảng thời gian đem cho mượn tại Nottingham Forest và Strasbourg khiến năng lực thi đấu đỉnh cao của cầu thủ 22 tuổi bị đặt dưới dấu hỏi lớn.

Mặc dù vậy, chỉ sau một tháng làm việc trong môi trường mới, Santos đã lập tức dập tắt mọi hoài nghi bằng thái độ chuyên nghiệp cùng khả năng thích nghi chiến thuật đáng kinh ngạc. Việc đá chính cả 4 trận giao hữu tiền mùa giải chứng minh niềm tin tuyệt đối mà ban huấn luyện dành cho tiền vệ người Brazil.

Sự tự tin của Santos không chỉ thể hiện ở khía cạnh chuyên môn mà còn ở bản lĩnh tâm lý vững vàng. Chia sẻ trên MUTV sau trận hòa 1-1 với Paris Saint-Germain tại Gothenburg, tiền vệ người Brazil khẳng định: "Tôi cảm thấy rất thoải mái. Nơi đây giờ là nhà của tôi. Kể từ ngày đầu tiên, tôi đã có cảm giác như ở nhà và tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại đây".

Mắt xích chiến thuật quan trọng trong sơ đồ của Michael Carrick

Sự hòa nhập nhanh chóng là bệ phóng giúp Andrey Santos chủ động nhận trách nhiệm lớn ở khu trung tuyến. Trong cuộc trao đổi với BBC Sport, tiền vệ này thẳng thắn bày tỏ mong muốn trở thành nhân tố chủ chốt trong hệ thống vận hành của huấn luyện viên Michael Carrick.

"Tôi thích và ưu tiên việc thi đấu lùi sâu hơn, giống như một số 6. Tôi cố gắng hỗ trợ các đồng đội khi không có bóng và khi có bóng, tôi thích những đường chuyền xuyên tuyến. Đối với tôi, Casemiro là một huyền thoại. Giờ anh ấy đã rời đi và tôi đang ở đây. Tôi tin rằng mình có thể làm được những gì Casemiro đã thể hiện ở mùa giải trước", Santos nhấn mạnh.

Andrey Santos là lời giải cho bài toán thay thế Casemiro. Ảnh: Getty Images

Phát biểu trên thể hiện rõ mức độ am hiểu của Santos đối với yêu cầu kỹ thuật từ HLV Carrick. Triết lý hiện tại của Man Utd đòi hỏi một tiền vệ trụ không chỉ biết thu hồi bóng hiệu quả mà còn phải sở hữu nhãn quan sắc bén để thực hiện các đường chuyền bẻ gãy các tuyến phòng ngự đối phương.

Ở trận gặp PSG, khi kết hợp cùng Mason Mount, Santos giúp Man Utd làm chủ thế trận nhịp nhàng, tạo tiền đề cho đội nhà tung ra 7 cú sút trúng đích. Chính anh cũng suýt điền tên lên bảng tỷ số với cú đánh đầu dội xà ngang từ đường tạt bóng của Harry Maguire.

Lời giải cấp thiết cho bài toán lực lượng trước thềm mùa giải mới

Phong độ cao của Santos đến vào thời điểm vô cùng then chốt khi trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp tân binh Hull City vào ngày 22/8 đang tới gần. Tuyến giữa Quỷ đỏ hiện đối mặt với sự xáo trộn nhân sự khi bộ đôi Youri Tielemans và Kobbie Mainoo chưa tích lũy đủ thể lực sau kỳ nghỉ muộn từ World Cup. Trong khi đó, Mason Mount cũng vừa gặp phải một chấn thương phần mềm dù không quá nghiêm trọng.

Trong bối cảnh lực lượng mỏng đặn, một tân binh sung sức, hòa nhập nhanh và tràn đầy khao khát như Andrey Santos trở thành chìa khóa giúp Man Utd giải quyết triệt để bài toán tuyến giữa. Mức phí 48 triệu bảng ban đầu đang dần chứng minh giá trị thực sự, biến ngôi sao trẻ người Brazil thành điểm tựa chiến lược đáng tin cậy của Quỷ đỏ ở mùa giải tới.