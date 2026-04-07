Ange Postecoglou dẫn dắt Al Nassr của Ronaldo và kỷ lục lịch sử tại World Cup HLV Ange Postecoglou chính thức ký hợp đồng 2 năm với Al Nassr để sát cánh cùng Cristiano Ronaldo, trong khi Unai Simon lập cột mốc giữ sạch lưới vô tiền khoáng hậu tại World Cup.

Thế giới bóng đá vừa chứng kiến những chuyển động quan trọng cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Điểm nhấn lớn nhất là việc chiến lược gia Ange Postecoglou tái xuất để dẫn dắt siêu sao Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia, cùng với đó là một kỷ lục lịch sử vừa bị xô đổ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup.

Ange Postecoglou và thử thách mới tại Al Nassr

Sau một thời gian ngắn rời xa băng ghế chỉ đạo kể từ khi chia tay Nottingham Forest, HLV Ange Postecoglou đã chính thức tìm được bến đỗ mới. Chiến lược gia người Australia vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm với Al Nassr, nhà đương kim vô địch Saudi Pro League.

HLV Ange Postecoglou sẽ là người dẫn dắt Cristiano Ronaldo trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại Al Nassr.

Sự xuất hiện của Postecoglou tại Riyadh mang theo kỳ vọng rất lớn. Nhà cầm quân 60 tuổi này vốn nổi tiếng với triết lý bóng đá tấn công rực lửa, từng gặt hái thành công vang dội với 5 danh hiệu trong hai mùa giải dẫn dắt Celtic. Tại Al Nassr, ông sẽ có nhiệm vụ duy trì vị thế thống trị cho đội bóng của Cristiano Ronaldo sau khi CLB này bất ngờ chia tay HLV Stefano Pioli chỉ sau chưa đầy một mùa giải.

Unai Simon phá kỷ lục World Cup tồn tại hơn ba thập kỷ

Trong khi đó tại đấu trường World Cup, thủ thành Unai Simon đã khắc tên mình vào lịch sử giải đấu. Với chiến thắng thuyết phục 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo, Simon không chỉ giúp "La Roja" tiến vào vòng 1/8 mà còn chính thức vượt qua một cột mốc huyền thoại đã tồn tại từ mùa hè Italy 1990.

Theo thống kê chuyên sâu, Unai Simon đã trải qua 520 phút liên tiếp không để thủng lưới tại đấu trường World Cup, vượt qua kỷ lục 518 phút mà huyền thoại Walter Zenga từng thiết lập. Chuỗi thành tích ấn tượng này bao gồm 4 trận giữ sạch lưới tại giải năm nay cùng trận hòa Morocco tại kỳ World Cup trước đó. Tây Ban Nha cũng trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử có 5 trận liên tiếp sạch lưới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau Italy và Thụy Sĩ.

Khoảnh khắc xúc động của gia đình Tillman

Bên cạnh những con số thống kê, World Cup luôn biết cách tạo ra những câu chuyện giàu cảm xúc. Malik Tillman, người hùng của đội tuyển Mỹ với cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt, đã khiến khán đài vỡ òa. Tuy nhiên, hình ảnh ấn tượng nhất không nằm ở bàn thắng, mà là giọt nước mắt của bà Anja Tillman - mẹ của Malik.

Chia sẻ với giới truyền thông, bà Anja cho biết mình đã không thể kìm lòng khi chứng kiến khoảnh khắc con trai tỏa sáng. Đoạn video ghi lại cảnh bà cùng con trai cả Timothy Tillman ôm nhau trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào trên khán đài đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị tinh thần mà bóng đá mang lại, nơi những nỗ lực cá nhân trở thành niềm tự hào vô bờ bến của cả một gia đình.