Thể thao 360 Anh 2-1 CHDC Congo: Anh giành chiến thắng Tuyển Anh đối đầu CHDC Congo tại Mercedes-Benz Stadium trong trận cầu then chốt tại World Cup. Với phong độ bất bại gần đây, Anh được đánh giá cao hơn so với đối thủ đang xếp hạng 3.

Anh 2 - 1 CHDC Congo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Anh tiếp đón CHDC Congo.

7' BÀN THẮNG! CHDC Congo (0-1) Phút 7': B. Cipenga (CHDC Congo) lập công (kiến tạo: C. Mbemba). Tỷ số: 0 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': J. Bellingham (Anh) nhận thẻ vàng (Tripping).

28' Thẻ vàng Phút 28': N. Sadiki (CHDC Congo) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

61' Thay người Phút 61' (Anh): A. Gordon vào sân thay M. Rashford.

61' Thay người Phút 61' (Anh): B. Saka vào sân thay N. Madueke.

64' Thay người Phút 64' (CHDC Congo): M. Elia vào sân thay N. Mbuku.

70' Thay người Phút 70' (Anh): E. Eze vào sân thay D. Spence.

75' BÀN THẮNG! Anh (1-1) Phút 75': H. Kane (Anh) lập công (kiến tạo: A. Gordon). Tỷ số: 1 - 1.

76' Thay người Phút 76' (CHDC Congo): E. Kayembe vào sân thay N. Mukau.

76' Thay người Phút 76' (CHDC Congo): T. Bongonda vào sân thay B. Cipenga.

86' BÀN THẮNG! Anh (2-1) Phút 86': H. Kane (Anh) lập công (kiến tạo: A. Gordon). Tỷ số: 2 - 1.

89' Thay người Phút 89' (CHDC Congo): J. Kayembe vào sân thay A. Masuaku.

89' Thay người Phút 89' (CHDC Congo): F. Mayele vào sân thay S. Moutoussamy.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Anh): J. Stones vào sân thay D. Rice.

KT Kết thúc: Anh 2-1 CHDC Congo Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:03 02/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 22:53 01/07/2026

Đội hình chính thức

Anh

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Thomas Tuchel

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

25. Djed Spence (D)

2. Ezri Konsa (D)

6. Marc Guéhi (D)

3. Nico O'Reilly (D)

8. Elliot Anderson (M)

4. Declan Rice (M)

20. Noni Madueke (M)

10. Jude Bellingham (M)

11. Marcus Rashford (M)

9. Harry Kane (F)

Dự bị:

23. James Trafford

13. Dean Henderson

12. Trevoh Chalobah

5. John Stones

15. Dan Burn

24. Reece James

26. Jarell Quansah

21. Eberechi Eze

14. Jordan Henderson

17. Morgan Rogers

16. Kobbie Mainoo

19. Ollie Watkins

18. Anthony Gordon

7. Bukayo Saka

22. Ivan Toney

CHDC Congo

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Sebastien Desabre

Đội hình xuất phát:

1. Lionel Mpasi Nzau (G)

2. Aaron Wan-Bissaka (D)

22. Chancel Mbemba (D)

4. Axel Tuanzebe (D)

26. Arthur Masuaku (D)

6. Ngal'ayel Mukau (M)

8. Samuel Moutoussamy (M)

14. Noah Sadiki (M)

7. Nathanaël Mbuku (F)

20. Yoane Wissa (F)

9. Brian Cipenga (F)

Dự bị:

21. Matthieu Epolo

16. Timothy Fayulu

5. Dylan Batubinsika

24. Gedeon Kalulu

12. Joris Kayembe

3. Steve Kapuadi

11. Gaël Kakuta

18. Charles Pickel

10. Théo Bongonda

15. Aaron Tshibola

25. Edo Kayembe

19. Fiston Mayele

17. Cédric Bakambu

23. Simon Banza

13. Meschak Elia

Bối cảnh trận đấu tại Mercedes-Benz Stadium

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và CHDC Congo trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 23:00 ngày 01/07/2026. Sân vận động Mercedes-Benz Stadium sẽ là nơi chứng kiến màn so tài giữa một bên là đại diện ưu tú của bóng đá châu Âu và một bên là ẩn số đầy thú vị đến từ châu Phi.

Phong độ ổn định của tuyển Anh

Đội tuyển Anh bước vào trận đấu này với một tâm thế khá tự tin nhờ duy trì được sự ổn định trong lối chơi. Trong 3 trận đấu gần nhất được ghi nhận, đoàn quân của xứ sở sương mù đã giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hòa. Việc không để thua trong các lần ra quân gần đây cho thấy hệ thống phòng ngự và khả năng kiểm soát trận đấu của Anh đang vận hành hiệu quả.

Lối chơi của tuyển Anh thường đề cao sự chặt chẽ và tính tổ chức cao. Với phong độ hiện tại, họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục áp đặt thế trận để tìm kiếm một kết quả có lợi, qua đó khẳng định vị thế của một ứng cử viên hàng đầu tại giải đấu năm nay.

Quyết tâm của CHDC Congo

Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Phong độ của đại diện châu Phi trong thời gian qua có phần thiếu ổn định hơn so với đối thủ. Cụ thể, trong 3 trận gần nhất, họ đã trải qua đủ các kết quả: thắng 1 trận, hòa 1 trận và để thua 1 trận.

Dù có sự biến động về mặt kết quả, nhưng vị trí thứ 3 cùng số điểm hiện tại cho thấy CHDC Congo không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Lối chơi giàu sức mạnh thể chất và khả năng tạo đột biến của các cầu thủ Trung Phi luôn tiềm ẩn những nguy cơ cho bất kỳ hàng thủ nào nếu lơ là mất cảnh giác.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, tuyển Anh đang nắm giữ lợi thế nhờ chuỗi trận bất bại. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu tại World Cup luôn chứa đựng những bất ngờ. CHDC Congo với mục tiêu cải thiện vị trí và tích lũy thêm điểm số chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần cao nhất.

Trận đấu tới đây được dự báo sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa sự kỷ luật của người Anh và sự phóng khoáng, mạnh mẽ của CHDC Congo. Khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định sẽ là chìa khóa để phân định thắng bại tại Mercedes-Benz Stadium.

Phong độ gần đây của Anh

28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

11/06/2026: Anh 3-0 Costa Rica (Thắng)

07/06/2026: Anh 1-0 New Zealand (Thắng)

Phong độ gần đây của CHDC Congo

28/06/2026: CHDC Congo 3-1 Uzbekistan (Thắng)

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thua)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

09/06/2026: CHDC Congo 1-2 Chile (Thua)

04/06/2026: CHDC Congo 0-0 Đan Mạch (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ CHDC Congo 3 4 WLD

Phong độ và thống kê đội

Anh (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

CHDC Congo (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

England

R. James: Hamstring Injury (Missing Fixture)

J. Quansah: Sprained Ankle (Missing Fixture)

Congo DR: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: England

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : England or draw