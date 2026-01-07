Anh 2-1 CHDC Congo: Anh giành chiến thắng
Tuyển Anh đối đầu CHDC Congo tại Mercedes-Benz Stadium trong trận cầu then chốt tại World Cup. Với phong độ bất bại gần đây, Anh được đánh giá cao hơn so với đối thủ đang xếp hạng 3.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Anh tiếp đón CHDC Congo.
- 7'BÀN THẮNG! CHDC Congo (0-1)
Phút 7': B. Cipenga (CHDC Congo) lập công (kiến tạo: C. Mbemba). Tỷ số: 0 - 1.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': J. Bellingham (Anh) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': N. Sadiki (CHDC Congo) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 61'Thay người
Phút 61' (Anh): A. Gordon vào sân thay M. Rashford.
- 61'Thay người
Phút 61' (Anh): B. Saka vào sân thay N. Madueke.
- 64'Thay người
Phút 64' (CHDC Congo): M. Elia vào sân thay N. Mbuku.
- 70'Thay người
Phút 70' (Anh): E. Eze vào sân thay D. Spence.
- 75'BÀN THẮNG! Anh (1-1)
Phút 75': H. Kane (Anh) lập công (kiến tạo: A. Gordon). Tỷ số: 1 - 1.
- 76'Thay người
Phút 76' (CHDC Congo): E. Kayembe vào sân thay N. Mukau.
- 76'Thay người
Phút 76' (CHDC Congo): T. Bongonda vào sân thay B. Cipenga.
- 86'BÀN THẮNG! Anh (2-1)
Phút 86': H. Kane (Anh) lập công (kiến tạo: A. Gordon). Tỷ số: 2 - 1.
- 89'Thay người
Phút 89' (CHDC Congo): J. Kayembe vào sân thay A. Masuaku.
- 89'Thay người
Phút 89' (CHDC Congo): F. Mayele vào sân thay S. Moutoussamy.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Anh): J. Stones vào sân thay D. Rice.
- KTKết thúc: Anh 2-1 CHDC Congo
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 01:03 02/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 22:53 01/07/2026
Đội hình chính thức
Anh
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Thomas Tuchel
Đội hình xuất phát:
- 1. Jordan Pickford (G)
- 25. Djed Spence (D)
- 2. Ezri Konsa (D)
- 6. Marc Guéhi (D)
- 3. Nico O'Reilly (D)
- 8. Elliot Anderson (M)
- 4. Declan Rice (M)
- 20. Noni Madueke (M)
- 10. Jude Bellingham (M)
- 11. Marcus Rashford (M)
- 9. Harry Kane (F)
Dự bị:
- 23. James Trafford
- 13. Dean Henderson
- 12. Trevoh Chalobah
- 5. John Stones
- 15. Dan Burn
- 24. Reece James
- 26. Jarell Quansah
- 21. Eberechi Eze
- 14. Jordan Henderson
- 17. Morgan Rogers
- 16. Kobbie Mainoo
- 19. Ollie Watkins
- 18. Anthony Gordon
- 7. Bukayo Saka
- 22. Ivan Toney
CHDC Congo
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Sebastien Desabre
Đội hình xuất phát:
- 1. Lionel Mpasi Nzau (G)
- 2. Aaron Wan-Bissaka (D)
- 22. Chancel Mbemba (D)
- 4. Axel Tuanzebe (D)
- 26. Arthur Masuaku (D)
- 6. Ngal'ayel Mukau (M)
- 8. Samuel Moutoussamy (M)
- 14. Noah Sadiki (M)
- 7. Nathanaël Mbuku (F)
- 20. Yoane Wissa (F)
- 9. Brian Cipenga (F)
Dự bị:
- 21. Matthieu Epolo
- 16. Timothy Fayulu
- 5. Dylan Batubinsika
- 24. Gedeon Kalulu
- 12. Joris Kayembe
- 3. Steve Kapuadi
- 11. Gaël Kakuta
- 18. Charles Pickel
- 10. Théo Bongonda
- 15. Aaron Tshibola
- 25. Edo Kayembe
- 19. Fiston Mayele
- 17. Cédric Bakambu
- 23. Simon Banza
- 13. Meschak Elia
Bối cảnh trận đấu tại Mercedes-Benz Stadium
Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và CHDC Congo trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 23:00 ngày 01/07/2026. Sân vận động Mercedes-Benz Stadium sẽ là nơi chứng kiến màn so tài giữa một bên là đại diện ưu tú của bóng đá châu Âu và một bên là ẩn số đầy thú vị đến từ châu Phi.
Phong độ ổn định của tuyển Anh
Đội tuyển Anh bước vào trận đấu này với một tâm thế khá tự tin nhờ duy trì được sự ổn định trong lối chơi. Trong 3 trận đấu gần nhất được ghi nhận, đoàn quân của xứ sở sương mù đã giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hòa. Việc không để thua trong các lần ra quân gần đây cho thấy hệ thống phòng ngự và khả năng kiểm soát trận đấu của Anh đang vận hành hiệu quả.
Lối chơi của tuyển Anh thường đề cao sự chặt chẽ và tính tổ chức cao. Với phong độ hiện tại, họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục áp đặt thế trận để tìm kiếm một kết quả có lợi, qua đó khẳng định vị thế của một ứng cử viên hàng đầu tại giải đấu năm nay.
Quyết tâm của CHDC Congo
Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Phong độ của đại diện châu Phi trong thời gian qua có phần thiếu ổn định hơn so với đối thủ. Cụ thể, trong 3 trận gần nhất, họ đã trải qua đủ các kết quả: thắng 1 trận, hòa 1 trận và để thua 1 trận.
Dù có sự biến động về mặt kết quả, nhưng vị trí thứ 3 cùng số điểm hiện tại cho thấy CHDC Congo không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Lối chơi giàu sức mạnh thể chất và khả năng tạo đột biến của các cầu thủ Trung Phi luôn tiềm ẩn những nguy cơ cho bất kỳ hàng thủ nào nếu lơ là mất cảnh giác.
Nhận định cục diện trận đấu
Xét về tương quan lực lượng và phong độ, tuyển Anh đang nắm giữ lợi thế nhờ chuỗi trận bất bại. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu tại World Cup luôn chứa đựng những bất ngờ. CHDC Congo với mục tiêu cải thiện vị trí và tích lũy thêm điểm số chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần cao nhất.
Trận đấu tới đây được dự báo sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa sự kỷ luật của người Anh và sự phóng khoáng, mạnh mẽ của CHDC Congo. Khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định sẽ là chìa khóa để phân định thắng bại tại Mercedes-Benz Stadium.
Phong độ gần đây của Anh
- 28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)
- 24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)
- 18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)
- 11/06/2026: Anh 3-0 Costa Rica (Thắng)
- 07/06/2026: Anh 1-0 New Zealand (Thắng)
Phong độ gần đây của CHDC Congo
- 28/06/2026: CHDC Congo 3-1 Uzbekistan (Thắng)
- 24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thua)
- 18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)
- 09/06/2026: CHDC Congo 1-2 Chile (Thua)
- 04/06/2026: CHDC Congo 0-0 Đan Mạch (Hòa)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|CHDC Congo
|3
|4
|WLD
Phong độ và thống kê đội
Anh (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: WDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
CHDC Congo (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DLW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
England
- R. James: Hamstring Injury (Missing Fixture)
- J. Quansah: Sprained Ankle (Missing Fixture)
Congo DR: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: England
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 50%
- Hòa: 50%
- Khách thắng: 0%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : England or draw
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)