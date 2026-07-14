Anh đấu Argentina tại bán kết World Cup 2026: Cuộc chiến của những đôi chân mỏi Trong khi Argentina kiệt sức vì mật độ thi đấu và số phút bù giờ kỷ lục, ĐT Anh lại đối mặt với bài toán hành xác trên không với quãng đường di chuyển lên tới 14.000 dặm xuyên lục địa Bắc Mỹ.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina không chỉ là cuộc đọ sức về chiến thuật hay đẳng cấp cá nhân, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về giới hạn chịu đựng của cơ thể con người. Cả hai ông lớn của bóng đá thế giới đều tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất với những vết sẹo thể lực rõ rệt sau những cuộc hành quân gian khổ trên khắp Bắc Mỹ.

Argentina và nỗi lo từ những phút bù giờ

Đội tuyển Argentina của HLV Lionel Scaloni đang phải đối mặt với tình trạng bào mòn thể lực nghiêm trọng. Để ghi tên mình vào trận bán kết, "Albiceleste" đã phải trải qua hai cuộc tra tấn thể lực liên tiếp kéo dài 120 phút. Họ vượt qua Cabo Verde ở vòng 1/16 và sau đó là màn rượt đuổi nghẹt thở với Thụy Sĩ tại tứ kết, tất cả đều cần đến hiệp phụ để phân định thắng thua.

Ngược lại, ĐT Anh của HLV Thomas Tuchel dù cũng vừa trải qua 120 phút nhọc nhằn trước Na Uy tại tứ kết, nhưng đó mới là lần đầu tiên họ phải thi đấu quá thời gian chính thức tại giải đấu năm nay. Lợi thế của "Tam Sư" còn nằm ở thời gian hồi phục. Với việc trận tứ kết diễn ra sớm hơn, Harry Kane và các đồng đội có thêm vài giờ nghỉ ngơi quý giá trước khi bước vào trận đánh lớn lúc 16 giờ ngày thứ Tư tới.

Cả Anh và Argentina đều gặp bất lợi về thể lực trước thềm trận đại chiến tại bán kết.

Cơn ác mộng logistics mang tên 14.000 dặm bay

Tuy nhiên, nếu Argentina kiệt sức trên sân cỏ, thì ĐT Anh lại đang bị "vắt kiệt" bởi lịch trình di chuyển khủng khiếp. Thống kê từ BBC Sport chỉ ra rằng, ĐT Anh là đội bóng phải di chuyển bằng đường hàng không nhiều nhất trong số các đội vào bán kết. Tổng quãng đường bay của thầy trò Thomas Tuchel đã vượt mốc 14.000 dặm (khoảng 22.500 km), một con số không tưởng đối với một giải đấu bóng đá.

Việc World Cup 2026 trải dài trên ba quốc gia với 16 thành phố đăng cai đã biến công tác logistics trở thành một cơn ác mộng. Dù đặt đại bản doanh tại Kansas City, tuyển Anh liên tục phải thực hiện các chuyến bay dài đến Atlanta, Boston, Mexico City và Miami. Cường độ di chuyển này cao gấp bảy lần so với đội tuyển Pháp và vượt xa con số 8.000 dặm của Argentina.

Sự bất công trong lịch thi đấu?

Nhìn vào bản đồ di chuyển của các đội bóng, có thể thấy một sự chênh lệch đáng kể. Trong khi Anh và Tây Ban Nha (12.000 dặm) phải bay xuyên lục địa, thì đội tuyển Pháp lại được hưởng lợi nhờ lịch thi đấu tập trung tại khu vực bờ Đông nước Mỹ. Trước khi di chuyển đến Dallas để đá bán kết, nhà đương kim vô địch thế giới chỉ phải di chuyển chưa đầy 2.000 dặm.

Không chỉ các ông lớn, những đội bóng khác như Morocco hay Thụy Sĩ cũng đã phải trải qua lịch trình "hành xác" tương tự trước khi dừng bước. Việc phải thích nghi với các múi giờ khác nhau và áp lực từ những chuyến bay dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các trận đấu đỉnh cao.

Trong bối cảnh khoảng thời gian nghỉ giữa hai trận đấu chưa đầy 4 ngày, cuộc chiến tại bán kết sắp tới sẽ không chỉ là màn so tài giữa Messi và các ngôi sao tuyển Anh, mà còn là cuộc đấu trí của đội ngũ y tế và chuyên gia phục hồi thể lực. Đội nào tối ưu hóa được quãng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này sẽ nắm lợi thế cực lớn để chạm tay vào tấm vé chung kết World Cup 2026.