Anh đầu tư 8,4 tỷ bảng thúc đẩy chương trình tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought Chính phủ Anh công bố khoản đầu tư 8,4 tỷ bảng cho giai đoạn tiếp theo của chương trình tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought nhằm duy trì răn đe hạt nhân.

Chính phủ Anh đã chính thức thông báo khoản đầu tư 8,4 tỷ bảng Anh (tương đương 11,2 tỷ USD) cho giai đoạn tiếp theo của chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Dreadnought. Đây là bước đi chiến lược trong khuôn khổ duy trì năng lực răn đe hạt nhân liên tục trên biển của Hải quân Hoàng gia Anh trong nhiều thập niên tới.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân HMS Anson của Hải quân Hoàng gia Anh ở ngoài khơi vùng biển thuộc Mỹ và Caribe. Ảnh tư liệu: Hải quân Hoàng gia Anh/TTXVN

Phân bổ ngân sách và tiến độ đóng tàu ngầm lớp Dreadnought

Trong tổng ngân sách 8,4 tỷ bảng nói trên, Tập đoàn quốc phòng BAE Systems của Anh nhận 5,9 tỷ bảng để trực tiếp đảm nhiệm dự án chế tạo 4 tàu ngầm lớp Dreadnought. Phần ngân sách còn lại sẽ được phân bổ cho chuỗi cung ứng quốc phòng rộng lớn hơn trên khắp cả nước.

Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh, khoản đầu tư này tập trung hỗ trợ tàu HMS Dreadnought – chiếc đầu tiên thuộc lớp này – hoàn tất các đợt chạy thử nghiệm trên biển trước khi sẵn sàng đưa vào biên chế chính thức cho Hải quân Hoàng gia Anh vào đầu những năm 2030. Bên cạnh đó, nguồn vốn mới cũng giúp chiếc tàu thứ hai là HMS Valiant bước vào giai đoạn thử nghiệm biển, đồng thời thúc đẩy tiến độ đóng chiếc tàu thứ ba và thứ tư trong kế hoạch.

Tác động tới chuỗi cung ứng và tạo việc làm

Thủ tướng Anh Andy Burnham nhấn mạnh chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân không chỉ bảo đảm an ninh quốc gia mà còn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn. Dự án dự kiến sẽ tạo ra và duy trì khoảng 47.000 việc làm cùng các cơ hội học nghề, trong đó riêng 10 năm tới sẽ cung cấp 22.000 cơ hội đào tạo nghề cho lực lượng lao động trẻ.

Trong chuyến thăm xưởng đóng tàu của BAE Systems tại thị trấn Barrow (Tây Bắc nước Anh), Thủ tướng Burnham khẳng định chương trình sẽ trực tiếp thay đổi cuộc sống của người dân địa phương và các vùng phụ cận. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cũng đưa ra nhận định rằng khoản tài trợ này bảo đảm cam kết đóng các tàu ngầm lớp Dreadnought thông qua việc hỗ trợ trực tiếp cho ngành công nghiệp chế tạo nội địa.

Bối cảnh chiến lược răn đe hạt nhân và ngân sách quốc phòng

Chương trình tàu ngầm Dreadnought nằm trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng tổng thể của Anh, với cam kết dành hơn 63 tỷ bảng trong vòng 4 năm tới để tài trợ cho năng lực răn đe hạt nhân. Hạng mục này bao gồm dự án Dreadnought và các tàu ngầm tấn công mới hợp tác trong liên minh quân sự AUKUS giữa Anh, Australia và Mỹ.

Đáng chú ý, quyết định gia tăng chi tiêu quốc phòng diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Andy Burnham đối mặt với sức ép gia tăng từ Mỹ và các đồng minh NATO về việc nâng cao ngân sách quân sự. Đồng thời, chính quyền Anh cũng phải giải quyết bài toán cân đối ngân sách khi đang đối mặt với khoản thiếu hụt 4,7 tỷ bảng trong kế hoạch quốc phòng 4 năm tới.