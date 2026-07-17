Anh đối đầu Pháp tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026: Cuộc chiến không ai muốn chơi HLV Thomas Tuchel thừa nhận cả tuyển Anh và Pháp đều không còn tâm trí thi đấu sau thất bại tại bán kết. Trong khi người hâm mộ kêu gọi FIFA hủy bỏ trận tranh hạng 3, Kylian Mbappe có lẽ là cái tên hiếm hoi còn động lực.

Sau thất bại cay đắng 1-2 trước Argentina tại bán kết, đội tuyển Anh đang phải đối mặt với một thử thách tâm lý nặng nề: chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với Pháp vào lúc 4h ngày 19/7. Trong bối cảnh nỗi đau bị loại vẫn còn hiện hữu, câu hỏi về sự tồn tại của trận đấu này một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các chuyên gia và người hâm mộ.

Thomas Tuchel: "Không ai muốn chơi trận đấu này"

HLV trưởng đội tuyển Anh, ông Thomas Tuchel, đã không ngần ngại bày tỏ sự chán nản khi phải kéo dài thêm hành trình tại giải đấu. Theo chiến lược gia người Đức, tinh thần của các cầu thủ đã chạm đáy sau khi giấc mơ vô địch tan vỡ ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

"Không một cầu thủ nào của chúng tôi và cũng không cầu thủ nào của Pháp muốn chơi trận đấu này," Tuchel thẳng thắn chia sẻ. "Họ muốn chơi trận chung kết. Chúng tôi đã cống hiến hết mình để đạt được điều đó. Ai cũng khao khát giành chức vô địch World Cup, nhưng thực tế chúng tôi đã không làm được."

Có lẽ chỉ Mbappe còn muốn thi đấu trận tranh hạng 3 World Cup 2026 để duy trì cuộc đua Vua phá lưới

Dù thừa nhận sự hụt hẫng, Tuchel vẫn cố gắng bảo vệ thành quả của toàn đội. Ông khẳng định việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất thế giới tại World Cup 2026 là một thành tựu đáng ghi nhận đối với "Tam sư". Tuy nhiên, trong bầu không khí ảm đạm hiện tại, những lời động viên này dường như chưa đủ để xoa dịu các học trò.

Áp lực từ dư luận và sự vô nghĩa của "trận chung kết an ủi"

Trận tranh hạng ba từ lâu đã bị coi là một gánh nặng về cả thể lực lẫn tinh thần trong lịch thi đấu bóng đá hiện đại. Trong khi các giải đấu lớn của Mỹ như NFL hay NBA đã loại bỏ hoàn toàn các trận đấu phân hạng tương tự, FIFA vẫn duy trì truyền thống này, chủ yếu vì các cam kết về bản quyền truyền hình và doanh thu thương mại.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, làn sóng phản đối trận đấu giữa Anh và Pháp đang dâng cao. Một số người hâm mộ cho rằng đây là trận đấu "gây mất tinh thần nhất mọi thời đại" và kêu gọi FIFA cho phép các cầu thủ được về nhà nghỉ ngơi. "Hãy để các cầu thủ tận hưởng kỳ nghỉ thay vì bắt họ ra sân trong một trận đấu vô nghĩa," một cổ động viên bình luận trên tờ The Sun.

Kylian Mbappe và động lực cá nhân hiếm hoi

Trong khi tập thể đều rệu rã, Kylian Mbappe có thể là trường hợp ngoại lệ duy nhất còn lý do để chiến đấu. Tiền đạo của đội tuyển Pháp hiện vẫn đang nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Một màn trình diễn bùng nổ trước hàng phòng ngự tuyển Anh có thể giúp anh giành được giải thưởng cá nhân danh giá này, dù nó chắc chắn không thể thay thế được nỗi buồn mất chiếc cúp vàng.

Nhìn chung, trận đấu tại SVĐ sắp tới sẽ là một bài kiểm tra về tính chuyên nghiệp hơn là chuyên môn thuần túy. Với Tuchel, thử thách lớn nhất không phải là sơ đồ chiến thuật, mà là làm thế nào để kích hoạt lại ý chí thi đấu của những đôi chân đã mỏi mệt và những trái tim đang tổn thương sau thất bại bán kết.