Anh đóng 6 tàu chiến chỉ huy hạm đội drone và Trung Quốc công khai cảnh tiếp dầu J-20 Anh đóng 6 tàu chiến CCV điều phối drone đối phó Nga, trong khi Trung Quốc lần đầu công bố video tiêm kích tàng hình J-20 tiếp dầu trên không cùng lúc.

Hải quân Hoàng gia Anh vừa công bố kế hoạch phát triển lớp tàu chiến đa nhiệm thế hệ mới Common Combat Vessel (CCV) nhằm tối ưu hóa tác chiến không người lái. Cùng thời điểm, Không quân Trung Quốc gây chú ý khi lần đầu công khai quy trình tiếp nhiên liệu trên không cho biên đội tiêm kích tàng hình J-20, cho thấy bước tiến mới trong năng lực tác chiến tầm xa.

Anh thay đổi chiến lược với tàu chiến chỉ huy drone

Theo Army Recognition, Bộ Quốc phòng Anh dự kiến đóng ít nhất 6 tàu chiến CCV. Đây là lớp tàu đóng vai trò trung tâm chỉ huy, điều phối các hệ thống không người lái trên không, mặt biển và dưới biển. Đây là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc lực lượng nhằm đối phó với hoạt động hải quân ngày càng gia tăng của Nga tại khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.

Tàu khu trục HMS Dragon (D35) lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh. CCV được kỳ vọng sẽ thay thế hướng phát triển tàu khu trục truyền thống từ đầu thập niên 2030. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Thay vì tập trung vào các tàu khu trục truyền thống như chương trình Type 83, Anh chuyển hướng sang mô hình hạm đội lai. Trong mô hình này, tàu CCV sẽ hoạt động cùng các khinh hạm chống ngầm Type 26 và khinh hạm đa nhiệm Type 31, kết hợp với mạng lưới phương tiện tự hành như tên lửa không người lái Type 91 và thiết bị lặn không người lái cỡ lớn Type 93.

Đáng chú ý, CCV được thiết kế theo kiến trúc số mở và khoang nhiệm vụ mô-đun. Với thủy thủ đoàn nhỏ, một tàu CCV có thể quản lý lực lượng tác chiến rộng lớn, giúp phân tán hỏa lực và giảm rủi ro trước các đòn tập kích bão hòa của đối phương. Cách tiếp cận này cho phép tích hợp linh hoạt các công nghệ AI và tác chiến điện tử trong tương lai.

Trung Quốc công khai năng lực tiếp dầu của tiêm kích J-20

Trong một diễn biến khác, Không quân Trung Quốc (PLAAF) đã công bố video ghi lại cảnh máy bay tiếp dầu YY-20A tiếp nhiên liệu cùng lúc cho hai tiêm kích tàng hình J-20. Đoạn phim cung cấp cái nhìn hiếm hoi về vòi tiếp dầu của J-20, một chi tiết kỹ thuật vốn được bảo mật nghiêm ngặt trước đây.

Máy bay tiếp dầu YY-20A của Trung Quốc tiếp nhiên liệu cho tiêm kích tàng hình J-20 trong video công bố ngày 28/6. Ảnh: Không quân Trung Quốc

YY-20A là biến thể tiếp dầu phát triển từ máy bay vận tải hạng nặng Y-20, đóng vai trò then chốt trong tham vọng mở rộng phạm vi hoạt động của PLAAF. Việc J-20 có khả năng tiếp dầu trên không giúp dòng tiêm kích thế hệ 5 này kéo dài thời gian tuần tra và duy trì ưu thế trong các pha cơ động tốc độ cao tại những khu vực xa xôi như Tây Thái Bình Dương.

Khả năng phối hợp giữa máy bay tiếp dầu và tiêm kích tàng hình tạo thành một hệ sinh thái tác chiến thống nhất. Điều này buộc các nhà hoạch định quân sự tại khu vực phải tính toán lại các kịch bản phòng thủ, khi tầm bay của J-20 không còn bị giới hạn bởi lượng nhiên liệu mang theo ban đầu.

Romania tăng cường lá chắn phòng không NATO

Tại sườn đông nam NATO, Romania đã quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng không SPYDER do tập đoàn Rafael (Israel) sản xuất. Chương trình có trị giá khoảng 2,3 tỉ USD với lộ trình triển khai kéo dài 7 năm, nhằm bịt lỗ hổng phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV và tên lửa hành trình.

Hệ thống phòng không SPYDER của Rafael được Romania lựa chọn theo khung hợp đồng khoảng 2 tỉ euro. Ảnh: Rafael

Hệ thống SPYDER sử dụng hai loại tên lửa chủ lực là PYTHON-5 và I-DERBY ER. Trong đó, PYTHON-5 sử dụng đầu dò ảnh nhiệt hồng ngoại, chuyên đánh chặn các mục tiêu cơ động thấp như drone. Ngược lại, I-DERBY ER trang bị đầu dò radar chủ động, cho phép tiêu diệt mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết với tín hiệu hồng ngoại yếu.

Hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng của Romania, bên cạnh các tổ hợp Patriot tầm xa, tiêm kích F-16 và pháo phòng không Gepard. Việc bổ sung SPYDER được xem là bước đi cần thiết để bảo vệ không phận quốc gia trong bối cảnh xung đột tại khu vực biên giới với Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.