Anh giành hạng ba, Pháp xếp hạng tư sau màn rượt đuổi 10 bàn Tại trận tranh hạng ba World Cup trên sân Hard Rock Stadium, Miami Garden, Miami, Pháp 4-6 Anh sau màn rượt đuổi kịch tính; Anh giành hạng ba chung cuộc, còn Pháp xếp hạng tư.

Pháp 4 - 6 Anh Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Anh.

3' D. Rice đưa Anh vượt lên từ phút 3 Phút 3, D. Rice lập công giúp Anh mở tỷ số trước Pháp. Đội tuyển Anh khởi đầu đầy thuận lợi khi sớm dẫn 1-0.

15' Anh nhỉnh thế, Pháp tìm cách đáp trả Phút 15, Anh đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%), song thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội cùng có 3 - 3 dứt điểm. Pháp chưa tạo được sức ép rõ rệt, còn Anh mới có lợi thế nhẹ về phạt góc với 0 - 1.

18' E. Konsa giúp Anh nhân đôi cách biệt Phút 18, E. Konsa lập công sau đường kiến tạo của D. Rice, nâng tỷ số lên 0-2 cho Anh. Đội bóng áo trắng đang tạo khoảng cách đáng kể trước Pháp.

27' Pháp kiểm soát bóng, Anh sắc bén hơn Sau 27 phút, Pháp nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 53% - 47%, nhưng Anh mới là đội sắc bén hơn khi dẫn 0 - 2 và có số lần dứt điểm 4 - 5. Đội khách đang phòng ngự kín kẽ, chờ những khoảng trống để duy trì sức ép lên phần sân Pháp.

37' B. Saka giúp Anh nới rộng cách biệt Phút 37', B. Saka dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của M. Rashford, giúp Anh nâng tỷ số lên 0-3. Anh đang tạo ra thế trận áp đảo với cách biệt ngày càng lớn trước Pháp.

39' Anh duy trì sức ép trước Pháp Phút 39', Anh kiểm soát thế trận nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% và vượt trội ở số lần dứt điểm 5-8, trong đó trúng đích 2-5. Pháp chịu trận khi đang bị dẫn 0-3, còn Anh tiếp tục duy trì sức ép.

45+1' Saka lập công, Anh nới rộng 0-4 Phút 45+1', B. Saka dứt điểm ghi bàn cho Anh sau đường kiến tạo của E. Eze, nới rộng tỷ số lên 0-4 trước Pháp. Anh khép lại hiệp một với lợi thế quá lớn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' O. Dembele vào sân đầu hiệp hai Phút 46, O. Dembele vào sân thay R. Cherki, khi Pháp đang bị dẫn 0-4. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Pháp sau hiệp một đầy khó khăn.

46' Pháp thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', B. Barcola vào sân thay D. Doue, khi Pháp đang bị Anh dẫn 0-4. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Pháp sau hiệp một đầy khó khăn.

46' L. Digne vào sân đầu hiệp hai Phút 46', L. Digne vào sân thay T. Hernandez bên phía Pháp. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Pháp đang bị Anh dẫn 0-4, khi đội chủ nhà cần tìm cách cải thiện thế trận sau giờ nghỉ.

46' D. Upamecano vào sân đầu hiệp hai Phút 46', D. Upamecano vào sân thay I. Konate, khi Pháp bắt đầu hiệp hai với nhiều điều cần điều chỉnh.

46' O. Watkins vào sân thay M. Rashford Phút 46', O. Watkins được tung vào sân thay M. Rashford bên phía Anh. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh Anh đang có lợi thế rất lớn.

48' K. Mbappe ghi bàn rút ngắn cách biệt Phút 48, K. Mbappe lập công giúp Pháp rút ngắn cách biệt, đưa tỷ số lên 1-4 trước Anh. Bàn thắng mang lại tín hiệu tích cực cho Pháp ngay đầu hiệp hai.

52' Anh vẫn kiểm soát thế trận Phút 52 , Anh vẫn nắm quyền chủ động với 56% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về dứt điểm 7 - 12, trong đó có 3 - 7 lần trúng đích. Pháp đang phải lùi sâu chịu sức ép, còn Anh duy trì nhịp tấn công ổn định.

54' Barcola thắp lại hy vọng cho Pháp Phút 54, B. Barcola ghi bàn cho Pháp sau đường kiến tạo của K. Mbappe, rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Đội bóng áo lam đang tạo thêm sức nóng cho những phút tiếp theo.

66' K. Mbappe đưa Pháp áp sát Anh Phút 66', K. Mbappe lập công sau đường kiến tạo của M. Olise, rút ngắn tỷ số cho Pháp còn 3-4 trước Anh. Màn rượt đuổi đang trở nên nghẹt thở khi Pháp tiếp tục thu hẹp cách biệt.

66' Anh tiếp tục áp đảo thế trận Bước sang phút 66, Anh đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 43% - 57% và dứt điểm vượt trội 10 - 15. Pháp chịu sức ép khi số pha trúng đích cũng nghiêng về Anh, 5 - 8.

78' Anh nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 78, Anh đang nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 45% - 55% và số pha dứt điểm 14 - 15. Pháp vẫn bám đuổi quyết liệt, nhưng Anh tạo được nhiều sức ép hơn qua ưu thế phạt góc 2 - 4.

79' Anh thay người ở phút 79 Phút 79', E. Anderson vào sân thay I. Toney khi Anh đang dẫn Pháp 4-3. Sự điều chỉnh này có thể giúp Anh làm mới đội hình trong những phút cuối đầy căng thẳng.

79' Anh thay người giữa màn rượt đuổi nghẹt thở Phút 79, J. Bellingham vào sân thay E. Eze, khi Anh vẫn đang dẫn trước Pháp. Sự điều chỉnh này giúp Anh làm mới đội hình trong những phút cuối đầy căng thẳng.

83' R. James vào sân ở phút 83 Phút 83, R. James vào sân thay J. Quansah bên phía Anh. Trận đấu đang bước vào những phút cuối đầy căng thẳng sau khi Pháp liên tiếp ghi bàn trong hiệp hai.

87' B. Saka sút phạt đền, Anh nới rộng cách biệt Phút 87, B. Saka lập công trên chấm phạt đền, giúp Anh nới rộng cách biệt lên 3-5 trước Pháp. Đây là cú đòn quan trọng của Anh ở thời điểm cuối trận.

90+1' J. Kounde vào sân ở phút bù giờ Phút 90+1', J. Kounde vào sân thay M. Gusto bên phía Pháp. Đây là sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận, khi Pháp đang bị Anh dẫn 3-5.

90+3' Anh thay người ở phút 90+3 Phút 90+3', T. Chalobah vào sân thay M. Guehi. Đây là thay đổi nhân sự muộn của Anh, có thể nhằm gia cố hàng thủ ở những phút cuối.

90+6' Pháp rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ Phút 90+6', O. Dembele lập công cho Pháp sau đường kiến tạo của D. Upamecano. Bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 4-5, nhưng Anh vẫn đang dẫn trước.

90+8' J. Bellingham nới rộng cách biệt cho Anh Phút 90+8', J. Bellingham ghi bàn cho Anh, nâng tỷ số lên 4-6 trước Pháp. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, giúp Anh tái lập cách biệt hai bàn.

90' Anh nhỉnh thế, Pháp vẫn đáp trả Phút 90', Anh nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (46% - 54%) và phạt góc (2 - 4), duy trì thế chủ động khi đang dẫn Pháp 3 - 5. Tuy nhiên, Pháp chưa chịu trận khi hai đội cùng có 17 - 17 lần dứt điểm; thế trận vẫn nóng ở những phút cuối.

KT Kết thúc: Pháp 4-6 Anh Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 6.

Cập nhật lúc 06:02 19/07/2026

Đội hình chính thức Pháp Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Deschamps Anh Sơ đồ 4-1-2-3 · HLV Thomas Tuchel 16 Mike Maignan 2 Malo Gusto 15 Ibrahima Konaté 26 Maxence Lacroix 19 Theo Hernández 14 Adrien Rabiot 18 Warren Zaïre-Emery 11 Michael Olise 24 Rayan Cherki 20 Désiré Doué 10 Kylian Mbappé 13 Dean Henderson 26 Jarell Quansah 6 Marc Guéhi 2 Ezri Konsa 24 Djed Spence 4 Declan Rice 21 Eberechi Eze 17 Morgan Rogers 7 Bukayo Saka 22 Ivan Toney 11 Marcus Rashford Dự bị Pháp 23 Robin Risser 30 Brice Samba 4 Dayot Upamecano 5 Jules Koundé 3 Lucas Digne 21 Lucas Hernández 2 William Saliba 8 Aurélien Tchouaméni 25 Maghnes Akliouche Anh 23 James Trafford 1 Jordan Pickford 15 Dan Burn 5 John Stones 24 Reece James 12 Trevoh Chalobah 3 Nico O'Reilly 8 Elliot Anderson 10 Jude Bellingham Cập nhật đội hình lúc 03:21 19/07/2026

Pháp Thống kê Anh 46% Kiểm soát bóng 54% 19 Dứt điểm 19 9 Trúng đích 11 3 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Bukayo Saka Anh 3 bàn Kylian Mbappé Pháp 2 bàn · 1 kiến tạo Declan Rice Anh 1 bàn · 1 kiến tạo Ousmane Dembélé Pháp 1 bàn Bradley Barcola Pháp 1 bàn Ezri Konsa Anh 1 bàn

Thông tin trận đấu

Pháp sẽ đối đầu Anh trong trận tranh hạng ba World Cup lúc 04:00 ngày 19/07/2026. Đây là cuộc đấu trên sân trung lập và mang tính loại trực tiếp: đội thắng sẽ đi tiếp, còn đội thua bị loại.

Trong bối cảnh không đội nào có lợi thế sân nhà, kết quả nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát trận đấu, tận dụng thời cơ và duy trì sự tập trung trong những thời điểm then chốt.

Phong độ gần đây cân bằng

Pháp và Anh cùng có chuỗi phong độ giống nhau trong 5 trận gần nhất: thắng 4 trận và thua 1 trận. Sự tương đồng này cho thấy hai đội bước vào trận đấu với nền tảng thi đấu khá ổn định, đồng thời không bên nào có ưu thế rõ rệt nếu chỉ xét kết quả gần đây.

Với Pháp, chuỗi bốn chiến thắng trước một thất bại cho thấy đội bóng này vẫn duy trì được khả năng giành kết quả tích cực trong phần lớn các trận đấu gần nhất. Anh cũng sở hữu thống kê tương tự, vì vậy cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra giằng co thay vì bị chi phối bởi khoảng cách phong độ lớn.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Pháp

Ở 3 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi Anh chưa giành chiến thắng. Đây là điểm nghiêng đáng chú ý trước giờ bóng lăn, dù không đủ để bảo đảm kết quả cho trận đấu lần này.

Thống kê đối đầu giúp Pháp có thêm cơ sở tâm lý, nhưng tính chất tranh hạng ba và thể thức loại trực tiếp khiến mọi lợi thế trong quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Anh sẽ cần biến sự cân bằng về phong độ gần đây thành màn trình diễn hiệu quả hơn trên sân.

Điểm then chốt chiến thuật

Không có đội chủ nhà trong trận đấu này, vì vậy Pháp và Anh sẽ phải tự tạo ra lợi thế bằng cách tổ chức lối chơi và kiểm soát các thời điểm chuyển trạng thái. Đội nào duy trì được cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai lầm khi mất bóng và đưa bóng lên phía trước nhanh hơn sẽ có cơ hội tạo ra sức ép rõ rệt.

Pháp có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ thành tích đối đầu gần đây, trong khi Anh cần duy trì sự kiên nhẫn trước một đối thủ chưa từng thua trong 3 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, cả hai đội đều đã thắng 4 trong 5 trận gần đây, nên khả năng chịu áp lực và tận dụng những tình huống quyết định sẽ quan trọng hơn sự chênh lệch về phong độ.

Nhận định trận đấu

Pháp có lợi thế nhất định từ lịch sử đối đầu, còn Anh sở hữu nền tảng phong độ tương đương. Trên sân trung lập, trận tranh hạng ba World Cup có thể được định hình bởi cách hai đội cân bằng giữa mục tiêu tấn công và yêu cầu tránh sai lầm.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu khó dự đoán khi cả hai cùng thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Pháp được đánh giá nhỉnh hơn về tâm lý đối đầu, nhưng Anh vẫn có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong các thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Pháp · 2 thắng 1 hòa Anh · 0 thắng Anh 1 - 2 Pháp PHÁ Pháp 3 - 2 Anh PHÁ Pháp 1 - 1 Anh Hòa

Pháp 5 trận gần nhất B T T T T 7 Trận 6-0-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới Anh 7 Trận 5-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới