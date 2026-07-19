Anh hạ Pháp 6-4: Mưa bàn thắng điên rồ tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 Trong một cuộc đối đầu phá vỡ mọi quy chuẩn phòng ngự, đội tuyển Anh đã đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 để giành huy chương đồng World Cup 2026. Trận đấu tại Miami chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số khủng khiếp nhất lịch sử các vòng knock-out.

Trận tranh hạng ba thường được coi là cơ hội để các đội tuyển rũ bỏ áp lực và chơi một thứ bóng đá cống hiến. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại sân vận động Miami giữa Pháp và Anh đã vượt xa mọi dự đoán. Với tổng cộng 10 bàn thắng được ghi, hai ông lớn của bóng đá châu Âu đã tạo nên một trong những màn trình diễn kỳ lạ và kịch tính nhất lịch sử World Cup.

Sự thử nghiệm và hệ quả của sự cởi mở

Sau thất bại tại bán kết, cả Thomas Tuchel và Didier Deschamps đều thực hiện những thay đổi mang tính thử nghiệm. Pháp tung vào sân hàng loạt tài năng trẻ như Rayan Cherki, Desire Doue và Michael Olise. Trong khi đó, Anh cũng làm mới đội hình với sự xuất hiện của Jarell Quansah và Morgan Rogers ngay từ đầu. Chính sự xáo trộn này đã khiến cấu trúc phòng ngự của cả hai bên trở nên lỏng lẻo, tạo điều kiện cho các chân sút khai thác tối đa khoảng trống.

Đội tuyển Anh dưới thời Tuchel đã chủ động kiểm soát bóng ngay từ đầu với sơ đồ 4-1-4-1, lấy Declan Rice làm trọng tâm điều tiết. Tuy nhiên, lỗ hổng ở hai biên nơi các hậu vệ dâng cao đã liên tục bị Kylian Mbappe và các đồng đội khai thác. Pháp vẫn trung thành với lối chơi chuyển trạng thái nhanh, nhưng sự thiếu vắng William Saliba ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt trước những pha phối hợp trực diện của "Tam Sư".

Mbappe là mũi nhọn lợi hại của Pháp. Ảnh: Getty Images.

Màn trình diễn của các cá nhân kiệt xuất

Dù Pháp thất bại, Kylian Mbappe vẫn chứng minh tại sao anh là mối đe dọa thường trực. Tốc độ và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của tiền đạo này đã khiến hàng thủ tuyển Anh có một ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, sự rệu rã trong hệ thống phòng ngự tập thể của "Les Bleus" đã che mờ nỗ lực của các cá nhân trên hàng công.

Ngược lại, Jude Bellingham một lần nữa khẳng định vị thế linh hồn trong lối chơi của tuyển Anh. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid không chỉ xuất sắc trong việc tịnh tiến bóng mà còn thể hiện bản năng sát thủ với những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ. Bellingham chính là người điều phối nhịp độ, giúp Anh duy trì được sự hưng phấn ngay cả khi bị đối phương rút ngắn cách biệt.

Thống kê lịch sử và ý nghĩa chiến thắng

Chiến thắng 6-4 không chỉ giúp Anh đòi lại món nợ tại tứ kết World Cup 2022 mà còn giúp họ xóa đi cái dớp thất bại trong các trận tranh hạng ba (từng thua năm 1990 và 2018). Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, Anh giành chiến thắng trước một đối thủ trong top 10 FIFA ở vòng knock-out World Cup.

Thông số Pháp Anh Tỷ số 4 6 Dứt điểm 14 18 Kiểm soát bóng 46% 54% Thẻ vàng 2 1

Kết thúc giải đấu với tấm huy chương đồng là một thành công đáng ghi nhận đối với Thomas Tuchel trong năm đầu tiên dẫn dắt "Tam Sư". Dù hàng thủ vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện khi chưa thể giữ sạch lưới ở các vòng knock-out, nhưng hỏa lực mạnh mẽ từ hàng công đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá xứ sở sương mù.

Bellingham khép lại chiến thắng 6-4 cho Anh. Ảnh: Getty Images.

Với đội tuyển Pháp, thất bại này đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ dưới thời Didier Deschamps. Dù sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Zaire-Emery hay Cherki, "Les Bleus" cần một luồng sinh khí mới để tái thiết lại hệ thống phòng ngự vốn đã quá mong manh trong trận đấu tại Miami này.