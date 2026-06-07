Anh loại chủ nhà Mexico Bellingham lập cú đúp, Kane góp công ấn định chiến thắng 3-2 trước Mexico ngay tại Estadio Azteca, đưa Anh vào tứ kết World Cup. Mexico dù có bàn thắng của Quinones và Jimenez vẫn ngậm ngùi dừng bước ngay vòng 1/8 trên sân nhà.

Mexico 2 - 3 Anh Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Mexico tiếp đón Anh.

Mexico tiếp đón Anh. 1' Rice nhận thẻ vàng ngay phút mở màn

Mới phút thứ 1 trận đấu, D. Rice đã phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng thô bạo, khiến không khí trận đấu tại Estadio Azteca nóng lên ngay lập tức. Một khởi đầu đầy sốt ruột cho tuyển Anh trong trận đấu loại trực tiếp mà chỉ một sai lầm cũng có thể phải trả giá đắt.

Mới phút thứ 1 trận đấu, đã phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng thô bạo, khiến không khí trận đấu tại Estadio Azteca nóng lên ngay lập tức. Một khởi đầu đầy sốt ruột cho tuyển Anh trong trận đấu loại trực tiếp mà chỉ một sai lầm cũng có thể phải trả giá đắt. 36' Bellingham mở điểm cho Anh ở Azteca

Phút 36, J. Bellingham chọc khe từ đường chuyền của B. Saka để đưa Anh vượt lên dẫn 0-1 . Bàn thắng đến sớm giúp Tam Sư tạm nắm lợi thế trong cuộc so tài loại trực tiếp đầy áp lực tại Estadio Azteca.

Phút 36, chọc khe từ đường chuyền của để đưa Anh vượt lên dẫn . Bàn thắng đến sớm giúp Tam Sư tạm nắm lợi thế trong cuộc so tài loại trực tiếp đầy áp lực tại Estadio Azteca. 38' Bellingham nhân đôi cách biệt cho Anh

Phút 38, Bellingham có mặt đúng lúc để dứt điểm hoàn tất pha kiến tạo của Kane, ấn định 0-2 cho Anh trên sân Estadio Azteca. Chỉ trong vòng hai phút, đội bóng áo trắng đã biến trận đấu thành cuộc rượt đuổi khó khăn cho đối thủ.

Phút 38, Bellingham có mặt đúng lúc để dứt điểm hoàn tất pha kiến tạo của Kane, ấn định 0-2 cho Anh trên sân Estadio Azteca. Chỉ trong vòng hai phút, đội bóng áo trắng đã biến trận đấu thành cuộc rượt đuổi khó khăn cho đối thủ. 42' Quinones thắp lại hy vọng cho Mexico

Phút 42, Quinones đánh đầu vào lưới trong sự phấn khích của khán đài Azteca, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 . Mexico vừa bị dẫn hai bàn cách đây ít phút giờ đã tìm lại chút hy vọng ngay trước giờ nghỉ, dù Anh vẫn đang áp đảo hoàn toàn thế trận với 61% thời lượng kiểm soát bóng.

Phút 42, Quinones đánh đầu vào lưới trong sự phấn khích của khán đài Azteca, rút ngắn tỷ số xuống còn . Mexico vừa bị dẫn hai bàn cách đây ít phút giờ đã tìm lại chút hy vọng ngay trước giờ nghỉ, dù Anh vẫn đang áp đảo hoàn toàn thế trận với 61% thời lượng kiểm soát bóng. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 46' HLV Mexico thay người ngay đầu hiệp 2

Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Mexico thực hiện thay đổi đầu tiên: E. Alvarez vào sân thay C. Montes. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, cho thấy quyết tâm tìm bàn gỡ trước một Anh đang chơi lấn lướt về thế trận.

Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, Mexico thực hiện thay đổi đầu tiên: E. Alvarez vào sân thay C. Montes. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, cho thấy quyết tâm tìm bàn gỡ trước một Anh đang chơi lấn lướt về thế trận. 46' Mexico dồn ép nhưng Anh chắc chắn hơn

Bước vào hiệp hai, Mexico cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 61% - 39% và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn với 7 - 3, nhưng hàng thủ Anh vẫn đứng vững. Đáng chú ý số cứu thua nghiêng về đội khách với 1 - 2, cho thấy Mexico chưa thể xuyên phá dù đang lấn lướt thế trận.

Bước vào hiệp hai, Mexico cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 61% - 39% và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn với 7 - 3, nhưng hàng thủ Anh vẫn đứng vững. Đáng chú ý số cứu thua nghiêng về đội khách với 1 - 2, cho thấy Mexico chưa thể xuyên phá dù đang lấn lướt thế trận. 54' Quansah nhận thẻ đỏ, Anh mất người ở phút 54

Phút 54, J. Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi thô bạo, khiến Anh phải chơi thiếu người trong phần còn lại trận đấu. Tuyển Anh vẫn đang dẫn Mexico 2-1 sau hai bàn cách biệt hồi hiệp một, nhưng chiếc thẻ đỏ này chắc chắn sẽ khiến hàng thủ của họ chịu áp lực lớn hơn rất nhiều ở Estadio Azteca.

Phút 54, nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi thô bạo, khiến Anh phải chơi thiếu người trong phần còn lại trận đấu. Tuyển Anh vẫn đang dẫn Mexico 2-1 sau hai bàn cách biệt hồi hiệp một, nhưng chiếc thẻ đỏ này chắc chắn sẽ khiến hàng thủ của họ chịu áp lực lớn hơn rất nhiều ở Estadio Azteca. 57' Stones vào sân, Anh gia cố hàng thủ mười người

Phút 57', J. Stones được tung vào sân thay B. Saka khi Anh đang dẫn Mexico 1-2. Sự điều chỉnh dễ hiểu sau khi Quansah nhận thẻ đỏ ở phút 54, buộc Tam Sư phải hy sinh một vị trí tấn công để củng cố lại hệ thống phòng ngự trước sức ép của chủ nhà.

Phút 57', được tung vào sân thay khi Anh đang dẫn Mexico 1-2. Sự điều chỉnh dễ hiểu sau khi Quansah nhận thẻ đỏ ở phút 54, buộc Tam Sư phải hy sinh một vị trí tấn công để củng cố lại hệ thống phòng ngự trước sức ép của chủ nhà. 58' Mexico dồn ép, Anh chờ thời cơ phản công

Bước sang phút 58, Mexico cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 61% - 39% và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn (8-4), nhưng hàng thủ Anh vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt 1-2. Đáng chú ý, thủ môn Anh phải căng mình cứu thua tới 2 lần so với 1 lần bên phía Mexico, cho thấy sức ép ngày càng lớn từ chủ nhà.

Bước sang phút 58, Mexico cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 61% - 39% và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn (8-4), nhưng hàng thủ Anh vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt 1-2. Đáng chú ý, thủ môn Anh phải căng mình cứu thua tới 2 lần so với 1 lần bên phía Mexico, cho thấy sức ép ngày càng lớn từ chủ nhà. 60' Kane chấm phạt đền, Anh nới cách biệt 1-3

Phút 60, H. Kane lạnh lùng dứt điểm thành công chấm phạt đền, ấn định tỷ số 1-3 nghiêng hẳn về phía Anh. Dù chơi hơn người từ phút 54 sau thẻ đỏ của Quansah, Mexico vẫn đang phải trả giá cho hai bàn thua sớm hồi hiệp một.

Phút 60, lạnh lùng dứt điểm thành công chấm phạt đền, ấn định tỷ số 1-3 nghiêng hẳn về phía Anh. Dù chơi hơn người từ phút 54 sau thẻ đỏ của Quansah, Mexico vẫn đang phải trả giá cho hai bàn thua sớm hồi hiệp một. 61' Mexico dùng Gimenez, tìm đường lội ngược dòng

Phút 61, HLV Mexico tung S. Gimenez vào sân thay G. Mora khi đội nhà đang bị dẫn 1-3 trên sân Estadio Azteca. Mexico vừa mất người từ phút 54 bên phía Anh với thẻ đỏ của Quansah, nên sự thay đổi này nhiều khả năng nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công để tận dụng lợi thế hơn người.

Phút 61, HLV Mexico tung vào sân thay khi đội nhà đang bị dẫn 1-3 trên sân Estadio Azteca. Mexico vừa mất người từ phút 54 bên phía Anh với thẻ đỏ của Quansah, nên sự thay đổi này nhiều khả năng nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công để tận dụng lợi thế hơn người. 61' Mexico xáo bài, tung Gutierrez giữa cơn bão thẻ đỏ

Phút 61, HLV Mexico rút L. Romo để đưa B. Gutierrez vào sân, tìm cách xoay chuyển cục diện khi đang bị dẫn 1-3. Dù chơi hơn người sau thẻ đỏ của J. Quansah bên phía Anh, đoàn quân áo xanh vẫn chưa thể tận dụng lợi thế và cần một sự thay đổi để tạo đột biến.

Phút 61, HLV Mexico rút L. Romo để đưa B. Gutierrez vào sân, tìm cách xoay chuyển cục diện khi đang bị dẫn 1-3. Dù chơi hơn người sau thẻ đỏ của J. Quansah bên phía Anh, đoàn quân áo xanh vẫn chưa thể tận dụng lợi thế và cần một sự thay đổi để tạo đột biến. 68' Guehi lĩnh thẻ vàng, Anh thêm nỗi lo kỷ luật

Phút 68, M. Guehi phải nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, khi Anh đang dẫn Mexico 1-3. Đây đã là chiếc thẻ thứ ba mà đội tuyển Anh phải nhận trong trận, sau khi J. Quansah bị đuổi ở phút 54, khiến hàng phòng ngự chơi thiếu người càng thêm áp lực giữ vững lợi thế.

Phút 68, phải nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, khi Anh đang dẫn Mexico 1-3. Đây đã là chiếc thẻ thứ ba mà đội tuyển Anh phải nhận trong trận, sau khi J. Quansah bị đuổi ở phút 54, khiến hàng phòng ngự chơi thiếu người càng thêm áp lực giữ vững lợi thế. 69' Jimenez chấm phạt đền, Mexico bám đuổi 2-3

Phút 69, Jimenez lạnh lùng dứt điểm trên chấm 11m, đưa Mexico rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ngay tại Estadio Azteca. Chủ nhà đang chơi hơn người và có phần lấn lướt thế trận, khiến cục diện trận đấu càng thêm kịch tính.

Phút 69, Jimenez lạnh lùng dứt điểm trên chấm 11m, đưa Mexico rút ngắn tỷ số xuống ngay tại Estadio Azteca. Chủ nhà đang chơi hơn người và có phần lấn lướt thế trận, khiến cục diện trận đấu càng thêm kịch tính. 70' Anh co người giữ vững cách biệt mong manh

Bước sang phút 70, Mexico dồn lên tìm bàn gỡ với 60% cầm bóng và dứt điểm áp đảo 9-5, nhưng chỉ 3 lần trúng đích so với 4 của Anh cho thấy hiệu quả mới là điều quyết định. Hàng thủ Tam Sư phải gồng mình chống đỡ khi để đối thủ hưởng tới 5-2 phạt góc và 12-6 pha phạm lỗi, song thủ môn vẫn chắc tay với 2 pha cứu thua so với 1 của đối phương, giúp Anh bảo toàn cách biệt 3-2 mong manh.

Bước sang phút 70, Mexico dồn lên tìm bàn gỡ với 60% cầm bóng và dứt điểm áp đảo 9-5, nhưng chỉ 3 lần trúng đích so với 4 của Anh cho thấy hiệu quả mới là điều quyết định. Hàng thủ Tam Sư phải gồng mình chống đỡ khi để đối thủ hưởng tới 5-2 phạt góc và 12-6 pha phạm lỗi, song thủ môn vẫn chắc tay với 2 pha cứu thua so với 1 của đối phương, giúp Anh bảo toàn cách biệt 3-2 mong manh. 71' Sanchez lĩnh thẻ vàng sau khi Mexico vừa gỡ 2-3

Phút 71, J. Sanchez nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, chỉ hai phút sau khi Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Cầu thủ này cần thận trọng để không phải rời sân sớm trong bối cảnh Anh đã chịu một thẻ đỏ trước đó.

Phút 71, J. Sanchez nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, chỉ hai phút sau khi Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Cầu thủ này cần thận trọng để không phải rời sân sớm trong bối cảnh Anh đã chịu một thẻ đỏ trước đó. 72' O'Reilly lĩnh vàng, Anh chật vật giữ 3-2

Phút 72, N. O'Reilly nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, thẻ phạt thứ ba dành cho phía Anh sau trận đấu đầy biến động. Chơi thiếu người từ sau thẻ đỏ của J. Quansah, hàng thủ Tam sư đang phải căng mình bảo vệ cách biệt mong manh 2-3 trước một Mexico vừa gỡ lại một bàn và đang hừng hực khí thế.

Phút 72, N. O'Reilly nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, thẻ phạt thứ ba dành cho phía Anh sau trận đấu đầy biến động. Chơi thiếu người từ sau thẻ đỏ của J. Quansah, hàng thủ Tam sư đang phải căng mình bảo vệ cách biệt mong manh trước một Mexico vừa gỡ lại một bàn và đang hừng hực khí thế. 74' Tam sư điều chỉnh: Spence thay O'Reilly

Phút 74, HLV tuyển Anh tung Djed Spence vào sân thay Nico O'Reilly, người vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh Anh đang dẫn 3-2 nhưng vừa trải qua chuỗi biến động dữ dội với thẻ đỏ và những bàn thắng liên tiếp ở hiệp hai, buộc hàng thủ phải được củng cố ngay lập tức.

Phút 74, HLV tuyển Anh tung Djed Spence vào sân thay Nico O'Reilly, người vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh Anh đang dẫn 3-2 nhưng vừa trải qua chuỗi biến động dữ dội với thẻ đỏ và những bàn thắng liên tiếp ở hiệp hai, buộc hàng thủ phải được củng cố ngay lập tức. 75' Tam sư xáo trộn hàng công, Dan Burn vào sân

Phút 75, Dan Burn được tung vào sân thay Elliot Anderson trong bối cảnh tuyển Anh đang dẫn 2-3 sau một trận cầu điên rồ với 5 bàn thắng và cả thẻ đỏ dành cho Jarell Quansah. Sự xuất hiện của trung vệ này có thể nhằm gia cố hàng thủ vốn đã chịu nhiều sức ép từ Mexico trong hiệp hai.

Phút 75, Dan Burn được tung vào sân thay Elliot Anderson trong bối cảnh tuyển Anh đang dẫn 2-3 sau một trận cầu điên rồ với 5 bàn thắng và cả thẻ đỏ dành cho Jarell Quansah. Sự xuất hiện của trung vệ này có thể nhằm gia cố hàng thủ vốn đã chịu nhiều sức ép từ Mexico trong hiệp hai. 79' Mexico xáo bài, Fidalgo vào sân tiếp sức

Phút 79, HLV Mexico tung Álvaro Fidalgo vào sân thay Jorge Sánchez, người vừa nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Mexico đang cần thêm sự chắc chắn ở tuyến giữa để tìm bàn gỡ, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 2-3 nghiêng về Anh.

Phút 79, HLV Mexico tung Álvaro Fidalgo vào sân thay Jorge Sánchez, người vừa nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Mexico đang cần thêm sự chắc chắn ở tuyến giữa để tìm bàn gỡ, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 2-3 nghiêng về Anh. 81' Mexico xoay chuyển hàng công phút 81

Phút 81, HLV Mexico tung Guillermo Martinez vào sân thay Julián Quiñones nhằm tìm thêm sinh lực cho mặt trận tấn công. Mexico đang bị dẫn 2-3 sau màn ngược dòng ngoạn mục của Anh, và dù đã có bàn gỡ ở phút 69, đoàn quân áo xanh vẫn cần thêm đột biến trong quãng thời gian còn lại.

Phút 81, HLV Mexico tung Guillermo Martinez vào sân thay Julián Quiñones nhằm tìm thêm sinh lực cho mặt trận tấn công. Mexico đang bị dẫn 2-3 sau màn ngược dòng ngoạn mục của Anh, và dù đã có bàn gỡ ở phút 69, đoàn quân áo xanh vẫn cần thêm đột biến trong quãng thời gian còn lại. 82' Anh co người giữ vàng phút cuối

Bước sang phút 82, Anh vẫn giữ lợi thế dẫn 2-3 dù để Mexico cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 63% - 37%. Đoàn quân Tam Sư chấp nhận lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua số pha dứt điểm nghiêng hẳn về đối thủ 12-5 và phạt góc 8-2, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững nhờ 2 pha cứu thua so với 1 của Mexico.

Bước sang phút 82, Anh vẫn giữ lợi thế dẫn 2-3 dù để Mexico cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 63% - 37%. Đoàn quân Tam Sư chấp nhận lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua số pha dứt điểm nghiêng hẳn về đối thủ 12-5 và phạt góc 8-2, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững nhờ 2 pha cứu thua so với 1 của Mexico. 90' Kane rời sân, Rogers vào giữ chân thắng cho Anh

Phút 90, H. Kane rời sân nhường chỗ cho M. Rogers trong những phút cuối trận. Anh đang tạm dẫn Mexico với tỷ số 3-2 sau một trận đấu đầy biến động với hai thẻ đỏ vàng và những pha lội ngược dòng liên tục.

Phút 90, H. Kane rời sân nhường chỗ cho M. Rogers trong những phút cuối trận. Anh đang tạm dẫn Mexico với tỷ số 3-2 sau một trận đấu đầy biến động với hai thẻ đỏ vàng và những pha lội ngược dòng liên tục. 90+8' Vasquez nhận thẻ vàng ở phút bù giờ cuối cùng

Phút 90+8, J. Vasquez bên phía Mexico phải nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, chỉ ít giây sau khi Henderson của Anh cũng bị phạt tương tự. Đây là những diễn biến căng thẳng cuối trận khi Mexico đang cố gắng tìm bàn gỡ trong thế thua 2-3 trước Anh.

Phút 90+8, J. Vasquez bên phía Mexico phải nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, chỉ ít giây sau khi Henderson của Anh cũng bị phạt tương tự. Đây là những diễn biến căng thẳng cuối trận khi Mexico đang cố gắng tìm bàn gỡ trong thế thua trước Anh. 90+8' Henderson nhận vàng ở phút bù giờ thứ hai

Phút 90+8, đến lượt J. Henderson phải nhận thẻ vàng, chỉ ít giây sau khi J. Vasquez bên phía Mexico cũng đã bị phạt cảnh cáo. Những phút cuối căng như dây đàn tại Estadio Azteca, khi Anh đang cố bảo toàn cách biệt mong manh 2-3 trước sức ép của chủ nhà.

Phút 90+8, đến lượt J. Henderson phải nhận thẻ vàng, chỉ ít giây sau khi J. Vasquez bên phía Mexico cũng đã bị phạt cảnh cáo. Những phút cuối căng như dây đàn tại Estadio Azteca, khi Anh đang cố bảo toàn cách biệt mong manh 2-3 trước sức ép của chủ nhà. KT Kết thúc: Mexico 2-3 Anh

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 10:05 06/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 06:20 06/07/2026

Đội hình chính thức

Mexico

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Javier Aguirre

Đội hình xuất phát:

1. Raúl Rangel (G)

2. Jorge Sánchez (D)

3. César Montes (D)

5. Johan Vásquez (D)

23. Jesús Gallardo (D)

19. Gilberto Mora (M)

6. Erik Lira (M)

7. Luis Romo (M)

25. Roberto Alvarado (F)

9. Raúl Jiménez (F)

16. Julián Quiñones (F)

Dự bị:

12. Carlos Acevedo

13. Guillermo Ochoa

15. Israel Reyes

20. Mateo Chávez

4. Edson Álvarez

8. Álvaro Fidalgo

17. Orbelín Pineda

18. Obed Vargas

24. Luis Chávez

26. Brian Gutiérrez

10. Alexis Vega

21. César Huerta

11. Santiago Giménez

14. Armando González

22. Guillermo Martínez

Anh

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Thomas Tuchel

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

26. Jarell Quansah (D)

2. Ezri Konsa (D)

6. Marc Guéhi (D)

3. Nico O'Reilly (D)

8. Elliot Anderson (M)

4. Declan Rice (M)

7. Bukayo Saka (M)

10. Jude Bellingham (M)

18. Anthony Gordon (M)

9. Harry Kane (F)

Dự bị:

13. Dean Henderson

23. James Trafford

5. John Stones

12. Trevoh Chalobah

15. Dan Burn

24. Reece James

25. Djed Spence

14. Jordan Henderson

16. Kobbie Mainoo

17. Morgan Rogers

21. Eberechi Eze

11. Marcus Rashford

19. Ollie Watkins

20. Noni Madueke

22. Ivan Toney

Mexico và Anh sẽ chạm trán trong trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026, diễn ra lúc 7h00 ngày 6/7/2026 trên sân trung lập Estadio Banorte. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất loại trực tiếp, đội thắng sẽ giành vé vào tứ kết, trong khi đội thua sẽ phải dừng bước ngay tại vòng đấu này.

Khác với các trận vòng bảng, không đội nào được xem là chủ nhà tại giải đấu tập trung này. Cả hai sẽ bước vào trận đấu với tâm thế ngang bằng, không có lợi thế sân nhà hay sự ủng hộ áp đảo từ khán giả.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Mexico đang cho thấy sự ổn định đáng nể khi giành chiến thắng ở cả bốn trận gần nhất. Chuỗi trận toàn thắng này giúp đại diện Bắc Trung Mỹ bước vào vòng knock-out với tâm lý tự tin và sự tự tin cần thiết cho một trận đấu mang tính quyết định.

Ở phía đối diện, Anh cũng không hề kém cạnh khi có phong độ thắng ba trong bốn trận gần nhất, chỉ để rơi một trận hòa xen giữa. Mạch trận không thua này cho thấy Tam Sư duy trì được sự chắc chắn cần thiết, dù không giữ được thành tích toàn thắng tuyệt đối như đối thủ.

Bối cảnh trận đấu loại trực tiếp

Tính chất một trận đấu duy nhất, thắng thua phân định tất cả, khiến áp lực tâm lý trở thành yếu tố then chốt bên cạnh chuyên môn thuần túy. Cả hai đội đều không còn dư địa để tính toán như ở vòng bảng, mọi quyết định chiến thuật của ban huấn luyện sẽ phải hướng đến mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng trong 90 phút hoặc kéo dài hơn nếu cần thiết.

Với việc cả Mexico và Anh đều đang giữ mạch trận tích cực, trận đấu tại Estadio Banorte hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng về mặt tâm lý. Đội bóng nào giữ được sự tỉnh táo, hạn chế sai sót cá nhân và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi trong bối cảnh phòng ngự được ưu tiên ở các trận knock-out, sẽ có lợi thế lớn hơn để giành tấm vé đi tiếp.

Nhận định

Xét về mạch trận gần nhất, Mexico đang nhỉnh hơn đôi chút nhờ chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, trong khi Anh vẫn cho thấy sự chắc chắn cần thiết dù có một trận hòa xen giữa. Đây sẽ là cuộc đối đầu đòi hỏi bản lĩnh và sự tập trung cao độ từ cả hai phía, khi chỉ một khoảnh khắc quyết định cũng có thể định đoạt tấm vé vào tứ kết.

Phong độ gần đây của Mexico

01/07/2026: Mexico 2-0 Ecuador (Thắng)

25/06/2026: CH Séc 0-3 Mexico (Thắng)

19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thắng)

05/06/2026: Mexico 5-1 Serbia (Thắng)

Phong độ gần đây của Anh

01/07/2026: Anh 2-1 CHDC Congo (Thắng)

28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

11/06/2026: Anh 3-0 Costa Rica (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mexico 1 9 WWWW

Phong độ và thống kê đội

Mexico

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 4

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Anh

Phong độ 5 trận gần nhất: WDWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Mexico: Không có thông tin chấn thương

England: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Mexico

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Mexico thắng: 45%

Hòa: 45%

Anh thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Mexico: -2.5 bàn

Anh: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Mexico or draw