Anker hé lộ sạc dự phòng Zolo 20.000mAh mới hỗ trợ sạc nhanh 55W và chuẩn an toàn chống cháy nổ Anker hé lộ mẫu sạc dự phòng Zolo 20.000mAh nâng cấp với sạc nhanh 55W, hai cáp USB-C tích hợp và đạt chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ GB 47372-2026.

Thương hiệu phụ kiện Anker vừa hé lộ thông tin về mẫu sạc dự phòng Zolo phiên bản nâng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới GB 47372-2026 của Trung Quốc. Sản phẩm tiếp bước Xiaomi trong việc cập nhật quy chuẩn an toàn pin sạc, mang đến công suất sạc cao hơn cùng thiết kế tiện lợi cho người dùng nhiều thiết bị.

Mẫu sạc dự phòng Anker Zolo sắp có phiên bản nâng cấp mới.

Công suất nâng lên 55W và khả năng sạc đồng thời 4 thiết bị

Dựa trên các hình ảnh quảng cáo được đăng tải trên mạng xã hội Weibo, mẫu sạc dự phòng mới của Anker giữ nguyên dung lượng định mức 74Wh, tương đương mức 20.000mAh trên thế hệ Zolo hiện tại. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở khả năng cấp nguồn và thiết kế dây cáp đi kèm.

Thiết bị được trang bị sẵn 2 dây cáp USB-C tích hợp, đi kèm 1 cổng USB-C và 1 cổng USB-A rời. Cấu hình này cho phép người dùng sạc cùng lúc tối đa 4 thiết bị. Ngoài ra, công suất sạc qua cổng hoặc dây USB-C được nâng từ 45W ở phiên bản tiền nhiệm lên mức 55W, trong khi cổng USB-A hỗ trợ công suất tối đa 33W.

Tăng cường chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ GB 47372-2026

Bên cạnh cải tiến về tốc độ sạc, nâng cấp quan trọng nhất của dòng Zolo mới là việc đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc gia GB 47372-2026. Đây là bộ quy định mới được thiết kế nhằm thắt chặt các yêu cầu kỹ thuật, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ liên quan đến pin lithium-ion trên các thiết bị di động.

Sạc dự phòng Zolo 55W mới bổ sung tính năng bảo vệ tăng cường chống cháy nổ.

Các nhà sản xuất thiết bị điện tử đang chủ động chuyển đổi công nghệ sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn này trước khi chính thức áp dụng bắt buộc từ ngày 1/4/2027. Hiện tại, Anker vẫn chưa công bố giá bán chi tiết cũng như thời điểm phát hành chính thức của mẫu sạc Zolo 55W này ra thị trường.

Bảng thông số kỹ thuật sơ bộ sạc dự phòng Anker Zolo 55W