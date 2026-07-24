Anno 1404 History Edition giảm giá 70% trên Steam: Tựa game xây dựng thành phố trung cổ đáng chơi Tựa game chiến thuật kinh điển Anno 1404 History Edition đang mở đợt giảm giá sâu 70% trên Steam, mang đến cơ hội trải nghiệm quản lý đế chế Trung Cổ đầy hấp dẫn.

Nhà phát hành Ubisoft vừa kích hoạt chương trình ưu đãi lớn cho tựa game chiến thuật xây dựng thành phố nổi tiếng Anno 1404 - History Edition. Hiện tại, trò chơi được giảm giá 70% trên nền tảng Steam, hạ mức giá từ 14,99 USD xuống còn 4,49 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, đợt khuyến mãi này kéo dài đến ngày 27/07/2026, mang đến cơ hội sở hữu phiên bản nâng cấp hoàn chỉnh của thương hiệu game quản lý đế chế kinh điển này.

Hình ảnh lâu đài trong game Anno 1404 - History Edition.

Quản lý đế chế Trung Cổ và tối ưu hóa chuỗi sản xuất

Lấy bối cảnh thời Trung Cổ, Anno 1404 - History Edition đưa người chơi vào vai một nhà cai trị với nhiệm vụ xây dựng, phát triển và mở rộng các đô thị, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ máy (AI). Trò chơi phân chia thành hai vùng đất chính là Phương Tây (Occident) và Phương Đông (Orient), mỗi khu vực sở hữu nguồn tài nguyên độc bản để thực hiện các nhiệm vụ do Hoàng đế hoặc Sultan giao phó.

Điểm cốt lõi trong lối chơi của tựa game nằm ở việc thiết lập các chuỗi sản xuất đa dạng nhằm tối ưu hóa nền kinh tế. Để đảm bảo sự vĩnh cửu và thịnh vượng của đế chế, người chơi cần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thông qua việc xây dựng chợ, quán rượu hay các công trình tôn giáo. Bên cạnh khía cạnh kinh tế, việc chiêu mộ quân đội để tham gia các trận chiến trên đất liền và trên biển cũng đóng vai trò then chốt trong quá trình mở rộng bờ cõi.

Cảnh quan một thành phố trong Anno 1404 - History Edition.

Trọn bộ nội dung nâng cấp cùng bản mở rộng Venice

Ra mắt chính thức vào ngày 25/06/2020 trên Steam, Anno 1404 - History Edition là phiên bản cải tiến toàn diện dựa trên bản gốc phát hành năm 2009. Sản phẩm do Ubisoft Mainz phát triển, được tối ưu hóa khả năng tương thích trên các hệ điều hành hiện đại và nâng cấp chất lượng hiển thị.

Đáng chú ý, phiên bản History Edition đã tích hợp sẵn bản mở rộng Venice nổi tiếng. Sự kết hợp này mang đến thêm 15 kịch bản chơi mới, các nhân vật độc đáo, chế độ chơi nhiều người (multiplayer) cùng nhiều tính năng bổ sung giúp kéo dài giá trị chơi lại của tác phẩm.

Khu vực trang trại sản xuất trong Anno 1404 - History Edition.

Đánh giá từ cộng đồng: 82% phản hồi tích cực trên Steam

Trên hệ thống Steam, Anno 1404 - History Edition nhận được sự đón nhận tích cực với 82% trong tổng số hơn 3.560 bài đánh giá từ người chơi là khả quan. Phần lớn người dùng đánh giá cao chiều sâu chiến thuật, giao diện trực quan và sự lôi cuốn trong cơ chế quản lý tài nguyên của trò chơi.

Tuy nhiên, người chơi mới cũng cần lưu ý rằng nhịp độ chơi của game tương đối chậm, đòi hỏi sự tính toán lâu dài và kiên nhẫn. Ngoài ra, một số phản hồi ghi nhận tình trạng gián đoạn nhỏ liên quan đến trình khởi chạy Ubisoft Connect - ứng dụng bắt buộc phải cài đặt để vận hành trò chơi. Mặc dù vậy, với mức giá ưu đãi hiện tại, đây vẫn là tựa game chiến thuật xây dựng thành phố rất đáng cân nhắc cho các tín đồ của thể loại này.