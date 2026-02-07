Thông tin Ansana by Kita góp mặt trong xu hướng phát triển căn hộ chất lượng cao tại khu Tây TP.HCM Khu Tây TP.HCM đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản khi hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư và quỹ đất phát triển dự án ngày càng khan hiếm. Sự thay đổi này không chỉ thu hút các doanh nghiệp địa ốc mà còn tạo động lực để nhiều người mua nhà dịch chuyển về khu vực cửa ngõ, nơi có khả năng kết nối thuận tiện và dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Trong bức tranh đó, Ansana by Kita là một trong những dự án được thị trường quan tâm nhờ sở hữu vị trí trên đại lộ Võ Văn Kiệt cùng định hướng phát triển theo mô hình căn hộ cao cấp kết hợp không gian sống xanh. Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân đô thị hiện đại, đồng thời mở ra thêm lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm bất động sản tại khu Tây.

Lợi thế từ vị trí và quy hoạch

Ansana by Kita tọa lạc tại số 69 – 79 – 89 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM, do Kita Group phát triển. Dự án được quy hoạch trên quỹ đất hơn 2,4 ha với ba tòa tháp cao 24 tầng, cung cấp hơn 1.500 căn hộ thuộc nhiều loại hình khác nhau như studio, căn hộ 1 - 3 phòng ngủ và penthouse.

Nhờ nằm trên trục giao thông Đông – Tây của thành phố, cư dân có thể kết nối thuận lợi đến khu vực trung tâm cũng như các quận lân cận. Đây là yếu tố được nhiều chuyên gia đánh giá có ảnh hưởng tích cực đến giá trị bất động sản trong dài hạn.

Bên cạnh lợi thế vị trí, dự án còn được định hướng theo mô hình sống hiện đại với mật độ xây dựng hợp lý, ưu tiên diện tích cho cây xanh, cảnh quan và chuỗi tiện ích nội khu nhằm nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu sống hiện đại

Không gian sống ngày nay không chỉ dừng ở một căn hộ mà còn bao gồm hệ thống tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Theo định hướng quy hoạch, Ansana by Kita phát triển chuỗi tiện ích như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên nội khu cùng hệ thống an ninh nhiều lớp.

Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục này hướng đến việc hình thành một môi trường sống khép kín, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng từ gia đình trẻ đến người mua nhà để an cư lâu dài.

Giá bán Ansana by Kita nhận được nhiều sự quan tâm

Sau khi tìm hiểu vị trí và quy hoạch, Giá bán Ansana by Kita là thông tin được nhiều khách hàng quan tâm.

Theo thông tin từ thị trường, dự án đang được giới thiệu với mức giá tham khảo khoảng 90 – 100 triệu đồng/m², tùy từng loại căn hộ, vị trí và chính sách bán hàng ở từng thời điểm.

Các căn hộ studio dự kiến từ khoảng 2,9 tỷ đồng, căn hộ 1 phòng ngủ từ 4,2 tỷ đồng, căn hộ 2 phòng ngủ dao động từ 5,5 đến 7,5 tỷ đồng, trong khi các căn hộ 3 phòng ngủ có mức giá từ khoảng 7,8 tỷ đồng trở lên.

Theo đánh giá của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, mức giá này nằm trong mặt bằng của phân khúc căn hộ cao cấp tại khu Tây TP.HCM và tương xứng với vị trí cũng như quy mô đầu tư của dự án.

Triển vọng trong giai đoạn thị trường phục hồi

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển theo hướng bền vững, các dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và vị trí kết nối thuận lợi tiếp tục là lựa chọn được nhiều khách hàng ưu tiên.

Với những lợi thế về vị trí, hệ thống tiện ích và định hướng phát triển dài hạn, Ansana by Kita được xem là một trong những dự án đáng chú ý tại khu Tây TP.HCM, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và tìm kiếm giá trị đầu tư trong tương lai.

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