Anthony Gordon đóng vai số 9 ảo: Lời giải cho hàng công Barcelona tại Champions League Trước bài toán thiếu trung phong thực thụ tại Champions League 2026/27, HLV Hansi Flick có thể biến tân binh Anthony Gordon thành vũ khí số 9 ảo đầy biến ảo của Barcelona.

Bước vào chiến dịch Champions League 2026/27, Barcelona phải đối mặt với bài toán hóc búa trên hàng công. Việc chia tay hai chân sút kinh nghiệm Robert Lewandowski và Ferran Torres tạo ra khoảng trống mênh mông ở vị trí trung phong. Trong khi tài năng trẻ Hamza Abdelkarim còn quá non nớt, thương vụ chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid lại rơi vào bế tắc. Trước tình thế đó, HLV Hansi Flick buộc phải tìm kiếm giải pháp đột phá từ lực lượng hiện có: biến tân binh Anthony Gordon thành một "số 9 ảo" đầy hứa hẹn.

Gordon có thể chơi được ở hầu hết mọi vị trí trên hàng công. Ảnh: Getty.

Số liệu ấn tượng đằng sau vai trò trung phong

Thử nghiệm đưa Gordon rời khỏi hành lang cánh trái – nơi anh ban đầu được đưa về để thay thế Marcus Rashford – hoàn toàn dựa trên những căn cứ thực tế. Thống kê mùa giải 2025/26 trong màu áo Newcastle United đã minh chứng cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của chân sút 25 tuổi này.

Trong số 10 bàn thắng Gordon ghi được tại đấu trường Champions League cho Newcastle mùa trước, có đến 5 pha lập công xuất phát từ thời điểm anh thi đấu ở vị trí tiền đạo trung tâm. Đáng chú ý, anh đạt hiệu suất 9 bàn sau 16 trận khi đảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công, vượt trội so với 8 bàn sau 29 trận khi đá dạt cánh. Cùng với 5 đường kiến tạo trong cả mùa, con số này khẳng định bản năng sát thủ của tuyển thủ Anh được kích hoạt mạnh mẽ hơn khi tiếp cận sát khung thành đối phương.

Yếu tố biến ảo trong hệ thống chiến thuật của Hansi Flick

HLV Hansi Flick thừa hiểu tính thực dụng và cường độ khốc liệt của Champions League. Sơ đồ 4-3-3 truyền thống của Barcelona dễ bị bắt bài trước các hàng phòng ngự kỷ luật tại châu Âu. Sự xuất hiện của một cầu thủ nhanh nhẹn, giỏi len lỏi và phá bẫy việt vị như Gordon hứa hẹn mang lại yếu tố bất ngờ lớn.

Dù không sở hữu thể hình càn lướt với chiều cao 1m83, Gordon lại có tốc độ bùng nổ cùng sự nhạy bén trong việc chọn vị trí để đón các đường chuyền tầm thấp hoặc căng ngang. Đây là những tố chất phù hợp với triết lý tấn công trực diện mà Flick đang xây dựng.

Gordon sẽ là sự lựa chọn đầy biến ảo mà Barca có thể sử dụng tại Champions League. Ảnh: Getty.

Hơn nữa, sự linh hoạt của Gordon tạo ra hiệu ứng tích cực cho các đồng đội xung quanh. Khi thi đấu ở vị trí tiền đạo, anh chủ động di chuyển rộng sang hai biên, linh hoạt hoán đổi vị trí với Lamine Yamal hay Raphinha. Màn di chuyển này khiến hệ thống phòng ngự đối phương bị xáo trộn, mở ra khoảng trống cho các tiền vệ dứt điểm như Dani Olmo hay Fermin Lopez băng lên dứt điểm. Dù phải đối mặt với thử thách va chạm thể chất trước những trung vệ hàng đầu – điều anh từng vượt qua ở trận bán kết World Cup 2026 gặp Argentina – sự tinh quái và khả năng xử lý trong không gian hẹp giúp Gordon duy trì sự hiệu quả.

Dù vẫn là một phương án mang tính thử nghiệm, việc đặt Anthony Gordon vào vai trò số 9 tại Champions League mang đến làn gió mới cho Barcelona, mở ra giải pháp tấn công đa dạng và cơ động trong mùa giải mới.